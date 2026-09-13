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Sáng ngủ dậy nên trải chăn hay gấp lại?

Chủ Nhật, 08:11, 13/09/2026
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VOV.VN - Phần lớn mọi người có thói quen cứ thức dậy là gấp chăn ngay, liệu bạn có bao giờ tự hỏi liệu gấp chăn hay trải chăn có nhiều ích lợi hơn?

Thói quen gấp chăn thật phẳng phiu ngay khi vừa thức dậy từ lâu đã được xem là biểu hiện của sự gọn gàng, chỉn chu và lối sống kỷ luật. Từ những bài học thời thơ ấu, việc dọn dẹp giường luôn được đề cao như bước khởi đầu hoàn hảo cho một ngày mới.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của khoa học hiện đại và y học thường thức, thói quen tưởng chừng như rất tốt này lại đang vô tình biến chiếc giường thành môi trường lý tưởng cho hàng triệu vi sinh vật gây hại phát triển.

Nhiều nghiên cứu y tế đã chỉ ra rằng hành động nên làm vào mỗi buổi sáng không phải là gấp chăn ngay lập tức, mà là rải phẳng hoặc lật ngược chăn ra để được thông thoáng. Việc trì hoãn gấp chăn hoặc thậm chí để nguyên trạng thái mở trong khoảng 1 giờ còn mang lại những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

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Việc không gấp chăn ngay sau khi dậy đem đến những lợi ích ít ai ngờ. (Ảnh: Bedsure)

 Hủy môi trường sống của bọ bụi nhà

Bọ bụi nhà là những sinh vật siêu nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chuyên sinh sống trong nệm, gối và chăn ga. Chúng sống bằng cách ăn các tế bào da chết mà con người trút bỏ mỗi đêm. Trung bình mỗi người có thể thải ra khoảng 1,5gram da chết khi ngủ, đủ để nuôi sống hàng triệu con bọ bụi.

Điều quan trọng là bọ bụi nhà cực kỳ ưa thích môi trường ấm áp và ẩm ướt. Khi ngủ, cơ thể tỏa ra nhiệt lượng và mồ hôi, khiến toàn bộ chăn ga gối bị ẩm. Nếu gấp chăn lại ngay sau khi ngủ dậy, bạn đang vô tình khóa chặt độ ẩm và hơi ấm đó bên trong.

Đây chính là “thiên đường” tạo điều kiện cho bọ bụi nhà sinh sôi nhanh chóng. Ngược lại, nếu trải rộng chăn hoặc để mở giường, không khí và ánh sáng tự nhiên sẽ làm khô độ ẩm tích tụ, khiến các vi sinh vật này bị mất nước và tiêu biến.

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Bọ bụi nhà là có thể gây dị ứng, kích ứng da và các bệnh về đường hô hấp. (Ảnh: NYP)

 Giảm nguy cơ dị ứng và các bệnh đường hô hấp

Sự hiện diện của bọ bụi nhà không chỉ gây cảm giác khó chịu mà phân và xác của chúng còn là tác nhân hàng đầu gây ra các phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Đối với những người có cơ địa nhạy cảm, việc hít phải các chất dị ứng này hàng đêm có thể dẫn đến tình trạng ngạt mũi, hắt hơi liên tục, ngứa mắt, và bộc phát các cơn hen suyễn.

Bên cạnh đó, môi trường ẩm ướt bị ép kín dưới lớp chăn gấp gọn cũng là nơi lý tưởng cho nấm mốc phát triển. Vi nấm tích tụ lâu ngày trong ruột chăn và gối có thể xâm nhập hệ hô hấp, gây ra các bệnh lý về phổi và phế quản mãn tính. Việc để chăn thoáng khí vào buổi sáng giúp duy trì môi trường ngủ sạch sẽ, bảo vệ hệ hô hấp của bạn và gia đình một cách hiệu quả.

Ngăn ngừa các vấn đề về da và mụn trứng cá

Mồ hôi, dầu thừa trên da, bụi bẩn cùng các loại vi khuẩn tích tụ trên vỏ chăn và ga giường suốt đêm là nguyên nhân ẩn giấu khiến làn da gặp rắc rối. Khi gấp chăn lại ngay, hơi ẩm không thể thoát ra ngoài sẽ làm cho bề mặt vải giữ lại vi khuẩn và chất bẩn lâu hơn.

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Gấp chăn ngay sau khi dạy có thể gây ẩm mốc. (Ảnh: JP)

 Khi tiếp tục ngủ vào đêm hôm sau, làn da sẽ tiếp xúc trực tiếp với bề mặt chứa đầy vi khuẩn và độ ẩm dư thừa này. Đây là nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng bít tắc lỗ chân lông, dẫn đến mụn trứng cá ở mặt, lưng và ngực, cũng như làm trầm trọng thêm các bệnh lý về da như viêm da cơ địa hay dị ứng. Để chăn màn thông thoáng giúp loại bỏ bớt vi khuẩn, giúp làn da được bảo vệ tốt hơn.

Loại bỏ mùi hôi sinh học tích tụ trong phòng ngủ

Trong suốt 6 - 8 giờ ngủ buổi đêm, cơ thể con người không chỉ tiết ra mồ hôi mà còn giải phóng nhiều hợp chất hữu cơ dễ bay hơi qua hơi thở và làn da. Nếu phòng ngủ bị đóng kín và chăn được gấp gọn ngay lập tức, những mùi hôi sinh học này sẽ bị giữ lại bên trong các sợi vải.

Lâu ngày, chăn ga gối sẽ xuất hiện mùi ẩm mốc, ám mùi khó chịu dù có giặt thường xuyên đến đâu. Việc lật ngược chăn, trải rộng ra giường và mở cửa sổ phòng ngủ vào buổi sáng sẽ tạo điều kiện cho không khí tươi lưu thông. Luồng gió tự nhiên sẽ cuốn trôi mùi hôi tích tụ, trả lại không gian sống thoáng đãng, thơm tho và dễ chịu.

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Lật ngược chăn trải rộng giúp phòng giảm bớt ám mùi giúp phòng thơm tho. (Ảnh: NYP)

Giảm áp lực tâm lý

Nhiều người thường cảm thấy căng thẳng hoặc áy náy nếu không kịp dọn dẹp giường chiếu ngăn nắp trước khi ra khỏi nhà. Việc coi gấp chăn là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành ngay khi vừa mở mắt đôi khi tạo ra áp lực vô hình, đặc biệt là trong những buổi sáng bận rộn.

Thay vì tốn thời gian tỉ mỉ gấp chăn thành những hình khối hoàn hảo, việc chỉ cần lật nhẹ góc chăn hoặc trải phẳng ra bề mặt giường giúp tiết kiệm đáng kể thời gian. Quan trọng hơn, khi biết rằng chưa gấp chăn thực chất là một phương pháp khoa học để bảo vệ sức khỏe, bạn sẽ bắt đầu ngày mới với tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng hơn mà không còn cảm giác bị gò bó bởi những quy tắc cũ.

Thói quen chăm sóc giường ngủ

Dù việc không gấp chăn ngay mang lại nhiều lợi ích, điều đó không có nghĩa là nên để phòng ngủ trở nên bừa bộn cả ngày. Để đảm bảo cả yếu tố vệ sinh lẫn tính thẩm mỹ cho không gian sống, bạn có thể áp dụng quy trình chăm sóc giường ngủ đơn giản sau:

Ngay khi thức dậy: Lật ngược lớp chăn ra phía chân giường hoặc trải rộng chăn để bề mặt ga nệm được tiếp xúc tối đa với không khí.

Tạo sự thông thoáng: Mở cửa sổ phòng ngủ để ánh nắng và gió tự nhiên tràn vào, hỗ trợ quá trình làm khô và sấy sạch độ ẩm tự nhiên.

Thời điểm dọn dẹp: Hãy dành thời gian vệ sinh cá nhân, ăn sáng hoặc hoàn thành các công việc buổi sáng khác. Sau khoảng 30 đến 45 phút, khi giường chiếu đã hoàn toàn khô thoáng, bạn có thể quay lại gấp chăn gọn gàng hoặc trải phẳng phiu nếu muốn.

Vệ sinh định kỳ: Thường xuyên giặt vỏ chăn, ga giường và vỏ gối bằng nước ấm ít nhất một lần mỗi tuần để loại bỏ triệt để tế bào da chết và vi khuẩn tích tụ.

Hoàng Hà/VTC News
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