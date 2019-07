6 điểm đến đầy thú vị trên chuyến xe buýt du lịch tại Kuala Lumpur

Ghé thăm Kuala Lumpur, bạn hãy thử trải nghiệm xe buýt du lịch Hop On Hop Off (HOHO). Với giá chỉ 45 RM (khoảng 300.000 đồng) cho loại vé 24h, HOHO sẽ giúp bạn dễ dàng khám phá Kuala Lumpur theo cách của riêng mình. Tại mỗi trạm dừng, bạn tự do khám phá xung quanh mà không cần hối hả sợ lỡ chuyến vì cứ mỗi 20 - 30 phút sẽ có chuyến xe đến trạm.

Chuyến xe đầu tiên khởi hành lúc 8h30 và sẽ ngừng hoạt động lúc 20h30. Tất cả các điểm đều đáng để bạn tham quan và tìm hiểu, tuy nhiên có tới 22 điểm dừng trong 12h xe chạy, kể cả thời gian di chuyển trên đường. Để tránh bị quá tải và cưỡi ngựa xem hoa, tham quan có chọn lọc sẽ giúp bạn không mệt mỏi mà vẫn khám phá được những nét đặc trưng của Kuala Lumpur.

Xe HOHO là loại xe bus 2 tầng, có một phần trên tầng 2 không có mui.

Những điểm dừng không thể bỏ qua trên hành trình HOHO đó là: tháp đôi Petronas, tháp Kuala Lumpur, Central Market, Little India, China Town, trung tâm thương mại nổi tiếng Pavilion.



Tháp đôi Petronas

Tháp đôi Petronas là toà tháp đôi cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại

Tháp đôi Petronas nằm tại trung tâm thành phố Kuala Lumpur, là biểu tượng mỗi khi nhắc đến đất nước Malaysia. Hiện nay, tháp Petronas vẫn được tổ chức Guinness ghi nhận là tòa tháp đôi cao nhất thế giới với 88 tầng, chiều cao 451,9 m.

Công năng của toà nhà là khu văn phòng, trung tâm mua sắm với nhiều nhà hàng, quán bar, khách sạn, khu vui chơi, khu trưng bày nghệ thuật... Chiếc cầu trên không mang tên Skybridge nối giữa hai tháp nằm ở tầng 41 là điểm nhấn đặc biệt của toà tháp đôi với chiều cao 170 m so với mặt đất, chiều dài 58,4 m và nặng tới 750 tấn.

Dưới chân toà tháp luôn tập trung đông đảo du khách chụp ảnh, check-in. Chính vì nhu cầu này của du khách nên người dân địa phương thường túc trực ở khu vực này để bán ống kính góc rộng giúp du khách lấy toàn bộ toà tháp cao vút.



Central Market

Khu chợ bán đồ thủ công mỹ nghệ hút khách của Kuala Lumpur

Central Market là khu chợ truyền thống của người dân địa phương, bắt đầu mở cửa từ năm 1888. Ngày nay, Central Market trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ của Malaysia với hơn 300 cửa hàng quà tăng lưu niệm, lớp học vẽ tranh batik dành cho du khách, lớp thư pháp và cửa hàng khắc dấu kiểu truyền thống.

Central Market còn được biết đến với cái tên Mã lai “Pasar Seni” (chợ bán đồ thủ công mỹ nghệ) bởi vậy bất cứ ai tìm kiếm đồ thủ công mỹ nghệ địa phương cũng nên đến đây. Ngoài ra bạn có thể mua các sản phẩm spa như xà phòng, kem dưỡng và chất tẩy rửa được làm từ nguyên liệu có nguồn gốc địa phương, sử dụng công thức nấu ăn truyền thống của Mã Lai.



Pavilion Kuala Lumpur Shopping Mall

Pavilion thoả mãn mọi nhu cầu mua sắm, ăn uống và spa của du khách

Kuala Lumpur được CNN bình chọn là thành phố mua sắm tốt thứ 4 trên thế giới, xếp hạng cao hơn Paris, Hongkong, Dubai và Seoul.

Không phải ngẫu nhiên mà Kuala Lumpur đạt được bình chọn danh giá này, 3 trong tổng số 10 trung tâm mua sắm lớn nhất đặt tại Kuala Lumpur. Trong đó nổi bật là Pavilion nằm cuối con đường Jalan Bukit Bintang xa hoa, sầm uất nhất thủ đô với 450 gian hàng trải dài trên 7 tầng nhà và chia làm 6 khu vực mua sắm chuyên biệt.



Pavilion có hầu hết các thương hiệu thời trang và mỹ phẩm từ hàng xa xỉ phẩm cho tới bình dân. Ngoài mua sắm, bạn còn có thể thỏa mãn nhu cầu ăn ngon với đủ món Hàn, Nhật, Trung, Âu ở khu food court hay thư giãn trong spa nằm ở tầng trên cùng.

Kuala Lumpur Tower

Ở khắp nơi tại Kuala Lumpur bạn đều có thể nhìn thấy Kuala Lumpur Tower

Cùng với Tháp đôi Petronas, Kuala Lumpur Tower là kỳ quan nhân tạo nổi tiếng bậc nhất của Malaysia. Được xây dựng vào năm 1994 trên đỉnh Bukit Nanas thuộc khu bảo tồn rừng Bukit Nanas, Kuala Lumpur Tower có chiều cao 421m và được sử dụng chủ yếu cho mục đích cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc. Bukit Nanas là khu bảo tồn rừng lâu đời nhất của Malaysia và là nơi sinh sống của vô số các loại thực vật và động vật nhiệt đới bản địa.

Tại nhà hàng Atmosphere 360 ở độ cao 276 m của toà tháp, bạn sẽ bắt trọn vẻ đẹp của toàn thành phố Kuala Lumpur cả ngày lẫn đêm và thưởng thức hương vị ẩm thực độc đáo.

China Town

Món ăn đường phố thu hút du khách ghé thăm China Town

Giống như bất cứ khu China Town nào trên thế giới, khu phố người Hoa ở Kuala Lumpur cũng tấp nập, sôi động và tràn đầy năng lượng. Đây là thủ phủ của món ăn đường phố, những món đồ lưu niệm giá rẻ, đồ thời trang từ áo phông, túi xách cho đến giày dép, đồng hồ, đồ điện tử và các loại thảo dược Trung Hoa.

China Town là một trong những điểm đến không nên bỏ qua tại Kuala Lumpur bởi vẫn giữ được nét độc đáo, riêng biệt cho dù nằm ngay kế bên hàng xóm xa hoa lộng lẫy như Bukit Bintang. Nếu có ý định mua sắm tại đây, bạn hãy sẵn sàng "tinh thần mặc cả" vì người bán thường nói thách khá cao.



Little India

Không gian đặc trưng, không thể trộn lẫn của khu Tiểu Ấn

Khu Tiểu Ấn nằm ở Brickfield là vùng dân cư lâu đời nhất của Malaysia. Nơi đây mang đậm bản sắc văn hoá sống động với những con đường trải gạch, đèn đường, mái vòm. Đây là khu vực luôn tràn đầy năng lượng và âm thanh của âm nhạc Bollywood phát ra từ các cửa hàng bán saris và gia vị thơm. Bạn có thể lấp đầy bụng với thức ăn Ấn Độ ngon và rẻ khi khám phá khu vực sôi động này./.