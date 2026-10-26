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Vừa tỉnh giấc đã lướt điện thoại: Thói quen nhỏ, hệ lụy lớn?

Thứ Hai, 06:06, 26/10/2026
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VOV.VN - Vừa thức dậy đã cầm điện thoại có thể khiến bạn mất thời gian, dễ căng thẳng và trì hoãn công việc buổi sáng. Thay đổi một vài thói quen đơn giản sẽ giúp bạn bắt đầu ngày mới chủ động hơn.

 

Cầm điện thoại ngay khi thức dậy có thể ảnh hưởng thế nào?

Vừa thức dậy đã kiểm tra điện thoại khiến não bộ nhanh chóng tiếp nhận nhiều thông tin từ tin nhắn, email đến tin tức và mạng xã hội. Những nội dung tiêu cực có thể gây căng thẳng, trong khi việc liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng khiến bạn dễ mất kiểm soát thời gian. Thói quen này còn làm xáo trộn lịch trình buổi sáng, ảnh hưởng đến việc ăn sáng, tập thể dục, chuẩn bị đi làm hoặc đi học, đồng thời giảm thời gian trò chuyện với người thân và chuẩn bị tinh thần cho ngày mới.

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Vừa tỉnh giấc đã lướt điện thoại, nên hay không?

Nên làm gì thay cho việc lướt điện thoại?

Bạn nên dành 10-30 phút đầu ngày không sử dụng điện thoại để uống nước, vệ sinh cá nhân, đón ánh sáng tự nhiên hoặc chuẩn bị bữa sáng. Có thể kết hợp giãn cơ, đi bộ nhẹ, tập thở hoặc ghi lại những việc cần ưu tiên trong ngày để bắt đầu buổi sáng chủ động hơn. Nếu dùng điện thoại làm báo thức, hãy đặt thiết bị cách xa giường hoặc sử dụng đồng hồ báo thức riêng. Trường hợp cần kiểm tra cuộc gọi, tin nhắn quan trọng, bạn chỉ nên xem nhanh rồi đặt điện thoại xuống, tránh bị cuốn vào mạng xã hội và các nội dung không cần thiết.

Làm thế nào để bỏ thói quen cầm điện thoại ngay khi mở mắt?

Không cần loại bỏ hoàn toàn việc dùng điện thoại vào buổi sáng, mà nên kiểm soát thời điểm và mục đích sử dụng. Nếu đã quen kiểm tra điện thoại ngay khi thức dậy, bạn có thể trì hoãn 10-15 phút rồi tăng dần lên 30 phút hoặc lâu hơn. Đồng thời, hãy tắt thông báo từ mạng xã hội, ứng dụng mua sắm và các nền tảng không cần thiết, nhưng vẫn duy trì thông báo cuộc gọi, tin nhắn quan trọng. Thực hiện đều đặn những thay đổi nhỏ này sẽ giúp bạn hạn chế sự phụ thuộc vào màn hình, dành thời gian cho các hoạt động cần thiết và bắt đầu ngày mới chủ động hơn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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