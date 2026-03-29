Vợ xấu xí, rụng tóc do bệnh, chồng đòi ly hôn vì sợ mất mặt

Chủ Nhật, 06:32, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một người phụ nữ ở Trung Quốc bị hói đầu do bệnh ngoài da đã bị chồng ly hôn một cách tàn nhẫn, thu hút nhiều sự cảm thông trên mạng xã hội.

Theo SCMP, người phụ nữ họ Lý, 36 tuổi, sống ở Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, cho biết chồng hoàn toàn không quan tâm đến chị thậm chí là khinh miệt kể từ khi chị được chẩn đoán mắc bệnh cách đây hai năm.

“Tôi dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Tôi chăm sóc con cái, giặt giũ, nấu ăn và làm các việc nhà khác. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào tàn nhẫn đến thế”, người phụ nữ nói.

Hai năm trước, một mảng tóc lớn trên đỉnh đầu chị Lý bất ngờ chuyển sang màu trắng rồi rụng dần. Các bác sĩ chẩn đoán chị mắc bệnh bạch biến, một bệnh da liễu mãn tính gây mất sắc tố ở da, tóc và niêm mạc. Căn bệnh khiến ngoại hình của chị già đi trông thấy chỉ trong thời gian ngắn.

vo xau xi, rung toc do benh, chong doi ly hon vi so mat mat hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Do tình trạng rụng tóc, chị thường xuyên bị trẻ em ngoài đường chế giễu, gọi bằng cái tên của một nhân vật xấu xí trong phim kiếm hiệp "Thần điêu đại hiệp". Tuy nhiên, người chồng chưa từng một lần cùng chị đến bệnh viện, cũng không hỏi han về tình trạng sức khỏe của vợ vì không muốn chi trả tiền điều trị.

"Từ khi tôi mắc bệnh, anh ấy không bao giờ đưa tôi đi dự tiệc hay ăn uống cùng người thân, bạn bè. Anh nói tôi sẽ khiến anh mất mặt", chị Lý chia sẻ.

Hai người đã chung sống với nhau 16 năm trước khi cuộc hôn nhân tan vỡ. Cuối cùng, chị Lý buộc phải chấp nhận đơn ly hôn do chồng đề nghị, đồng thời nhận quyền nuôi con.

Theo bác sĩ Lục Mạn Xuân, chuyên gia cao cấp tại Bệnh viện điều trị bạch biến Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc), bệnh bạch biến có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Tỉ lệ mắc bệnh này trên toàn cầu dao động từ 0,5 đến 2%.

"Ban đầu, tình trạng bệnh của cô ấy không quá nghiêm trọng, nhưng đã lan rộng và phát triển nhanh chóng do tâm lý căng thẳng, lo âu và cảm xúc tiêu cực kéo dài. Tinh thần và tâm trạng tích cực chính là một loại 'thuốc' quan trọng trong điều trị bệnh", vị bác sĩ nhấn mạnh.

Sau tất cả, chị Lý cho biết mình đang cố gắng buông bỏ quá khứ để tập trung chữa trị. "Tôi sẽ hợp tác điều trị với thái độ tích cực", chị nói. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông, động viên người phụ nữ mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Theo SCMP
Chỉ một câu nói của mẹ già khiến tôi quyết định nghỉ việc 1 tháng để làm điều này

VOV.VN - Tôi đã từng cuồng công việc, nghĩ rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, lo cho cha mẹ cuộc sống đủ đầy là được. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy cha mẹ mình bước đi không còn vững, mái tóc đã bạc trắng gần hết. Tôi chợt nhận ra, món quà họ cần nhất không phải là những xấp tiền mà là thời gian bên con cháu.

VOV.VN - Tôi đã từng cuồng công việc, nghĩ rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, lo cho cha mẹ cuộc sống đủ đầy là được. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy cha mẹ mình bước đi không còn vững, mái tóc đã bạc trắng gần hết. Tôi chợt nhận ra, món quà họ cần nhất không phải là những xấp tiền mà là thời gian bên con cháu.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

VOV.VN - Không làm mặt trời thì mình làm một vạt nắng. Rực rỡ là khi mình luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn và đạt được những dấu mốc mà bản thân cảm thấy tự hào. Mỗi bước tiến nhỏ trên hành trình đó đều là một bước đi rực rỡ.

VOV.VN - Không làm mặt trời thì mình làm một vạt nắng. Rực rỡ là khi mình luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn và đạt được những dấu mốc mà bản thân cảm thấy tự hào. Mỗi bước tiến nhỏ trên hành trình đó đều là một bước đi rực rỡ.

Dương vật cương cứng thời gian lâu có nguy hiểm không?

VOV.VN - Nam giới không cương được cũng khổ nhưng cương cứng kéo dài quá lâu cũng không sung sướng, thậm chí là nguy hiểm. Làm gì để không rơi vào tình huống này? Bác sĩ khuyến cáo nam giới không tự ý dùng thuốc, tránh lạm dụng rượu bia và cần đi khám sớm để phòng nguy cơ tổn thương vĩnh viễn.

VOV.VN - Nam giới không cương được cũng khổ nhưng cương cứng kéo dài quá lâu cũng không sung sướng, thậm chí là nguy hiểm. Làm gì để không rơi vào tình huống này? Bác sĩ khuyến cáo nam giới không tự ý dùng thuốc, tránh lạm dụng rượu bia và cần đi khám sớm để phòng nguy cơ tổn thương vĩnh viễn.

