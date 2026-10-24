Vừa ăn vừa làm việc: Thói quen nhỏ, hệ lụy không nhỏ?

Vừa ăn vừa làm việc có sao không?

Ảnh hưởng đến sự tập trung và năng suất

Khi vừa ăn vừa làm việc, sự chú ý phải phân chia giữa hai hoạt động. Điều này có thể khiến bạn khó tập trung hoàn toàn vào công việc, đồng thời không chú ý đúng mức đến bữa ăn.

Nghỉ trưa là khoảng thời gian để cơ thể bổ sung năng lượng và tinh thần được thư giãn sau nhiều giờ làm việc. Nếu vẫn tiếp tục xử lý công việc trong lúc ăn, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội nghỉ ngơi, khiến cảm giác mệt mỏi tích tụ và ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc vào buổi chiều.

Gây khó chịu cho hệ tiêu hóa

Khi tập trung vào công việc, nhiều người có xu hướng ăn nhanh, nhai không kỹ hoặc ăn trong trạng thái căng thẳng. Những yếu tố này có thể góp phần gây đầy bụng, khó tiêu và cảm giác khó chịu sau bữa ăn.

Việc ăn uống thiếu tập trung không đồng nghĩa trực tiếp gây bệnh dạ dày, nhưng nếu đi kèm với thói quen ăn uống thất thường, bỏ bữa hoặc thường xuyên căng thẳng, sức khỏe tiêu hóa có thể bị ảnh hưởng.

Khó kiểm soát lượng thức ăn

Khi bị cuốn vào công việc, bạn có thể khó nhận biết lượng thức ăn đã tiêu thụ và cảm giác no, dẫn đến ăn quá nhiều hoặc quá ít. Ăn quá nhiều lâu dài có thể gây tăng cân, trong khi ăn không đủ khiến cơ thể thiếu năng lượng, dễ mệt mỏi và giảm tập trung. Ngoài ra, ăn uống thiếu chú ý còn khiến bạn dễ ăn thêm hoặc tìm đến đồ ăn vặt sau bữa chính.

Tăng thời gian ngồi liên tục

Vừa ăn vừa làm việc tại bàn thường khiến thời gian ngồi kéo dài, nhất là với những người ít vận động trong giờ làm. Ngồi lâu và thiếu hoạt động thể chất có liên quan đến nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2 và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Vì vậy, thay vì tiếp tục ngồi trước máy tính trong giờ ăn, bạn nên dành thời gian rời khỏi bàn làm việc, đi lại nhẹ nhàng và thư giãn trước khi bắt đầu công việc trở lại.

Những thói quen ăn uống không tốt tại nơi làm việc

Áp lực công việc và lịch trình dày đặc khiến nhiều người hình thành những thói quen ăn uống thiếu lành mạnh. Bỏ bữa có thể gây mệt mỏi, giảm tập trung và dẫn đến ăn bù; ăn vặt quá nhiều thực phẩm giàu đường, muối, chất béo có thể làm tăng nguy cơ tăng cân và rối loạn chuyển hóa. Bên cạnh đó, ăn quá nhanh hoặc vừa ăn vừa làm việc khiến bạn khó nhận biết cảm giác no, dễ ăn quá mức và gặp vấn đề tiêu hóa. Việc uống ít nước, thiếu rau xanh và trái cây cũng có thể gây táo bón, mệt mỏi và mất cân đối dinh dưỡng. Để cải thiện, hãy ăn đúng bữa, ăn chậm, dành thời gian nghỉ ngơi khi ăn, uống đủ nước và bổ sung thực phẩm giàu chất xơ.

Làm sao để xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh khi làm việc?

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh tại nơi làm việc bắt đầu từ những thói quen đơn giản như ăn đủ bữa, đúng giờ; ưu tiên đồ ăn vặt lành mạnh như trái cây, sữa chua không đường, các loại hạt; uống đủ nước và hạn chế đồ uống nhiều đường, cà phê. Khi ăn, nên tạm rời bàn làm việc, hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính, ăn chậm, nhai kỹ để nhận biết cảm giác no và điều chỉnh khẩu phần phù hợp.

Việc lên kế hoạch, chuẩn bị bữa ăn trước với đầy đủ rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein cũng giúp hạn chế bỏ bữa hoặc lựa chọn thực phẩm thiếu lành mạnh. Bên cạnh đó, chú ý đến hương vị món ăn, dành thời gian nghỉ ngơi và vận động sau những khoảng thời gian ngồi lâu sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe, cải thiện tinh thần và duy trì hiệu quả làm việc.