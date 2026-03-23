Đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi, anh 103 tuổi reo vui phút hội ngộ

Reo vui phút gặp gỡ

Cụ Trần Văn Tây (103 tuổi) sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên). Năm 1976, cụ lên Thái Nguyên lập nghiệp, lấy vợ sinh con và sống ở đó cho đến giờ.

Anh trai 103 tuổi hội ngộ em trai 95 tuổi sau 3 năm xa cách

Cụ Tây có 6 anh chị em, 4 người đã qua đời, chỉ còn 1 người em trai là cụ Trần Văn Kha (95 tuổi), hiện sống ở quê nhà Hưng Yên. Tuổi đã cao, lại ở xa nhau gần 200km, cụ Tây và cụ Kha ít có cơ hội gặp nhau, chỉ thi thoảng trò chuyện qua điện thoại.

Anh Trần Thiện (SN 1989), cháu nội của cụ Tây cho hay, vào những dịp giỗ chạp, lễ Tết, cụ Tây thường cùng con cháu về Hưng Yên thăm hỏi người thân và thắp hương gia tiên.

Tuy nhiên khoảng 3 năm trở lại đây, vì sức khỏe không đảm bảo, cụ Tây không thể về quê. Cho đến ngày 19/3 vừa qua, vào ngày giỗ cha mẹ, cụ Tây quyết định về quê vừa để cúng giỗ, vừa để thăm em trai sau nhiều năm xa cách.

“Trước tết Nguyên đán, ông nội tôi ốm nặng. May mắn sau Tết, ông hồi phục, sức khỏe ổn hơn nhiều. Sau trận ốm ấy, ông luôn đau đáu chuyện về quê thăm em trai và cúng giỗ cha mẹ.

Con cháu thấy vậy đã cử ra 8 người, hộ tống ông nội tôi về quê vào hôm ấy”, anh Thiện kể.

Cụ Tây (áo đỏ) và cụ Kha (áo xanh) chụp ảnh bên các con

Ngày 19/3, cụ Tây cùng con cháu về quê. Cụ Kha trước đó không biết chuyện anh trai về thăm mình nên trong khoảnh khắc gặp mặt, cụ sững sờ rồi bật cười hạnh phúc.

Còn cụ Tây ngay khi bước vào nhà đã ôm chầm lấy em trai, sau đó khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

“Lúc ấy, ông nội tôi phấn khởi nói rằng ‘anh em ta bánh đa bánh đúc, anh em nhà người thì dùi đục cẳng tay’. Mọi người xung quanh bật cười vì sự hài hước của ông, rồi lại rưng rưng xúc động khi chứng kiến tình thân máu mủ”, anh Thiện chia sẻ.

Dịp đó, cụ Tây ở lại chơi với cụ Kha hai ngày một đêm. Ba năm mới gặp mặt, hai cụ có nhiều chuyện để kể với nhau như hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống gia đình, ôn lại kỷ niệm tuổi thơ – một thời khó khăn, thiếu thốn nhưng ấm áp.

Được gặp lại em trai, cụ Tây vui mừng, hồ hởi ca hát, làm thơ. Tuy nhiên, lúc tạm biệt em trai ra về, cụ Tây lại rưng rưng nước mắt khiến con cháu cũng xúc động theo. Cụ Kha trong khoảnh khắc ấy cũng bịn rịn, không nỡ tạm biệt anh trai.

“Lúc ra về, ông nội tôi ôm vai ông Kha và nói ‘chào chú nhé!’. Ông Kha ôm lấy anh trai, xúc động không nói thành lời. Ở độ tuổi xưa nay hiếm, tóc bạc lưng còng còn có thể hội ngộ anh em ruột thịt, thực sự rất đáng trân trọng”, anh Thiện nói.

Anh Thiện chụp ảnh kỷ niệm cùng ông nội trong lễ mừng thọ 103 tuổi của ông.

Đoạn video ghi lại phút gặp mặt của anh trai 103 tuổi và em trai 95 tuổi được đăng tải trên TikTok thu hút gần 300 nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt “thả tim”.

Sống lạc quan ở tuổi 103

Cụ Tây có 7 người con (4 trai, 3 gái). Hiện cụ sống tại xã Phú Thịnh cùng người con trai thứ 3 (bố anh Thiện).

Ở tuổi 103, cụ Tây vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, nhớ hết tên các con, các cháu. Hàng ngày, cụ tự đạp xe đi chợ, nấu cơm và tự chủ trong sinh hoạt cá nhân. Vì khẩu phần và sở thích ăn uống khác với mọi người nên cụ muốn tự túc để không phiền đến con cháu.

Cụ Tây bên con cháu trong lễ mừng thọ 103 tuổi

Anh Thiện chia sẻ, cụ Tây có lối sống rất lành mạnh. Mỗi sáng, cụ thường dậy sớm để tập thể dục, sau đó ăn sáng và ngồi đan chổi.

Buổi chiều, cụ thường đạp xe đi thăm nhà con cháu, họ hàng, rồi về tự tắm rửa, nấu cơm. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, cụ lại tập thể dục 15-30 phút để ngủ sâu giấc hơn.

Ngoài ra, cụ sống vui vẻ, lạc quan, không để những điều tiêu cực ảnh hưởng đến mình. Anh Thiện cho rằng, chính lối sống lành mạnh và tinh thần lạc quan giúp cụ Tây sống thọ và minh mẫn như vậy.

“Ông nội tôi yêu thương con cháu lắm. Mỗi khi cháu chắt đến chơi nhà, ông đều mang cho quà bánh và vui vẻ chơi cùng các cháu. Đến giờ, các chắt nhỏ về quê vẫn hay ngủ trong phòng của ông”, anh Thiện kể.

Trong chuyện răn dạy con cháu, cụ Tây đề cao hai chữ “tâm, đức”. Trong hành trình trưởng thành, lập nghiệp, lời răn dạy ấy theo anh Thiện trên từng chặng đường, nhắc nhở anh sống sao cho trọn nghĩa, vẹn tình.