Vợ tôi lương chỉ 8 triệu đồng nhưng mỗi tháng vẫn cho em trai 2 triệu tiêu vặt

Thứ Hai, 10:11, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thu nhập cả gia đình 28 triệu đồng/tháng, lương vợ 8 triệu, đang ở nhà thuê, nuôi con nhỏ, vậy mà vợ tôi tháng nào cũng cho em trai 21 tuổi 2 triệu tiền tiêu vặt.

Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, có một bé trai 3 tuổi. Tôi làm thiết kế đồ họa, lương mỗi tháng 20 triệu đồng. Vợ tôi là nhân viên hành chính, lương cố định 8 triệu đồng.

Tổng thu nhập của hai vợ chồng rơi vào khoảng 28 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền này chỉ vừa đủ sống ở thành phố, trừ đi tiền thuê nhà, tiền học của con, ăn uống và đối nội đối ngoại, khoản tích lũy còn lại chẳng đáng là bao.

vo toi luong chi 8 trieu dong nhung moi thang van cho em trai 2 trieu tieu vat hinh anh 1
Mỗi lần nói chuyện chu cấp cho em trai, vợ tôi có đủ lý do ngụy biện. (Ảnh minh họa: iStock)

Tôi không phải là người đàn ông hẹp hòi. Từ ngày cưới, tôi luôn chủ động gánh vác mọi khoản chi lớn trong nhà, từ tiền nhà, điện nước đến các khoản liên quan con cái. Lương của vợ, tôi bảo cô ấy cứ giữ lấy mà chi tiêu cá nhân và mua đồ ăn, thiếu đâu tôi bù.

Thế nhưng, điều khiến tôi không thể hài lòng, thậm chí ấm ức, là mỗi tháng ngay khi vừa nhận lương, vợ đều trích ra đúng 2 triệu đồng gửi cho cậu em trai đang học đại học năm thứ ba.

Cần phải nói rõ, em trai vợ không phải sinh viên nghèo vượt khó. Bố mẹ vợ ở quê vẫn gửi tiền chu cấp đủ cho các chi phí sinh hoạt cơ bản của cậu ấy, không cần anh chị hỗ trợ nữa. Thế nhưng vợ tôi luôn lý luận rằng em trai đi học cần có thêm tiền quan hệ bạn bè, cà phê hay sắm sửa áo quần cho tươm tất để cho cố định khoản trên.

Lương thấp lại phải chuyển 1/4 cho em trai nên vợ tôi luôn rơi vào tình trạng "chưa hết tháng đã hết tiền". Đến tuần thứ ba, vợ lại bắt đầu lấy thẻ của tôi để thanh toán cho những việc lẽ ra cô ấy phải tự lo được.

Sự không hài lòng của tôi bắt nguồn từ chính thái độ của cậu em trai. Cậu ta năm nay đã 21 tuổi, sức dài vai rộng nhưng chưa bao giờ có ý định đi làm thêm để tự lập.

Cứ đến ngày mùng 5 hàng tháng, nếu chị gái chưa kịp chuyển tiền là cậu ấy lại nhắn tin nhắc khéo. Mỗi lần nhận được tiền, cậu chỉ phản hồi đúng một câu "Em nhận được rồi", tuyệt nhiên không một lời hỏi han xem anh chị dạo này công việc có áp lực không, hay cháu ở nhà có khỏe không.

Tôi cảm thấy vợ mình đang quá nuông chiều em trai, đến mức bị xem như cô ấy nghĩa vụ phải cho tiền. Nhiều lần tôi góp ý thẳng thắn rằng vợ đang làm hại em mình; việc chu cấp đều đặn như vậy vô tình tạo cho cậu ấy tính ỷ lại, coi đồng tiền của người thân là thứ hiển nhiên mình nhận được mà không cần lao động.

Tôi bảo vợ: "Em nhìn lại gia đình mình đi, chúng ta vẫn đang ở nhà thuê, mỗi tháng anh phải cày cuốc để lo cho tương lai của con. Trong khi đó, em cứ cho tiền như thế thì sao được, cậu (em vợ) cũng có phải thiếu thốn đâu".

Những lúc đó, vợ tôi thường im lặng hoặc khóc, bảo rằng nhà chỉ có hai chị em, cô ấy không nỡ để em chịu thiệt thòi.

Đỉnh điểm là tháng trước, khi tôi bàn với vợ thắt chặt chi tiêu để cuối năm dồn tiền mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô làm vốn. Vợ gật đầu đồng ý, nhưng đến kỳ lương, cô ấy vẫn âm thầm chuyển 2 triệu cho em trai. Khi bị tôi phát hiện, vợ thanh minh rằng em trai vừa hỏng điện thoại nên cần tiền sửa.

Tôi thực sự thấy nực cười. Trong khi gia đình nhỏ phải tính toán từng đồng để lo cho cái đích xa hơn là nhà cửa, thì vợ lại ưu tiên cái điện thoại của em trai hơn.

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với vai trò trụ cột khi người đồng hành lại không cùng nhìn về một hướng. Thu nhập 20 triệu đồng của tôi không phải từ trên trời rơi xuống, đó là mồ hôi công sức, là những đêm tăng ca muộn. Tôi sẵn sàng chi trả mọi thứ cho vợ con, nhưng không chấp nhận việc mình gián tiếp nuôi một thanh niên lười biếng thông qua sự mềm lòng của vợ.

Sự giúp đỡ người thân chỉ có ý nghĩa khi nó đúng lúc và đúng đối tượng. Việc vợ tôi vẫn duy trì thói quen này không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà nó cho thấy cô ấy quá nuông chiều em mà không nghĩ đến gia đình. Theo mọi người, tôi có nên cứng rắn, kiên quyết hơn với vợ để chấm dứt tình trạng này?

