Chuyên gia cảnh báo tác hại của việc lướt điện thoại trước khi ngủ

Hàng triệu người trên thế giới hiện nay có thói quen lướt điện thoại trước khi ngủ. Sau khi dành thời gian trên các nền tảng như TikTok và Instagram, nhiều người thường đặt điện thoại xuống bên cạnh đồng hồ báo thức và chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Liệu đây có phải là một thói quen tốt?

Dùng điện thoại trước khi ngủ là thói quen rất phổ biến hiện nay

Theo Tiến sĩ Vanessa Mendes, chuyên gia từ podcast Tratar da Saúde chuyên về sức khỏe của Bồ Đào Nha, việc ngủ và thức dậy với điện thoại gần bên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Bà cho biết: “Vấn đề chính là tác động đến chất lượng giấc ngủ. Ánh sáng phát ra từ màn hình, đặc biệt là ánh sáng xanh, cản trở quá trình sản xuất melatonin - hormone điều chỉnh giấc ngủ. Điều này có thể khiến bạn khó ngủ hơn và làm cho giấc ngủ trở nên nông hơn”.

Vấn đề không chỉ nằm ở ánh sáng từ điện thoại

Ngoài ánh sáng, nội dung mà người dùng tiếp nhận cũng đóng vai trò quan trọng. Những thông tin gây căng thẳng có thể làm tăng hoạt động não bộ, khiến việc chuyển sang giấc ngủ trở nên khó khăn hơn.

Một vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng điện thoại trước khi ngủ là bức xạ. Mặc dù điện thoại có khả năng phát ra bức xạ, nhưng các chuyên gia cho biết “đến nay vẫn chưa có bằng chứng nhất quán nào cho thấy việc tiếp xúc với bức xạ ở mức độ thông thường gây ra bệnh tật”. Tuy nhiên, việc hạn chế tiếp xúc với màn hình từ 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ vẫn là một biện pháp tốt.

Nếu cần thiết phải để điện thoại bên cạnh khi ngủ, người dùng nên để thiết bị ở chế độ im lặng để tránh bị đánh thức bởi các thông báo. Ngoài ra, việc có điện thoại gần bên có thể vô tình làm tăng cảm giác lo lắng, do xu hướng kiểm tra cập nhật thường xuyên hơn.

Tóm lại, thói quen lướt điện thoại trước khi ngủ có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể, chính vì vậy, người dùng nên cân nhắc điều chỉnh thói quen này để cải thiện giấc ngủ của mình.