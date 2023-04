Các khu chợ truyền thống Đà Nẵng sẵn sàng cho mùa du lịch

Khu ẩm thực Chợ Cồn là điểm du khách yêu thích khi đến Đà Nẵng. Chị Khuất Thị Huyền Quyên, tiểu thương tại chợ Cồn cho biết quầy hàng của chị chủ yếu bán nem, chả heo, chả bò tự sản xuất và có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: “Hàng hoá của tôi là tự sản xuất, có mã QR, có nhãn hiệu ngày tháng, sản xuất và hạn sử dụng. Hàng của mình luôn luôn bảo quản trong một ngày. Khách mua chả bò nhiều, vì bán cho các bạn hàng quen rồi”.

Khu kinh doanh ăn uống tại chợ Cồn.

Một số chợ phục vụ du lịch ở Đà Nẵng đã đầu tư cải tạo khu vực kinh doanh ăn uống, ẩm thực theo tiêu chí chợ an toàn văn minh. Ngành hàng thực phẩm sơ chế, chế biến sẵn được kiểm tra thường xuyên, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Phan Thành Thoại - Trưởng Ban Quản lý chợ Cồn thành phố Đà Nẵng cho biết: “Cơ quan chức năng thường xuyên triển khai lực lượng kiểm tra và kiểm soát các thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp sức khoẻ của người tiêu dùng. Kiểm tra định kỳ và đột xuất các mặt hàng nem, chả, thực phẩm công nghệ để đảm bảo cho khách du lịch. Ban quản lý chợ luôn yêu cầu hộ kinh doanh hàng hoá phải rõ nguồn gốc xuất xứ. Chúng tôi đang xây dựng để phát triển chợ Cồn là điểm chợ du lịch an toàn, khi khách hàng đến cảm thấy an tâm và thoải mái”.

Ban Quản lý các chợ quận Sơn Trà hướng dẫn việc quét mã QR truy xuất nguồn gốc đối với tiểu thương chợ Phước Mỹ.

Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có 7 chợ truyền thống, trong đó 3 chợ có ngành hàng ăn uống, thực phẩm chế biến sẵn, phục vụ du khách. Để đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ, nhân viên quản lý an toàn thực phẩm tăng cường giám sát, kiểm tra nhanh ngẫu nhiên mẫu thực phẩm tại quầy.

Chị Hoàng Thị Duyên, nhân viên an toàn thực phẩm của Ban quản lý các chợ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên đối với những sản phấm hàn the, formaldehyde, phẩm màu, nếu phát hiện chúng tôi tiến hành đưa mẫu đi xét nghiệm. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền bằng hình thức loa, tuyên truyên trực tiếp mời tiểu thương cam kết chấp hành lấy nguồn gốc hàng hoá đảm bảo họ mới được vào chợ kinh doanh”.

Lực lượng chức năng Ban Quản lý các chợ quận Sơn Trà kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ An Hải Bắc.

Cán bộ Ban An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cũng thường xuyên đến các chợ lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm chuyên sâu và có những khuyến cáo cần thiết. Dịp lễ 30/4 - 1/5, lượng du khách đến Đà Nẵng sẽ tăng mạnh, nhu cầu mua bán, ăn uống tại các chợ, nhà hàng tăng cao. Do đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng thành lập 7 đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng khách sạn và chợ truyền thống trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đợt cao điểm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm và đặc biệt mùa cao điểm về du lịch, Ban An toàn thực phẩm ra quân quyết liệt về an toàn thực phẩm. Qua đó, thanh tra, kiểm tra các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống để đón du khách. Ngay từ giờ, chúng tôi đã thành lập 7 đoàn thanh tra, kiểm tra đi các địa bàn chốt chặn để không bỏ sót nguy cơ an toàn thực phẩm nào. Làm việc với Sở Công thương, tăng cường quán triệt bà con thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm”./.