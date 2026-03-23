中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xem anh Tây đi lấy đồ giặt 'bị' chủ tiệm kéo vào hát karaoke, dân mạng bật cười

Thứ Hai, 15:41, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cư dân mạng rôm rả bình luận về chàng Tây ở Nha Trang đi lấy đồ giặt nhưng không về nổi vì chủ tiệm "nhét mic vào tay" rủ rê hát karaoke, lại còn mời ăn trứng.

Anh chàng Louis (người Anh) đi du lịch đến vùng biển Nha Trang xinh đẹp. Vì chơi dài ngày nên anh phải đem quần áo bẩn ra tiệm giặt. Khi Louis ra lấy đồ gặp đúng lúc chủ tiệm đang hát karaoke và được mời vào hát cùng cho vui.

 

Trong video chia sẻ trên mạng xã hội, anh chàng người Anh kể: "Tôi thấy người Việt Nam rất yêu thích karaoke. Tôi vừa đến đứng chờ thì họ 'nhét' mic vào tay, lại còn bồi bổ thêm quả trứng". Louis vừa hát thì cả gia đình chủ tiệm đồng loạt vỗ tay.

Thêm một chi tiết thú vị nữa là khi chủ tiệm giặt trả lại tờ 200 nghìn đồng được tìm thấy trong túi chiếc quần mà Louis mang đến giặt trước đó, vị khách muốn "bo" luôn số tiền này cho chủ tiệm nhưng bà nhất quyết không lấy.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bật cười khi theo dõi diễn biến, khen ngợi Louis vừa thân thiện vừa hát hay, đồng thời rôm rả bàn về tính yêu ca hát và thân thiện của người Việt Nam: "Sơ hở là bị nhét mic, đúng đặc sản Việt Nam luôn. Anh Louis may là mới được ăn trứng thôi đấy, chứ gặp mấy 'chiến thần' karaoke khu phố là họ còn mời thêm cả đĩa mồi với vài lon bia thì có khi quên luôn đường về Anh quốc".

"Lần sau Louis có đi giặt đồ thì nhớ khởi động giọng trước ở nhà, chứ tầm này là Nha Trang không chỉ có sóng biển mà còn có 'sóng nhạc' dập dìu lắm"; "Đồ thì đã khô mà cổ họng Louis thì chắc là đang khát vì thiếu bia. Một trải nghiệm du lịch quá sức thực tế. Khách tiệm giặt ủi lúc đi, trở thành ca sĩ triển vọng lúc về"...

Mai Chi bình luận: "Thật là một trải nghiệm khó quên. Không phải ở quốc gia nào mà du khách cũng được mời vào hát như tại Việt Nam. Chắc anh chàng về kể với bạn bè, người thân rằng sang Việt Nam liền có người hâm mộ, chắc chẳng ai dám tin".

xem anh tay di lay do giat bi chu tiem keo vao hat karaoke, dan mang bat cuoi hinh anh 1
Dân mạng thích thú bình luận rằng chắc anh chàng ở lại thêm một thời gian thì nghiện karaoke còn hơn người bản địa. (Ảnh chụp màn hình).

Văn hóa karaoke ở Việt Nam cũng là chủ đề mà nhiều người bàn luận: "Người Việt đam mê karaoke... Sơ hở là có loa kéo, vui cũng hát, buồn cũng hát, mà không vui không buồn cũng làm vài bài cho nó... có không khí. Anh Tây cầm mic vào tay là tự nhiên thấy mình như ca sĩ hạng A, bất kể tông giọng".

Trang Anh viết: "Đam mê này nó ngấm vào máu rồi Louis ơi. Đi giặt đồ mà được mời hát là còn nhẹ đấy, có khi đi đổ rác cũng bị giữ lại làm một bản song ca rồi mới cho về. Người Việt có thể thiếu gì chứ quyết không thể thiếu tâm hồn nghệ sĩ và một chiếc mic đầy pin".

Tùng Quang chia sẻ: "Louis chắc chưa thử cảm giác ngồi ăn nhậu vỉa hè, khói nghi ngút mà xe máy cứ lướt qua sát sạt bên tai đâu. Bạn bè quốc tế sang đây cứ bảo người Việt mình ai cũng có thần kinh thép, vừa nhìn dòng xe mà phong thái vẫn ung dung như đang ngồi nhà hàng 5 sao vậy. Bạn tôi người Pháp sang đây nhậu là các bàn xung quanh toàn vào mời mấy chén dù không quen".

yeu-khong-rang-buoc-poster.jpg

Tình một đêm và hệ lụy phía sau sự tự do

VOV.VN - Không ít người trẻ lựa chọn quan hệ tình dục không gắn với tình cảm như một cách giải tỏa nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, phía sau sự “tự do” này là hàng loạt rủi ro về sức khỏe, tâm lý và cả pháp lý nếu thiếu hiểu biết và kiểm soát.

Theo Hoàng Hà/VTCNews
Tag: du khách hát karaoke trải nghiệm Nha Trang khách nước ngoài văn hóa Việt Nam tiệm giặt ủi Louis người Anh du lịch thú vị anh tây dân mạng bật cười
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi, anh 103 tuổi reo vui phút hội ngộ

Sau gần 200km trở về quê nhà Hưng Yên, cụ ông 103 tuổi vỡ òa xúc động khi gặp lại em trai 95 tuổi sau nhiều năm xa cách. Khoảnh khắc ôm vai, xoa đầu và reo vui như trẻ nhỏ khiến nhiều người rưng rưng, lan tỏa mạnh mẽ tình thân gia đình thiêng liêng.

Đã có vợ vẫn ham "đuổi bắt" tình yêu

VOV.VN - Người đàn ông 47 tuổi đã có gia đình nhưng lại nảy sinh tình cảm với một cô gái đang đồng thời gắn bó với người khác. Mối quan hệ chồng chéo này không chỉ gây tổn thương cảm xúc mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với các bên liên quan.

Chế độ ăn ngủ "độc lạ" của cụ bà 102 tuổi

VOV.VN - Thay vì kiêng khem khắt khe, cụ bà 102 tuổi vẫn chạm mốc bách niên nhờ lối sống "ngược đời" nhưng phù hợp kỳ lạ với cơ địa.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI