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Vì sao sợi mỳ Ý dài thẳng, sợi mỳ tôm lại có hình lượn sóng

Thứ Ba, 08:57, 08/09/2026
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VOV.VN - Nếu sợi mì tôm có hình lượn sóng thì sợi mì Ý lại thẳng tắp, đây không đơn thuần là câu chuyện thẩm mỹ.

Trên bàn ăn, mì ăn liền (mì tôm) và mì Ý (spaghetti) đại diện cho hai triết lý ẩm thực hoàn toàn khác biệt. Mì tôm là biểu tượng của sự nhanh gọn, tiện lợi; mì Ý lại là đại diện cho sự tinh tế, cầu kỳ và thong thả. Hình dạng của chúng cũng quá khác nhau, mỳ tôm luôn mang hình dạng uốn xoắn thành khối, còn những sợi mì Ý lại thẳng tắp và dài.

Đây không đơn thuần là câu chuyện thẩm mỹ hay sự ngẫu nhiên của các nhà sản xuất. Đằng sau sự khác biệt về vẻ ngoài ấy là nguyên lý vật lý, nghệ thuật ẩm thực, và văn hóa thưởng thức được tối ưu hóa qua hàng thập kỷ.

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Sợi mỳ tôm được tạo hình xoắn lượn khác biệt với mỳ Ý (Ảnh: iStock)

Tối ưu đóng gói và vận chuyển

Nếu mì tôm được sản xuất dưới dạng những sợi thẳng dài như mì Spaghetti thì để đóng gói khối lượng khoảng 75 đến 100 gram mì, bao bì sẽ phải kéo dài gấp hai hoặc ba lần so với gói mì vuông hay tròn hiện tại. Điều này ngay lập tức kéo theo một chuỗi hệ lụy về mặt hậu cần như diện tích bao bì tăng lên, chi phí chất liệu bao bì cao hơn, và đặc biệt là không gian lưu kho cùng thùng carton vận chuyển sẽ bị lãng phí đáng kể bởi các khoảng trống thừa.

Ngược lại, cấu trúc uốn sóng liên tục giúp các sợi mỳ tôm xếp chồng lên nhau một cách chằng chịt nhưng khoa học. Dạng hình học này cho phép nén một độ dài sợi mì tương đối lớn vào trong một thể tích cực kỳ nhỏ gọn. Nhờ vậy, nhà sản xuất có thể tối đa hóa số lượng sản phẩm trong mỗi chuyến xe gánh hàng, giảm chi phí logistics và giữ mức giá thành rẻ nhất có thể cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, mì Ý vốn thuộc phân khúc ẩm thực đòi hỏi sự cầu kỳ, thường được đóng trong các hộp giấy dài ưu tiên thẩm mỹ, chấp nhận không gian chiếm chỗ lớn hơn để duy trì kiểu dáng nguyên bản của dòng họ mì Pasta dài.

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Mỳ Ý để hình dạng dài mới đúng theo triết lý ẩm thực của người Italia (Ảnh: Dozzo)

Bí mật của quá trình chế biến

Một trong những khác biệt cốt lõi trong quy trình sản xuất mì tôm chính là bước chiên qua dầu nóng ở nhiệt độ cao để làm khô và giảm độ ẩm của sợi mì. Khi dải mì chạy qua băng chuyền để vào chảo chiên, nếu các sợi mỳ nằm thẳng tắp và dính chặt vào nhau, dầu nóng sẽ khó lòng tiếp xúc đều tới từng bề mặt. Cấu trúc xoắn sóng tạo ra vô số khe hở nhỏ, giúp dầu nhiệt luồn lách dễ dàng vào sâu bên trong khối mỳ.

Chính nhờ những khoảng không không đều đặn này, hơi nước bên trong bột mì thoát ra cực kỳ nhanh chóng, giúp sợi mì chín đều từ trong ra ngoài chỉ trong vài chục giây mà không bị cháy sém hay chỗ sống chỗ chín. Ngoại hình xoắn không chỉ là hình dáng cố định sau khi sấy khô, mà nó còn đóng vai trò như một hệ thống tản nhiệt và thông khí thông minh trong dây chuyền chế biến công nghiệp.

Trái ngược hoàn toàn với mì tôm, mì Ý truyền thống tuyệt đối không trải qua quá trình chiên dầu. Quy trình chế biến mì Ý bắt đầu từ việc nhào bột lúa mỳ cứng Semolina với nước, sau đó đùn ép qua các khuôn đồng để tạo thành những sợi mì dài, thẳng và có bề mặt hơi nhám.

Để giữ nguyên hình dáng dài thẳng tắp mà không bị gãy hay biến dạng, các sợi mì Ý tươi sau khi kéo sợi sẽ được treo lên các thanh sào chuyên dụng. Người ta tiến hành sấy khô chậm mì Ý bằng không khí ở nhiệt độ thấp trong suốt thời gian dài, có thể kéo dài từ vài giờ cho đến vài ngày.

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Mỳ Ý thường là dạng sợi thẳng để nguyên hoặc xoắn tròn, chứ không dạng uốn lượn như mỳ tôm (Ảnh: Domino Pizza)

Khả năng chịu lực khi vận chuyển

Sợi mì khô là một cấu trúc cực kỳ giòn và dễ gãy dưới tác động của ngoại lực. Nếu mì tôm được làm ở dạng sợi thẳng dài với độ mỏng đặc trưng, chúng sẽ rất dễ bị vụn nát thành hàng trăm mảnh nhỏ trong quá trình đóng gói, bốc xếp và vận chuyển từ nhà máy đến tay người tiêu dùng. Chẳng ai muốn mở gói mì ra và chỉ nhận lại vốc mỳ vỡ vụn.

Cấu trúc hình xoắn lượn sóng hoạt động giống như một chiếc lò xo co giãn tự nhiên. Khi vắt mì chịu tác động lực nén hoặc va đập nhẹ từ bên ngoài, các đường uốn cong sẽ phân tán lực đều ra xung quanh thay vì tập trung vào một điểm gãy duy nhất. Nhờ nguyên lý cơ học này, vắt mì tôm duy trì được nguyên vẹn hình khối dù trải qua chặng đường vận chuyển xa xôi.

Ngược lại, mì Ý có đường kính sợi dày dặn rất nhiều, làm từ bột lúa mì cứng nên có độ bền cao. Sợi mì Ý thẳng chỉ dễ gãy khi chịu lực uốn cong mạnh, còn ở trạng thái xếp dọc trong hộp cứng, chúng hoàn toàn đủ khả năng chống chịu va đập.

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Mỳ Ý làm từ bột lúa mỳ cứng nên luộc xong vẫn giữ được dáng sợi (Ảnh: ShutterStock)

Tốc độ chín khác nhau

Người ăn mì tôm thường chỉ tốn từ 3 đến 4 phút úp nước sôi là đã có thể thưởng thức. Để đạt được tốc độ chín kỷ lục này, diện tích tiếp xúc giữa nước sôi và sợi mì phải được đẩy lên mức tối đa. Cấu trúc xoắn giúp mì tôm nằm gọn trong bát hoặc ly ăn liền, nước sôi có thể chan ngập mọi ngóc ngách.

Khi chế nước sôi vào bát, nước nóng có thể ngay lập tức tràn ngập bề mặt. Sợi mì nở đều, mềm ra nhanh chóng mà không bị dính bết lại thành một khối đặc ruột.

Đối với mì Ý, triết lý thưởng thức lại hoàn toàn trái ngược. Mỳ Ý cần được luộc trong nồi nước sôi sùng sục từ 8 đến 12 phút để đạt trạng thái “Al dente” - nghĩa là sợi mỳ chín vừa tới, bên ngoài mềm nhưng bên trong vẫn giữ được độ dẻo dai và sần sật đặc trưng. Việc sợi mì Ý thẳng và dài giúp nó từ từ chìm dần vào nồi nước luộc, giữ nguyên độ ngon của khối bột lúa mì cứng.

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Hình dạng uốn sóng của mỳ tôm cũng giúp mỳ chín nhanh hơn, đậm đà hương vị (Ảnh: iStock)

Trải nghiệm thưởng thức

Hình dáng của sợi mì quyết định trực tiếp đến cách thức ăn và cảm nhận hương vị. Mỳ tôm thường được ăn bằng đũa hoặc thìa trong bát có chứa nhiều nước dùng đậm đà. Những đường uốn xoắn của sợi mỳ tôm cũng giúp việc gắp được dễ dàng hơn.

Các nếp gấp xoắn còn giữ lại lượng nước dùng bám chặt theo thân mì. Nhờ đó, mỗi miếng mì đưa vào miệng đều mang theo trọn vẹn hương vị đậm đà.

Trong khi đó, mì Ý lại sinh ra để đồng hành cùng các loại sốt sánh mịn như sốt cà chua thịt băm (Bolognese) hay sốt kem nấm (Carbonara). Mì Ý thưởng thức bằng nĩa (dĩa) nên sợi mì Ý dài và thẳng cho phép người ăn dễ dàng thực hiện thao tác xoay nhẹ chiếc nĩa để cuốn tròn các sợi mì thành một búi gọn gàng vừa miệng.

Cấu trúc mì dài tạo ra diện tích bề mặt liên tục để lớp sốt đặc quánh bám đều xung quanh khi cuộn lại. Nếu mì Ý mang hình xoắn tôm, thao tác xoay nĩa sẽ trở nên vô cùng vướng víu và thiếu đi sự lịch thiệp vốn có trên bàn ăn phong cách châu Âu.

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Ăn mì tôm nhiều có gây tăng cân không?

VOV.VN - Mì tôm là món ăn tiện lợi, giá rẻ, được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là sinh viên. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại: ăn mì tôm nhiều có gây tăng cân và ảnh hưởng tới sức khỏe hay không?

Hoàng Hà/VTC News
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