Bí quyết từ gói nước cốt 2X gấp đôi đậm đà từ mì 3 Miền

Thấu hiểu giá trị ấy, Mì 3 Miền chắt lọc tinh hoa ẩm thực truyền thống vào từng gói mì, đặc biệt là gói nước cốt hầm trong nhiều giờ. Nay, hương vị ấy được nâng tầm với phiên bản gấp đôi đậm đà, mang đến trải nghiệm trọn vẹn và chân thật như bát nước dùng nhà nấu.

Người Việt và tiêu chuẩn khắt khe về "nước dùng"

Trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, hiếm có món ăn nào thiếu vắng vai trò của nước dùng. Từ bát phở Bắc thanh tao, tô bún bò Huế cay nồng đến nồi lẩu miền Tây hào sảng, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: sự cầu kỳ trong việc chế biến nước súp.

Với những người phụ nữ hiện đại, dù bận rộn với guồng quay công việc nhưng "gu" ăn uống vẫn luôn phải được chăm chút. Họ luôn ưu tiên sử dụng và thưởng thức các loại nước dùng được chiết xuất từ nguyên liệu tươi ngon nhất, chắt lọc tinh túy thông qua quá trình ninh nấu kiên nhẫn hàng chục giờ liền.

Bí quyết "gói trọn tâm tình" trong gói nước cốt Mì 3 Miền 2X Gấp Đôi Đậm Đà

Mì 3 Miền nâng cấp với công thức nước cốt 2X gấp đôi đậm đà với gấp đôi lượng thịt, xương và tôm trong mỗi gói

Thấu hiểu sâu sắc văn hóa ẩm thực các vùng miền, Mì 3 Miền tiên phong sáng tạo nên gói nước cốt – một bước tiến về sản phẩm cùng áp dụng công nghệ cao giúp lưu giữ trọn vẹn hương vị tự nhiên. Gói nước cốt của 3 Miền sử dụng nguyên liệu từ thịt, xương, tôm tươi, kết hợp cùng quy trình nấu hiện đại theo các bước hầm nước dùng truyền thống. Nguyên liệu được hầm trong nhiều giờ nhằm giữ trọn vị ngọt tự nhiên, sau đó cô đặc thành gói nước cốt riêng biệt – giúp tô mì khi pha vẫn mang trọn vị đậm đà, sánh mượt như nước dùng nấu tại nhà.

Không dừng lại ở chất lượng đã có, Mì 3 Miền tiếp tục nâng cấp với công thức nước cốt 2X gấp đôi đậm đà. Lượng thịt xương thịt và tôm trong mỗi gói được tăng gấp đôi, mang lại nước dùng sánh quyện, đậm vị hơn hẳn.

Nhiều người dùng nhận định phiên bản mới giúp bữa ăn nhanh trở nên “đã miệng” hơn. Chị Minh An (29 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi thích vị ngọt thanh từ xương hầm. Gói nước cốt 2X khiến tô mì đậm đà, thơm lừng mùi quế hồi làm bữa ăn trở nên ấm cúng hơn.”

Mì 3 Miền với nước cốt 2X gấp đôi đậm đà là sự lựa chọn lý tưởng cho nhiều bạn trẻ

Với nhóm người trẻ hay ăn mì buổi tối, sự thay đổi này mang lại cảm giác tiện mà vẫn ngon. Hồng Mai (22 tuổi) cho biết: “Gói nước cốt 2X gấp đôi đậm đà làm tô mì Bò Hầm Rau Thơm dậy mùi bò kho với rau thơm và sánh hơn. Không cần cho thêm gì mà vẫn tròn vị.”

Hương vị đa dạng cho mọi khẩu vị

Gói nước cốt 2X gấp đôi đậm đà giúp Mì 3 Miền gói trọn tinh túy ẩm thực Việt trong từng sản phẩm

Mì 3 Miền mang đến bộ đôi hương vị khó cưỡng, đáp ứng mọi gu ẩm thực. Mì 3 Miền Bò Hầm Rau Thơm là bản giao thoa tinh tế giữa Bò sốt vang miền Bắc và Bò kho miền Nam. Điểm nhấn nằm ở gói nước cốt "gấp đôi bò hầm" tạo nên dòng súp đỏ nâu sóng sánh, đậm đà vị thịt xương ninh rục. Ngay khi châm nước sôi, hương quế hồi ấm áp quyện cùng sả tỏi nồng nàn lập tức bung tỏa, kích thích vị giác tột độ. Từng sợi mì dai mướt quyện trong nước dùng béo ngậy, được cân bằng hoàn hảo bởi vị the mát của rau thơm, khiến bạn chỉ muốn xì xụp mãi không thôi.

Trong khi đó, Mì 3 Miền Tôm Chua Cay Đặc Biệt khơi dậy cảm giác thèm ăn tức thì với nước dùng sóng sánh từ gói nước cốt tôm thịt hầm nhiều giờ. Vị chua thanh, cay nồng hòa quyện cùng hương riềng sả thơm lừng, len lỏi qua từng sợi mì dai giòn, mướt mát. Điểm độc đáo nằm ở gói ớt riêng biệt, cho phép bạn tự tay điều chỉnh độ cay để "đánh thức" vị giác theo đúng ý thích. Dù thực khách thích vị đậm đà truyền thống hay ưa chuộng sự mới mẻ, cay nồng, Mì 3 Miền đều có thể đáp ứng.

Với sự chỉn chu trong nguyên liệu, quy trình và hương vị, Mì 3 Miền tiếp tục khẳng định vị thế là thương hiệu mì gắn bó với bữa ăn Việt – mang đến trải nghiệm “Tinh túy ẩm thực Việt”, nhưng trong phiên bản tiện lợi dành cho cuộc sống hiện đại.

Mì 3 Miền tiên phong với gói nước 2x gấp đôi cốt đậm đà từ bí quyết chắt lọc tinh túy ẩm thực ba miền, mang đến trải nghiệm mì tiện lợi nhưng vẫn trọn vẹn hương vị Việt. Đây là lựa chọn tin cậy cho mọi gia đình muốn có một bữa ăn nhanh chóng nhưng vẫn vẹn nguyên tinh hoa ẩm thực Việt. Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Uniben – doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống hàng đầu Việt Nam, sở hữu 3 nhà máy hiện đại đạt chuẩn châu Âu và những thương hiệu uy tín như 3 Miền, REEVA, BONCHA, JOCO và ABBEN.