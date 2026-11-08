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Vì sao trời càng lạnh, da càng dễ nổi mụn?

Chủ Nhật, 06:08, 08/11/2026
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VOV.VN - Mùa đông, da không chỉ khô ráp, bong tróc mà còn dễ nổi mụn hoặc tái phát dù vẫn duy trì quy trình chăm sóc quen thuộc. Vậy đâu là nguyên nhân và cần chăm sóc da thế nào để hạn chế mụn trong thời tiết lạnh?

 

Tại sao mùa đông dễ nổi mụn?

Da khô

Vào mùa đông, độ ẩm không khí giảm khiến da dễ mất nước, trở nên khô ráp và bong tróc. Tình trạng này có thể làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, khiến da nhạy cảm hơn trước các tác động từ môi trường. Việc thường xuyên dùng tay gãi hoặc chạm vào vùng da khô ngứa cũng có thể gây kích ứng, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và làm tăng nguy cơ viêm da, nổi mụn.

Tế bào chết và bã nhờn tích tụ trong lỗ chân lông

Khi da khô, quá trình bong tế bào chết có thể diễn ra không đồng đều, khiến lớp sừng tích tụ trên bề mặt. Trong khi đó, tuyến bã nhờn vẫn hoạt động và tiếp tục tiết dầu. Sự kết hợp giữa bã nhờn, tế bào chết và bụi bẩn dễ gây bít tắc lỗ chân lông. Đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn Cutibacterium acnes (C. acnes) phát triển, kích hoạt phản ứng viêm và hình thành mụn.

Không sử dụng kem chống nắng

Thời tiết lạnh, ít nắng khiến nhiều người chủ quan và bỏ qua bước chống nắng. Tuy nhiên, tia UVA vẫn tồn tại quanh năm, có khả năng xuyên qua mây và cửa kính. Tiếp xúc với tia UVA trong thời gian dài có thể gây tổn thương da, làm gia tăng tình trạng viêm và ảnh hưởng đến quá trình phục hồi những vùng da bị mụn.

vi sao troi cang lanh, da cang de noi mun hinh anh 1
Mùa đông, da không chỉ khô ráp, bong tróc mà còn dễ nổi mụn hoặc tái

Làm sạch da không đúng cách

Trong những ngày lạnh, nhiều người thường rửa mặt qua loa, sử dụng nước quá nóng hoặc bỏ qua việc làm sạch da định kỳ. Những thói quen này có thể khiến bã nhờn, bụi bẩn, cặn mỹ phẩm và tế bào chết tích tụ. Khi lỗ chân lông bị bít tắc, nguy cơ xuất hiện mụn đầu đen, mụn đầu trắng và mụn viêm cũng tăng lên.

Chế độ ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học

Mùa đông, nhiều người có xu hướng ăn nhiều thực phẩm chứa đường, chất béo hoặc các món cay nóng. Cùng với đó, thói quen thức khuya, thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài và ít vận động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe làn da. Ở những người có cơ địa dễ nổi mụn, các yếu tố này có thể góp phần làm tăng tiết bã nhờn và khiến tình trạng viêm kéo dài.

Cách chăm sóc da vào mùa đông để hạn chế nổi mụn

Để hạn chế nổi mụn vào mùa đông, cần duy trì độ ẩm bằng sản phẩm phù hợp, không gây bít tắc lỗ chân lông; rửa mặt khoảng 2 lần mỗi ngày với sản phẩm dịu nhẹ, tránh nước nóng và chà xát mạnh. Tẩy tế bào chết vừa phải, không lạm dụng sản phẩm có tính bào mòn để tránh làm tổn thương hàng rào bảo vệ da. Bên cạnh đó, nên ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, vận động thường xuyên và ăn uống cân bằng. Không tự ý nặn mụn để tránh viêm nhiễm, thâm sẹo; nếu mụn kéo dài hoặc viêm nặng, cần khám bác sĩ da liễu. Đặc biệt, dù trời lạnh và ít nắng, vẫn nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng hàng ngày để bảo vệ da trước tác động của tia cực tím và hỗ trợ quá trình phục hồi sau mụn.

Những sai lầm khiến mụn trở nên nghiêm trọng hơn vào mùa đông

Để tránh khiến da khô, kích ứng và nổi mụn nghiêm trọng hơn vào mùa đông, không nên rửa mặt bằng nước quá nóng, làm sạch quá nhiều lần hoặc chà xát mạnh. Cần duy trì dưỡng ẩm, tránh lạm dụng tẩy tế bào chết và không tự ý nặn mụn để hạn chế viêm nhiễm, thâm sẹo. Bên cạnh đó, nên ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với loại da, tránh các sản phẩm dễ gây bít tắc lỗ chân lông.

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Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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