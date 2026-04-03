An Giang đẩy mạnh kích cầu du lịch, cam kết chất lượng dịch vụ

Nhân dịp Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang đã công bố các chương trình kích cầu du lịch An Giang năm 2026 với nhiều chính sách ưu đãi đồng bộ, thiết thực; qua đó đẩy mạnh khai thác thị trường trọng điểm TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Bà Quảng Xuân Lụa - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang cho biết tỉnh An Giang xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh địa phương và nâng cao đời sống nhân dân. An Giang với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hệ sinh thái đa dạng, cùng nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc của các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa… đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Bà Quảng Xuân Lụa - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang

"Chương trình kích cầu du lịch tỉnh An Giang năm 2026 được triển khai nhằm tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường du lịch nội địa và quốc tế; đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng sức cạnh tranh và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Chương trình tập trung vào các nội dung trọng tâm như: phát triển sản phẩm du lịch đặc thù; liên kết vùng; đa dạng hóa các gói kích cầu; đẩy mạnh chuyển đổi số trong xúc tiến quảng bá; và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Sự kiện lần này cũng là dịp để các bên ký kết hợp tác, tăng cường liên kết, cùng nhau xây dựng chuỗi giá trị du lịch bền vững, hiệu quả", bà Quảng Xuân Lụa phát biểu tại chương trình.

Ông Đặng Đức Phong - Trưởng phòng Xúc tiến Du lịch (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang) giới thiệu các sản phẩm du lịch mới

Trong bối cảnh không gian phát triển mới sau sáp nhập, du lịch An Giang đứng trước một cơ hội đặc biệt để định vị lại thương hiệu, mở rộng không gian sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở khai thác hiệu quả tài nguyên tự nhiên, văn hóa và lợi thế liên kết vùng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch An Giang đã phối hợp các doanh nghiệp du lịch, các sở, ngành, địa phương xây dựng, định hình một số tuyến du lịch mới tiêu biểu, mang tính liên kết cao và giàu trải nghiệm.

Địa phương đẩy mạnh xây dựng các tuyến du lịch liên kết đặc thù, khai thác sự bổ trợ giữa các điểm du lịch trong tỉnh, từ đất liền đến biển đảo để đa dạng hoá sản phẩm, thu hút khách du lịch nhiều ngày, điển hình như tuyến “Sắc màu văn hóa - tâm linh”, tuyến “Khám phá Mekong - di sản và thiên nhiên – đời sống cộng đồng”, tuyến “Sông nước - sinh thái - biển đảo”... Song song đó, các sản phẩm mới cũng được phát triển như: du lịch nông nghiệp công nghệ cao, du lịch cộng đồng, du lịch ẩm thực và các sự kiện trải nghiệm theo mùa. Các tuyến, điểm này đều được thiết kế theo hướng “mỗi hành trình – một câu chuyện”, nhằm nâng cao giá trị cảm xúc và tính độc đáo cho du khách.

Các đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang ký hợp tác phát triển du lịch.

Tại sự kiện, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại An Giang, trong các lĩnh vực lưu trú, vận chuyển, ẩm thực, khu điểm du lịch... đã cam kết tặng thêm các dịch vụ trải nghiệm, voucher, quà tặng lưu niệm cho các đoàn khách do các đối tác ký kết cung cấp; đồng thời có chính sách giữ giá ổn định trong thời gian cam kết (kể cả dịp cao điểm); ưu tiên giữ chỗ cho các đối tác chiến lược dịp cao điểm trong thời gian cam kết.

Lễ công bố chương trình kích cầu du lịch và ký kết hợp tác phát triển du lịch tỉnh An Giang năm 2026 đã góp phần thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác giữa ngành du lịch An Giang với các doanh nghiệp lữ hành, hiệp hội du lịch, hãng vận chuyển, nền tảng phân phối dịch vụ du lịch... qua đó, tăng cường thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế đến An Giang thông qua các thỏa thuận hợp tác và cam kết số lượng khách; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh theo định hướng chiến lược giai đoạn 2025 - 2030.

Không gian quảng bá du lịch An Giang tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026

Việc tham gia Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026 đã tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch An Giang; khẳng định sự chủ động của An Giang trong liên kết, hợp tác phát triển du lịch địa phương, là cầu nối trong liên kết vùng, liên kết các thị trường khách du lịch. Các chương trình kích cầu du lịch tỉnh An Giang năm 2026 tiếp tục được cập nhật, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ https://apc.angiang.gov.vn và Cổng thông tin du lịch thông minh https://checkinangiang.vn.