Ảnh: “Taste of Australia“- đậm đà hương vị xứ sở Kangaroo tại Việt Nam

Đại sứ Australia Craig Chittick phát biểu khai mạc sự kiện "Taste of Australia 2018" (Hương vị Australia 2018) tại Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình "Taste of Australia 2018", Đại sứ quán Australia đứng ra tổ chức cuộc thi nấu ăn, nhằm giới thiệu phong cách ẩm thực và nguồn nguyên liệu tươi ngon đến từ Australia. Ban giám khảo cuộc thi gồm Đại sứ Australia Craig Chittick (trái), bà Tracey Lister, đầu bếp nổi tiếng quốc tế và là nhà viết sách dạy nấu ăn –và đầu bếp trưởng - Paul Alan Wood. Cuộc thi diễn ra đồng thời tại 4 địa điểm gồm Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, có 4 đội tham gia, mỗi đội có 2 thành viên. Thực phẩm và nguyên liệu dùng trong cuộc thi nấu ăn. Các thí sinh bước vào phần thi thứ nhất, kiểm tra kỹ năng sử dụng dụng cụ nấu ăn gồm dao và thớt. 1 thí sinh của trường Netspace school đang thực hiện phần thi của mình. Trong phần thi này, các thí sinh sẽ thực hiện thái lát hành và ớt hình múi cau và hạt lựu trong vòng 15 phút. Hai thí sinh đội KOTO đang thể hiện tài năng. Sản phẩm của 4 đội sau khi hoàn thành xong phần thi đầu tiên. Tiếp đến, phần thi thứ 2 là bổ đôi và cắt khúc thịt bò. Phần thi này nhằm kiểm tra độ khéo léo của thí sinh khi thao tác. Trong lúc các thí sinh thực hiện phần thi của mình, giám khảo đi quanh quan sát và có thể đặt câu hỏi cho các đội. Phần thi cuối là chiến nón bí mật. Đây cũng là phần thi khó khăn nhất đối với các thí sinh. Đầu bếp trưởng - Paul Alan Wood tiết lộ cho các thí sinh những gia vị đặc trưng của đất nước Australia bao gồm rượu vang, thịt bò Úc, lá chanh Australia và hạt wattle (một loại gia vị đặc trưng-PV). Trong phần thi này, các thi sinh phải kết hợp tất cả các nguyên liệu nêu trên để tạo ra món ăn đặc trưng. Các thí sinh lựa chọn nguyên liệu cho vòng thi thứ 3. Tại vòng thi thứ 3, các thí sinh có 50 phút để hoàn thành nhiệm vụ. Sản phẩm cuối cùng của đội 3 từ trường Pegasus Cooking School được bài trí rất đẹp mắt. Sản phẩm của đội thứ 4 đến từ trường KOTO. Sản phẩm của đội thứ 2 cũng đến từ trường KOTO. Sản phẩm của đội thứ 1, từ trường Netspace School. Các thí sinh trình bày sản phẩm cuối cùng trước 3 vị giám khảo. Các thí sinh tham gia rất hồi hộp trước khi giám khảo đánh giá bài thi của mình. Các thí sinh của đội thứ 3 đến từ trường Pegasus Cooking School đã chiến thắng trong vòng loại Cuộc thi nấu ăn trên khắp Việt Nam trong khuôn khổ chương trình Taste of Australia. Họ sẽ có tấm vé bay vào Đà Nẵng để tham dự chung kết cuộc thi. Ban giám khảo chụp ảnh cũng các đội tham gia sau khi kết thúc cuộc thi./.

