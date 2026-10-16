Bình Thuận (Sơn La) kết nối nông nghiệp với du lịch

Tại Ngày hội nông sản và các hoạt động văn hóa – du lịch xã Bình Thuận năm 2026, những sản phẩm chè mang thương hiệu địa phương được giới thiệu tới đông đảo người dân và du khách. Với các hợp tác xã, ngày hội không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm mà còn mở ra cơ hội kết nối đối tác, tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Những đồi chè xanh trải dài trên vùng đất Bình Thuận không chỉ tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng cao Tây Bắc mà còn mở ra tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó Giám đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ Bình Thuận, cho biết, đơn vị hiện có 15 thành viên, liên kết với hơn 400 hộ dân, bao tiêu 400 ha chè Shan, chè lai và chè Kim Tuyên.

“HTX đại diện cho bà con nhân dân mang các sản phẩm đặc trưng đến với Ngày hội Nông sản xã Bình Thuận. Thời gian qua HTX đã nâng cấp sản phẩm của mình lên mức cao hơn, mẫu mã, bao bì tốt hơn, được khách hàng khắp nơi tin dùng. Qua Ngày hội Nông sản này, chúng tôi mong muốn kết nối giao thương nhiều hơn nữa, để khách hàng biết đến sản phẩm của HTX Bình Thuận và chè Trọng Nguyên” – bà Nguyễn Thị Bình nói.

Sản phẩm chè mang thương hiệu Trọng Nguyên được HTX Sản xuất kinh doanh và dịch vụ Bình Thuận giới thiệu tại Ngày hội, kỳ vọng đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Từ những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, Bình Thuận có thể mở rộng trải nghiệm cho du khách ngay trên vùng nguyên liệu. Với hơn 2.000 ha chè, cà phê và cây ăn quả, khí hậu mát mẻ cùng không gian văn hóa của 6 dân tộc chung sống, địa phương có điều kiện phát triển các hoạt động tham quan, trải nghiệm nông nghiệp và khám phá đời sống cộng đồng.

Đặc biệt, đèo Pha Đin – địa danh gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 – là lợi thế để Bình Thuận kết nối du lịch sinh thái với hành trình tìm hiểu lịch sử. Nếu được đầu tư và tổ chức bài bản, những điểm đến này có thể bổ trợ cho nhau, tạo nên trải nghiệm đa dạng thay vì chỉ dừng lại ở tham quan cảnh quan.

Khí hậu mát mẻ, cảnh quan tự nhiên và những vùng sản xuất nông nghiệp là lợi thế để Bình Thuận xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái.

Ông Lường Sơn Lâm, đại diện đơn vị lữ hành Lâm Huy Travel, đánh giá Bình Thuận có nhiều tiềm năng kết hợp du lịch với trải nghiệm nông nghiệp. Doanh nghiệp đang nghiên cứu khả năng xây dựng các tour, tuyến đưa du khách đến với địa phương.

“Bình Thuận có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, từ du lịch trải nghiệm Di tích lịch sử cho đến du lịch sinh thái, cùng với đó là du lịch nông nghiệp cũng là một trong những trải nghiệm dành cho du khách. Thời gian tới chúng tôi sẽ xây dựng những tour du lịch siêu vườn trường dành cho học sinh, sinh viên và những loại hình dành cho những người có công với cách mạng, hành trình về nguồn trong tuyến du lịch Sơn La – Điện Biên. Vì Bình Thuận nằm trên trục đường Quốc lộ 6, là một trong những tuyến giao thông huyết mạch kết nối với tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc nói chung” – ông Lường Sơn Lâm chia sẻ.

Từ những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, Bình Thuận hướng tới kết nối sản xuất với du lịch, để du khách có cơ hội tìm hiểu quy trình sản xuất và thưởng thức nông sản tại địa phương.

Để biến tiềm năng thành sản phẩm du lịch cụ thể, Bình Thuận xác định cần phát huy thế mạnh nông nghiệp, bảo tồn bản sắc văn hóa và khai thác giá trị lịch sử gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ. Xã hiện có hơn 17.000 nhân khẩu, với 6 dân tộc cùng sinh sống, phần lớn người dân phát triển kinh tế từ nông nghiệp.

Địa phương đang hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2045, đồng thời mong muốn thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển du lịch cộng đồng, kết nối các điểm đến và mở rộng cơ hội tiêu thụ nông sản.

Ngày hội nông sản và các hoạt động văn hóa – du lịch xã Bình Thuận là dịp giới thiệu sản vật, quảng bá hình ảnh quê hương và kết nối các cơ sở sản xuất với đối tác, thị trường tiêu thụ.

Ông Đỗ Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La cho biết định hướng của địa phương là phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, trong đó du lịch góp phần gia tăng giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển xanh, nhanh, bền vững.

“Bình Thuận có thế mạnh là có đồi chè rất đẹp, thứ 2 là có Di tích rất đặc biệt là Di tích lịch sử đèo Pha Đin, 2 điều này là mũi nhọn, cũng là trọng tâm mà Bình Thuận hướng đến. Mong rằng du khách khi đến Bình Thuận sẽ có những trải nghiệm đầy đủ nhất, thăm viếng các anh hùng liệt sỹ, và có thể đi thăm thú các mô hình nông nghiệp để nhìn thấy Bình Thuận phát triển xanh theo kinh tế tuần hoàn, hướng tới nông nghiệp hữu cơ” – ông Đỗ Ngọc Quang nói.

Những vùng cây ăn quả, đồi chè và không gian sinh thái của Bình Thuận có thể trở thành điểm đến trong các hành trình trải nghiệm nông nghiệp, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Từ những đồi chè xanh đến cung đèo in dấu lịch sử, Bình Thuận đang tìm cách kết nối những lợi thế riêng thành sức hút du lịch. Khi nông sản được quảng bá rộng hơn, các giá trị văn hóa được gìn giữ và những điểm đến được kết nối thành sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn, du lịch sẽ không chỉ góp phần làm phong phú đời sống địa phương mà còn mở thêm hướng sinh kế, tạo động lực phát triển bền vững cho vùng đất bên đèo Pha Đin.

Clip Ngày hội nông sản và các hoạt động văn hóa – du lịch xã Bình Thuận năm 2026.