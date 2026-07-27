Bầu chọn "7 Kỳ quan đương đại của thế giới": Địa điểm nào ở Việt Nam nên góp mặt?

Địa điểm nào của Việt Nam nên ứng cử cuộc bầu chọn "7 Kỳ quan đương đại của thế giới" Cầu Vàng (Đà Nẵng) 33% (1 bình chọn) Cầu Hôn (Phú Quốc, An Giang) 0% (0 bình chọn) Tháp Nghinh Phong (Đắk Lắk) 67% (2 bình chọn) Cầu kính Bạch Long (Sơn La) 0% (0 bình chọn) Cầu Long Biên (Hà Nội) 0% (0 bình chọn) Cầu Rồng (Đà Nẵng) 0% (0 bình chọn) Cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang) 0% (0 bình chọn) Tổng bình chọn: 3

Chiến dịch "7 Kỳ quan đương đại của thế giới" của Hội đồng Du lịch & Lữ hành Thế giới (WTTC) mang đến cơ hội quảng bá toàn cầu cho bất cứ công trình hay địa điểm nào (chỉ xây dựng từ năm 1801 đến nay). Riêng việc lọt vào danh sách Top 70 đề cử bình chọn công khai sẽ là cơ hội cho mỗi công trình hay địa danh được cả thế giới biết đến và thúc đẩy du lịch, đầu tư trong dài hạn.

Theo WTTC, người dân trên toàn thế giới sẽ được trực tiếp tham gia đề cử và bình chọn, từ đó tìm ra những công trình đại diện cho kỷ nguyên du lịch hiện đại. Không chỉ công nhận ý nghĩa kiến ​​trúc và văn hóa, chiến dịch này cũng đánh giá các kỳ quan đương đại về khả năng tác động vào nền kinh tế địa phương, thu hút đầu tư và tạo việc làm.

Tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk

Lấy ví dụ về Tháp Eiffel tại Pháp (1889), Bảo tàng Guggenheim Bilbao tại Tây Ban Nha (1997) hay Đại bảo tàng Ai Cập tại Ai Cập (2025), WTTC đánh giá đây là những công trình không chỉ đơn thuần thu hút du khách mà còn kích thích đầu tư, hỗ trợ việc làm và sẽ giúp định hình bản sắc cả một thành phố hay quốc gia.

Tuy nhiên, chiến dịch sẽ không chỉ vinh danh các biểu tượng đã nổi tiếng, mà còn cả những địa danh mới nổi đã tác động tích cực cho cộng đồng và có tiềm năng định hình điểm đến trong tương lai. Tiêu chí lựa chọn xem xét các yếu tố như đóng góp cho du lịch, tác động kinh tế, giá trị cộng đồng và phát triển điểm đến; cùng với ý nghĩa về văn hóa và kiến ​​trúc.

Theo WTTC, một kỳ quan đương đại được tạo ra bởi con người từ năm 1801 đến nay, có thể là công trình nổi bật, tòa nhà, trụ sở hay khu nghỉ dưỡng. Một kỳ quan đương đại phải khẳng định được vai trò tại địa điểm đó, như thu hút công chúng theo cách có trách nhiệm và tạo ra cơ hội tại nơi nó hiện diện.

"Một kỳ quan có thể đưa một thành phố lên bản đồ thế giới và mở ra những con đường mới để đến đó. Một kỳ quan có thể tạo ra việc làm, niềm tự hào và sinh kế cho những người xây dựng, vận hành và chào đón thế giới đến đó. Những kỳ quan vĩ đại nhất sẽ mang lại nhiều hơn những gì nó đã lấy đi, khi được tạo ra để trường tồn, hài hòa với các điểm đến và cộng đồng xung quanh", phía WTTC cho biết.

Lộ trình chiến dịch "7 Kỳ quan Đương đại của Thế giới" qua 4 giai đoạn, từ tháng 7/2026 đến tháng 7/2027. - 7/7/2026: Khởi động cuộc đề cử mở rộng cho toàn thế giới: Bất cứ ai, ở bất cứ đâu, bất kỳ công trình nào được xây dựng từ năm 1801 trở đi. - 7/1/2027: Từ các đề cử, chọn ra danh sách 70 đề cử và mở cuộc bình chọn rộng rãi cho công chúng. - 7/4/2027: Công bố danh sách rút gọn gồm 30 đề cử. - 7/7/2027: Chính thức công bố Những Kỳ quan Đương đại của Thế giới. Cổng đề cử đã được kích hoạt trong trang web chính thức của WTTC tại địa chỉ: https://contemporary-wonders.wttc.org/