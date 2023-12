Bình Thuận sẵn sàng cho Lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia

Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” sẽ diễn ra tại khu vực biển Ocean Dunes thuộc phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết với chương trình nghệ thuật quy mô và đặc sắc.

Ban Tổ chức cho biết, chương trình nghệ thuật có hệ thống ánh sáng kết nối công nghệ được lập trình theo tiết tấu âm nhạc, các tiết mục biểu diễn kết hợp với trình chiếu video hiệu ứng, biểu diễn ánh sáng laser. Đồng thời, chương trình có phần không gian sắp đặt trên biển, nghệ thuật trình diễn màn hình nước giới thiệu cảnh đẹp, văn hóa, con người Bình Thuận...

Khu vực diễn ra chương trình nghệ thuật lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận. Ảnh: D.T

Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết do sân khấu chính đặt cả trên bờ và trên biển cùng các khu vực cần thiết khác như khu vực cho đại biểu, nhân dân, khách du lịch; khu vực y tế; cứu hộ; phòng cháy chữa cháy; báo chí… nên công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho lễ bế mạc đã được Ban Tổ chức lên phương án kĩ càng.

"Ngoài khu vực khán đài tự do với 4.000 chỗ ngồi trong khu vực sân lễ, Ban Tổ chức đã trang bị các màn hình led lớn tại các vành đai để người dân, du khách được thưởng lãm toàn bộ chương trình theo nhiều cách khác nhau tốt nhất. Đồng thời góp phần làm giảm ùn tắc, tránh tập trung đông cục bộ vào khu vực tổ chức chương trình chính. Ban Tổ chức còn xây dựng phương án dự phòng cho tất cả các vấn đề như giao thông, an ninh, phòng cháy chữa cháy, bố trí vành đai tại khu vực sân khấu ngoài biển", ông Nguyễn Minh cho biết.