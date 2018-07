10 món ngon bạn nên thử khi tới Hội An

Cơm gà Phố Hội. Gạo để nấu cơm gà là loại gạo ngon, thơm và dẻo. Gà được dùng là loại gà ta còn tơ, thịt mềm mà không bở, chắc mà không dai. Thịt gà được xé nhỏ ra rồi bóp với hành tây, hành phi, muối tiêu và rau răm, bày cơm ra đĩa, ăn với hành tây, rau thơm Trà Quế và nước tương. Món cao lầu có ảnh hưởng khá nhiều từ ẩm thực của người Hoa và từ món mì lạnh Udon của người Nhật. Tuy vậy, cao lầu Hội An vẫn mang đậm nét riêng của mình. Bánh bao – bánh vạc. Nguyên liệu chính để chế biến hai loại bánh này là gạo dẻo, thơm. Nhân bánh vạc được làm từ tôm đất giã nhuyễn trộn với một ít tiêu, tỏi, hành, sả cùng những gia vị bí truyền. Nhân bánh bao được làm từ thịt heo, nấm mèo, hành lá thái mỏng. Bánh đập – hến xào. Miếng bánh đập ròn rụm tan trong miệng ăn kèm với hến xào vừa miệng là món ăn chơi cực hấp dẫn ở Hội An. Chè bắp – Khác với chè của miền Nam, chè bắp Hội An không nấu với nước dừa nên có hương vị nguyên bản của bắp, chỉ khi ăn mới rưới chút nước cốt lên trên để tăng vị béo. Mùa bắp Cẩm Nam cũng là mùa chè rộ nhất là từ tháng 3 – tháng 9 hàng năm. Bánh bèo Hội An. Để làm bánh bèo, người ta chọn loại gạo ngon, nhân bánh bèo chủ yếu được làm từ những sản vật địa phương, đó là tôm, thịt, thêm dầu mỡ, tương ớt, hành thơm rồi bày lên bàn. Tùy theo khẩu vị của người ăn mà bạn có thể thêm ít nước mắm hay tí ớt vào. Mỳ Quảng thường được ăn cùng với tôm, thịt, trứng cút… tất cả đều ngấm gia vị thấm thía. Khi ăn cũng không thể thiếu bánh tráng nướng giòn và rau ăn kèm. Hoành thánh có nhiều loại: hoành thánh súp, hoành thành mì, hoành thánh chiên… rồi mỗi loại còn chia ra thành heo, gà, tôm. Mỗi loại có hương vị quyến rũ rất riêng. Bánh tráng (bánh cuốn/bánh ướt). Cũng gần giống với bánh cuốn Thanh Trì ở Hà Nội nhưng thay vì là bánh tráng mỏng kèm với nhân mọc nhĩ thì ở Hội An, bánh tráng còn có thêm tôm chấy. Khi ăn, bánh được rưới thêm mỡ hành rất thơm và ăn kèm chả lụa (giò lụa). Bánh xèo. Nguyên liệu chính để làm bánh xèo ngoài gạo, còn có thêm tôm, thịt dùng làm nhân bánh xèo. Để đúc nên món bánh xèo người làm phải ngồi bên bếp lửa liên tục rất nóng nực, do đó mùa mưa trong năm từ tháng 10 đến tháng 12 là mùa thích hợp nhất cho việc làm bánh xèo Hội An.

Cơm gà Phố Hội. Gạo để nấu cơm gà là loại gạo ngon, thơm và dẻo. Gà được dùng là loại gà ta còn tơ, thịt mềm mà không bở, chắc mà không dai. Thịt gà được xé nhỏ ra rồi bóp với hành tây, hành phi, muối tiêu và rau răm, bày cơm ra đĩa, ăn với hành tây, rau thơm Trà Quế và nước tương. Món cao lầu có ảnh hưởng khá nhiều từ ẩm thực của người Hoa và từ món mì lạnh Udon của người Nhật. Tuy vậy, cao lầu Hội An vẫn mang đậm nét riêng của mình. Bánh bao – bánh vạc. Nguyên liệu chính để chế biến hai loại bánh này là gạo dẻo, thơm. Nhân bánh vạc được làm từ tôm đất giã nhuyễn trộn với một ít tiêu, tỏi, hành, sả cùng những gia vị bí truyền. Nhân bánh bao được làm từ thịt heo, nấm mèo, hành lá thái mỏng. Bánh đập – hến xào. Miếng bánh đập ròn rụm tan trong miệng ăn kèm với hến xào vừa miệng là món ăn chơi cực hấp dẫn ở Hội An.

Chè bắp – Khác với chè của miền Nam, chè bắp Hội An không nấu với nước dừa nên có hương vị nguyên bản của bắp, chỉ khi ăn mới rưới chút nước cốt lên trên để tăng vị béo. Mùa bắp Cẩm Nam cũng là mùa chè rộ nhất là từ tháng 3 – tháng 9 hàng năm. Bánh bèo Hội An. Để làm bánh bèo, người ta chọn loại gạo ngon, nhân bánh bèo chủ yếu được làm từ những sản vật địa phương, đó là tôm, thịt, thêm dầu mỡ, tương ớt, hành thơm rồi bày lên bàn. Tùy theo khẩu vị của người ăn mà bạn có thể thêm ít nước mắm hay tí ớt vào. Mỳ Quảng thường được ăn cùng với tôm, thịt, trứng cút… tất cả đều ngấm gia vị thấm thía. Khi ăn cũng không thể thiếu bánh tráng nướng giòn và rau ăn kèm. Hoành thánh có nhiều loại: hoành thánh súp, hoành thành mì, hoành thánh chiên… rồi mỗi loại còn chia ra thành heo, gà, tôm. Mỗi loại có hương vị quyến rũ rất riêng. Bánh tráng (bánh cuốn/bánh ướt). Cũng gần giống với bánh cuốn Thanh Trì ở Hà Nội nhưng thay vì là bánh tráng mỏng kèm với nhân mọc nhĩ thì ở Hội An, bánh tráng còn có thêm tôm chấy. Khi ăn, bánh được rưới thêm mỡ hành rất thơm và ăn kèm chả lụa (giò lụa). Bánh xèo. Nguyên liệu chính để làm bánh xèo ngoài gạo, còn có thêm tôm, thịt dùng làm nhân bánh xèo. Để đúc nên món bánh xèo người làm phải ngồi bên bếp lửa liên tục rất nóng nực, do đó mùa mưa trong năm từ tháng 10 đến tháng 12 là mùa thích hợp nhất cho việc làm bánh xèo Hội An.