Ẩm thực Hà Nội được tìm kiếm hàng đầu trên nền tảng du lịch trực tuyến

Ngày 8/9 tại Singapore, Trip.Gourmet - nền tảng nội dung và trải nghiệm ẩm thực của Trip.com Group đã công bố Danh sách Fine Dining 2027 toàn cầu. Theo đó, Việt Nam xếp vị trí thứ 4 trong số các điểm đến ẩm thực được tìm kiếm nhiều nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương trên Trip.com.

Từ khóa “Hanoi food” (ẩm thực Hà Nội) nằm trong nhóm danh mục tìm kiếm ẩm thực theo điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu trên nền tảng này. Những từ khoá tìm kiếm phổ biến về Việt Nam còn có “Ho Chi Minh City food” (ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh), “Da Nang food” (ẩm thực Đà Nẵng) và “Saigon food” (ẩm thực Sài Gòn)...

Các món ẩm thực Hà Nội được nhiều du khách quan tâm. (Ảnh minh họa)

Nền tảng Trip.Gourmet cũng đề xuất 347 nhà hàng và địa điểm ăn uống tại Việt Nam, bao gồm 39 nhà hàng phong cách fine dining và 3 nhà hàng được xếp loại Bạch Kim, mang đến cho du khách quốc tế cái nhìn đầy đủ hơn về trải nghiệm món ăn và văn hóa bản địa tại điểm đến, cùng những không gian ẩm thực chất lượng tại Việt Nam.

Sự kiện công bố Danh sách Fine Dining 2027 của Trip.Gourmet diễn ra trong bối cảnh du lịch gắn với trải nghiệm ẩm thực đang ngày càng được du khách toàn cầu quan tâm. Nhiều du khách có xu hướng kết hợp trực tiếp điểm đến và ý định ăn uống (nhà hàng/món ăn) trong cùng một lượt tìm kiếm.

Giới thiệu món ăn Việt Nam tới bạn bè quốc tế

Bà Sunny Sun - Phó Chủ tịch Trip.com Group kiêm CEO Trip.Gourmet chia sẻ tại sự kiện: "Du khách ngày nay không chỉ thưởng thức ẩm thực khi đặt chân đến một địa điểm, mà một bữa ăn đôi khi chính là yếu tố quyết định du khách sẽ đi đâu và đi vào thời điểm nào... Trong bối cảnh du lịch nước ngoài ngày càng phổ biến, mục tiêu chúng tôi đề ra cho giai đoạn tiếp theo là giúp mỗi du khách tìm thấy một nhà hàng xứng đáng để đưa vào hành trình, hiểu được giá trị đặc biệt của nơi đó và tự tin đặt dịch vụ để thưởng thức".

Bà Sunny Sun - Phó Chủ tịch Trip.com Group kiêm CEO Trip.Gourmet chia sẻ tại sự kiện công bố Danh sách Fine Dining 2027. Ảnh: Trip.com

Theo dữ liệu của Trip.com Group, lượng tìm kiếm liên quan đến ẩm thực đã tăng 45% trong 8 tháng đầu năm 2026; và sự đa dạng của các từ khóa tìm kiếm trong mảng này cũng tăng 46% so với cùng kỳ. Trong đó, mức độ quan tâm đến các nhà hàng tăng 68%, tìm kiếm về tiệc tự chọn (buffet) tăng 66%, còn các từ khóa liên quan đến cà phê và trà tăng 67% – cho thấy xu hướng du khách ngày càng chủ động, tìm kiếm đa dạng trải nghiệm ẩm thực cho chuyến đi. Đáng chú ý, lượt tìm kiếm về hải sản tăng tới 218%, trong khi các tìm kiếm liên quan đến đặc sản địa phương tăng hơn 700%.

Danh sách Fine Dining toàn cầu 2027 của Trip.Gourmet vinh danh các nhà hàng trải rộng trên 6 châu lục, 105 thành phố thuộc 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 744 nhà hàng theo 3 hạng mục: Kim Cương Đen (60 nhà hàng), Kim Cương (160 nhà hàng) và Bạch Kim (524 nhà hàng). Năm nay, danh sách mở rộng thêm 34 điểm đến mới tại châu Âu, Bắc Mỹ, châu Đại Dương, châu Á, Nam Mỹ và châu Phi.