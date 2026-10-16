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Kết nối đặc sản, lan tỏa sức hút du lịch Tây Bắc

Thứ Sáu, 15:32, 16/10/2026
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VOV.VN - Hội chợ du lịch Tây Bắc năm 2026 trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, diễn ra từ ngày 15-21/10, tại quảng trường Golden Field, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP, mở ra cơ hội kết nối thị trường, đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với du khách.

Hội chợ du lịch Tây Bắc năm 2026 với sự tham gia của 78 gian hàng quảng bá văn hóa, ẩm thực, xúc tiến du lịch và 20 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng, hội chợ mang đến nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách.

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Hội chợ du lịch Tây Bắc năm 2026 và không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP tại phường Nghĩa Lộ.

Tại đây, các địa phương giới thiệu tour, tuyến, dịch vụ du lịch, lễ hội, nghề thủ công, trang phục truyền thống cùng các sản phẩm nông nghiệp, dược liệu, đồ thủ công mỹ nghệ và quà tặng đặc trưng. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị hàng hóa mà còn góp phần kể câu chuyện về văn hóa, con người và thế mạnh của từng vùng đất. Du khách có thể tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn những sản vật đặc trưng của Tây Bắc.

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Du khách tham quan, tìm hiểu các sản phẩm đặc sản địa phương tại gian hàng của phường Cầu Thia.

Anh Trần Trọng Đại, du khách đến từ Phú Thọ, chia sẻ: “Chúng tôi lên đây tham quan hội chợ, thấy các gian hàng của đồng bào dân tộc rất phong phú, đa dạng. Các sản phẩm như thịt trâu sấy, bò sấy đều do người dân làm ra, chất lượng khá tốt, đáp ứng tiêu chuẩn”.

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Khách tham quan trải nghiệm, tìm hiểu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ có các gian hàng sản phẩm, không gian “Sắc màu văn hóa Tây Bắc” còn giới thiệu nét đặc trưng của Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia, Liên Sơn, Văn Chấn, Tú Lệ và Mù Cang Chải thông qua các hoạt động văn nghệ dân gian, giới thiệu văn hóa truyền thống và không gian sách. Vòng chung kết chương trình ẩm thực “Lào Cai – Chạm đỉnh vị giác” năm 2026 góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách, đồng thời quảng bá tinh hoa ẩm thực địa phương. Đây cũng là cách đưa văn hóa bản địa trở thành một phần sức hút của du lịch Tây Bắc. 

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Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tại lễ khai mạc hội chợ.

Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Lào Cai, cho biết: “Hội chợ lần này tiếp tục khẳng định hiệu quả hợp tác giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng, đồng thời tạo không gian kết nối giữa các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành và các chủ thể OCOP. Qua đó, góp phần hình thành chuỗi cung ứng, mở rộng mạng lưới phân phối và quảng bá thương hiệu Tây Bắc trên cả nước”.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ.

Cùng với quảng bá điểm đến, hội chợ còn hướng tới mở rộng đầu ra cho sản phẩm OCOP. Đây là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và tìm kiếm đối tác phân phối, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ. 

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Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch cấp vùng tại tỉnh Lào Cai.

Chị Dương Thị Phương An, đại diện TraphacoSapa, chia sẻ: “Tham gia hội chợ lần này, chúng tôi muốn quảng bá thương hiệu TraphacoSapa đến đông đảo khách tham quan, đồng thời tìm kiếm thêm các đại lý, nhà phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai sau sáp nhập”.

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Du khách tìm hiểu, lựa chọn các sản phẩm đặc sản và dược liệu tại gian hàng của đồng bào dân tộc.

Diễn ra cùng lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, hội chợ tạo thêm cơ hội để Nghĩa Lộ và các địa phương quảng bá hình ảnh, thu hút du khách, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường cho sản vật địa phương. Gắn kết du lịch với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và sản phẩm OCOP không chỉ nâng cao giá trị đặc sản vùng miền mà còn góp phần thúc đẩy du lịch Tây Bắc phát triển theo hướng đa dạng, bền vững.

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Các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương đến người dân và du khách.
Không gian văn hóa dân tộc trong hội chợ du lịch
Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
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