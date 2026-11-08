Vì sao nhện trong nhà xuất hiện nhiều hơn vào mùa thu?

Nếu thấy nhện xuất hiện nhiều hơn trong tủ quần áo, quanh khung cửa sổ hoặc trong gara vào mùa thu, bạn có thể đang bắt gặp chúng vào mùa giao phối. Đây là thời điểm nhện hoạt động tích cực hơn để tìm bạn tình và nơi đặt túi trứng.

Có nhiều cách hạn chế nhện vào nhà. Tuy nhiên, phần lớn nhện vô hại và còn giúp ăn những sinh vật gây phiền toái khác, chẳng hạn ruồi nhỏ. Dưới đây là những lý do khiến nhện xuất hiện trong nhà nhiều hơn vào mùa thu và cách xử lý.

Tìm nơi trú khi trời lạnh

Khi thời tiết trở lạnh, một số loài như nhện chân dài sống trong hầm, nhện sói và nhện hobo (một loài nhện thuộc họ nhện mạng phễu) có thể di chuyển vào nhà.

Theo chuyên gia, chúng vào trong để tìm nơi ấm áp. Phần lớn chỉ tìm chỗ trú và không có hành vi hung hăng với con người. Trong khoảng 3.700 loài nhện được ghi nhận tại Mỹ, chỉ khoảng 0,3% được xem là nguy hiểm đối với con người.

Nhện trong nhà có thể xuất hiện nhiều hơn vào mùa thu do mùa sinh sản, thời tiết lạnh và những góc tối thuận lợi để trú ẩn (Ảnh: Getty)

Tìm bạn tình và nơi đặt túi trứng

Mùa thu cũng là thời điểm nhện tìm bạn tình, giao phối và đẻ trứng. Tùy loài, một số nhện cái mang túi trứng trên cơ thể, trong khi những loài khác tìm nơi kín đáo trong nhà để đặt túi trứng.

Chúng có thể chọn góc trần nhà, gầm đồ nội thất hoặc những khe nhỏ đã có mạng nhện. Tơ nhện giúp chúng gắn túi trứng vào gần như mọi bề mặt.

Cửa gara chưa được bịt kín

Việc nhện tìm vào nhà trong mùa thu có thể xuất phát từ tập tính tự nhiên, nhưng các khe hở trong nhà cũng tạo điều kiện cho chúng xâm nhập. Bạn nên kiểm tra những vị trí có ánh sáng lọt qua cửa gara để xem gioăng chắn dưới chân cửa có cần thay hay không. Đồng thời, kiểm tra và sửa những lỗ hổng hoặc vết nứt khác trong gara.

Nền móng hoặc khung nhà có khe nứt

Trám kín các vết nứt, khe hở ở nền móng có thể giúp ngăn nhện vào nhà. Cũng cần bảo đảm cửa ra vào và các tấm lưới chắn côn trùng được lắp kín, không để lại khoảng hở.

Trong nhà có nguồn thức ăn

Nhện có thể tìm đến vì trong nhà có những sinh vật khác làm thức ăn cho chúng, đặc biệt khi các khe nứt hoặc lỗ hổng chưa được xử lý. Thức ăn của nhện gồm ruồi nhỏ, muỗi, rệp cây, ruồi, mối và nhiều sinh vật khác.

Đống củi đặt quá gần nhà

Theo chuyên gia, nên dọn đá, đống củi, đống ủ phân hữu cơ, ván cũ và những vật có thể tạo chỗ trú ẩn ở sát nhà. Nhện thường tìm đến những nơi tối, ẩm và ít bị xáo trộn, chẳng hạn dưới đá hoặc gỗ mục. Bạn cũng nên bảo đảm các cành cây không nằm quá gần cửa sổ hay cửa ra vào, tránh tạo thành cầu nối giúp nhện dễ dàng vào nhà.

Khu vực chứa đồ quá chật chội

Theo chuyên gia, cần giữ khoảng trống kỹ thuật dưới sàn nhà sạch rác, đồng thời hạn chế thùng hộp và những vật có thể trở thành nơi ẩn náu trong tầng hầm hoặc các khu vực chứa đồ tối.

Mùa thu là dịp phù hợp để dọn bớt đồ trong tủ quần áo, gara và tầng hầm. Khi xử lý thùng carton, ủng cũ hoặc những vật dụng lâu ngày không dùng, nên đeo găng tay và kiểm tra cẩn thận vì nhện có thể đã trú bên trong.