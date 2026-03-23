Chế độ ăn ngủ "độc lạ" của cụ bà 102 tuổi

Tại làng Lương Hồ Kiều, Hoàng Nham, thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cụ bà Kim Bảo Lĩnh (Jin Bao Ling) là biểu tượng trường thọ nổi tiếng ở tuổi 102.

Dù gặp những hạn chế tuổi già như thính lực suy giảm hay xương khớp kém linh hoạt, cần dụng cụ hỗ trợ di chuyển, cụ vẫn giữ được tinh thần minh mẫn và thần thái tinh anh. Theo chia sẻ từ gia đình, ngoại trừ một lần phải truyền dịch do cảm cúm thông thường cách đây vài năm, cụ không phải bước chân vào bệnh viện suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Lịch trình sinh hoạt của cụ Kim Bảo Lĩnh (Jin Bao Ling) được coi là hình mẫu của việc dưỡng sinh thuận theo tự nhiên. Cụ có thói quen ngủ sớm vào lúc 19h và thức dậy vào khoảng 9h sáng hôm sau. Sau khi vệ sinh cá nhân, cụ sẽ ra sân ngồi sưởi nắng. Đặc biệt nhất là mỗi buổi trưa, cụ còn ngủ thêm từ một đến hai tiếng. "Tính ra mỗi ngày mẹ tôi ngủ tới 15 tiếng!", ông Hồ Hoa Mai (Hu Hua Mei) – con trai cụ chia sẻ.

Giấc ngủ sâu và chất lượng chính là “chìa khóa” giúp cụ Kim Bảo Lĩnh luôn duy trì được tinh thần phấn chấn. Công thức sinh hoạt đặc biệt: “ngủ sớm, dậy muộn kết hợp ngủ trưa” đã tạo nên nền tảng thể chất dẻo dai của cụ.

Nếu nói về sở thích lớn nhất của cụ Kim, “ăn uống” chắc chắn đứng hàng đầu. Dù thức dậy muộn, cụ chưa bao giờ lơ là ba bữa chính trong ngày. Thực đơn của cụ luôn phong phú và đầy đặn.

Bữa sáng cụ thường ăn bánh bao nhân thịt, sủi cảo hoặc hoành thánh. Bữa trưa và tối sẽ linh hoạt thay đổi giữa các loại mì và cơm. Bà Lý Tú Cầm, con dâu cụ, chia sẻ: “Mỗi bữa cụ đều ăn hết một bát tô vừa".

Đáng chú ý, cụ Kim đặc biệt thích các món thịt, nhất là món chân giò hầm. Mỗi bữa cụ có thể ăn từ hai đến ba miếng lớn, tương đương khoảng 250 gram mỗi ngày. Theo quan niệm y học cổ truyền và văn hóa ẩm thực Trung Hoa, chân giò không chỉ là món ăn bổ dưỡng mà còn được xem là nguồn cung cấp collagen tự nhiên dồi dào, giúp nuôi dưỡng làn da và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Ngoài các bữa chính, cụ Kim còn có sở thích ăn vặt với bánh ngọt, bánh mì và uống nước táo đỏ đường đen. Mỗi ngày cụ đều duy trì thói quen ăn thêm ba quả quýt và hai quả trứng. Tuy nhiên, cụ hiếm khi ăn rau xanh.

Cụ bà bách niên này còn có thói quen uống rượu trái cây trong bữa ăn hàng ngày. Gia đình cụ luôn dự trữ sẵn những vò rượu gạo ngâm táo đỏ, nhãn, vải và thanh mai dành riêng cho cụ.

Dù thính lực và vận động suy giảm theo tuổi tác, cụ Kim vẫn giữ được thị lực tinh tường và bàn tay khéo léo đến kinh ngạc. Ở tuổi 102, cụ vẫn có thể xỏ kim, tự tay khâu tất hay đế giày với đường kim đều và chắc chắn.

Con trai cụ Kim cho rằng bí quyết lớn nhất giúp mẹ mình sống thọ chính là thái độ sống cởi mở và lạc quan. “Cả đời bà chưa từng tranh cãi với ai. Mọi muộn phiền bà đều quên sạch ngay khi chúng vừa ập đến”, ông Hồ chia sẻ.

Câu chuyện của cụ đã trở thành một giai thoại của địa phương, minh chứng rằng trường thọ không nhất thiết đến từ những quy tắc kiêng khem khắc nghiệt, mà bắt nguồn từ một lối sống thuận theo cơ thể, kết hợp cùng tâm thế sống lạc quan và lòng vị tha – đó mới chính là “tiên dược” quý giá nhất.