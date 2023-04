Các điểm đến phía Nam dự báo sôi động trong dịp lễ

Phóng viên Nhật Trường/VOV-ĐBSCL đưa tin, từ khi dịch bệnh Covid-19 lắng dịu, lượng du khách đến Bến Tre tăng dần. Ở thời điểm này, các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn đều chuẩn bị chu đáo để phục vụ cho khách tham quan dịp lễ 30/4 - 1/5; trong đó có nhiều đơn vị đã có các hợp đồng đặt dịch vụ trước.

Du khách đến Bến Tre, chụp ảnh lưu niệm với sản vật bắt trên sông

Hiện nay, toàn tỉnh Bến Tre có 19 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; trong đó, có 8 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 11 doanh nghiệp lữ hành nội địa; 89 cơ sở lưu trú với trên 1.500 phòng có sức chứa khoảng 3.000 khách; trên 130 cơ sở ăn uống với khoảng 35.000 chỗ ngồi, 39 khu, điểm tham quan du lịch. Đặc biệt, Bến Tre có 41 homestay với sức chứa trên 1.000 khách.

Ông Võ Văn Phong - Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông du lịch C2T, tỉnh Bến Tre cho biết tính đến ngày 28/4 đã có 20 đoàn khách hợp đồng tham quan sông nước dịp nghỉ lễ. Do thời tiết nóng bức nên doanh nghiệp chủ yếu đưa khách tham quan, giải trí trên sông nước, du lịch sinh thái: “Dịp 30/4 - 1/5 này khách đã đặt tour hết rồi, thời tiết nóng nên chúng tôi có chương trình đi sông nước, miệt vườn; trải nghiệm trên sông như tắm sông, chèo SUP là những trải nghiệm mới lạ đối với du khách. Thứ hai là đưa khách trải nghiệm văn hóa ẩm thực mặt nước, trên sông, giao lưu với ngư dân, hái bần, săn tôm càng xanh. Các hoạt động tránh đám đông, không tập trung đông người, giữ an toàn phòng dịch Covid-19”.

Khách du lịch giao lưu với ngư dân đánh bắt thủy sản trên sông rạch.

Phóng viên Huyền Trang/VOV1 đưa tin, ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cho biết dự kiến trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Trà Vinh dự báo có thể đón từ 300.000 - 350.000 du khách.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, ngành du lịch Trà Vinh xác định 3 tuyến điểm chính. Thứ nhất là tuyến điểm du lịch sinh thái gắn với cầu nổi ven sông ven biển, tập trung vào các điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim của Hòa Minh, Cồn Hô của Càng Long, Cồn An Lộc của Cầu Kè. Thứ hai là về văn hóa dân tộc, tiếp cận tuyến văn hóa sinh thái của Trà Cú – Châu Thành. Thứ ba là tuyến trải nghiệm biển gắn với tâm linh, phát huy tuyến Thiền viện Trúc Lâm của thị xã Duyên Hải và tuyến biển Ba Động của huyện Duyên Hải.

Ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

Về ngăn chặn tình trạng "chặt chém" du khách, ông Dương Hoàng Sum cho biết thời gian quan tại Trà Vinh chưa xuất hiện tình trạng này: "Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thì chúng tôi đã làm việc với tất cả các điểm đến để làm sao thống nhất lại các giá cả niêm yết, đồng thời quản lý và thực hiện đúng cam kết này đối với chính quyền địa phương. Chúng tôi cũng phối hợp với chính quyền địa phương có một tổ kiểm tra thường xuyên và định kỳ để kịp thời phát hiện những tiêu cực có thể xảy ra, để khắc phục một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất".

Để thu hút du khách, Trà Vinh tiếp tục kết nối và tăng cường các hoạt động quảng bá xúc tiến, thông qua những dự án kêu gọi của tỉnh; tranh thủ liên kết với các cụm trong Đồng bằng sông Cửu Long cũng như các tỉnh bạn; tăng cường các hoạt động kết nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành tiếp cận những tuyến tour mới với một điều kiện thuận lợi nhất cho các dòng khách đến với Trà Vinh.

"Chúng tôi làm việc với các công ty lữ hành trong tỉnh, tạo điều kiện kết nối khách trung chuyển ở các vùng khi đến Trà Vinh thông qua thị trường của TP.HCM, thị trường Cần Thơ và cố gắng giữ mối liên kết chặt chẽ với Viện Phát triển Kinh tế Du lịch hoàn thiện và định vị lại các sản phẩm du lịch đã qua, để đáp ứng nhu cầu của khách một cách tốt nhất", ông Dương Hoàng Sum nói.

Phóng viên Lưu Sơn/VOV-TP.HCM đưa tin, nhiều sự kiện văn hoá, ẩm thực, thể thao được các địa phương của Bà Rịa – Vũng Tàu đồng loạt tổ chức và sẽ kéo dài suốt kỳ nghỉ lễ. Khách du lịch đến Bà Rịa - Vũng Tàu dịp này có thêm cơ hội vui chơi, trải nghiệm.

Nhiều du khách tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm huyện Đất Đỏ. Ảnh: Lưu Sơn

Từ ngày 29/4 đến 1/5, thành phố Vũng Tàu tổ chức "Ngày hội thả Diều” với chủ đề “Khát vọng bay cao”. Đi cùng là sự kiện trưng bày các loại diều phục vụ người dân và du khách chụp hình. Ngoài ra, du khách còn được xem thả diều khí động học và các nghệ nhân biểu diễn diều lượn thể thao. Trong 2 ngày 29 và 30/4, tại TP. Vũng Tàu còn có “Chương trình đồng diễn” với sự tham gia của 2.800 học sinh của thành phố, biểu diễn lân sư rồng, nhảy nghệ thuật, hip hop…

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động về bán đúng giá, an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt kỳ nghỉ lễ: "Dịp này thành phố sẽ chú trọng tăng cường tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao phục vụ người dân và du khách. Cùng với đó thành phố sẽ tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường bãi biển, tăng cường công tác kiểm tra bán đúng giá niêm yết và an toàn vệ sinh thực phẩm".

Rất đông du khách tham quan, thưởng thức sản phẩm OCOP tại TP Vũng Tàu. Ảnh: Lưu Sơn

Trên cung đường biển Hồ Tràm - Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, sự kiện Charm Fantasea sẽ mang đến nhiều hoạt động như: chụp ảnh check-in lưu giữ kỷ niệm cùng người thân, bạn bè trên bãi biển Hồ Tràm, thưởng thức diễu hành carnaval và trải nghiệm các hoạt động như: làm nến thơm, vòng tay, móc khoá, vẽ tranh…

Du khách yêu thích vận động có thể tham gia trên biển Hồ Tràm chương trình chèo cano, chèo thuyền chuối, nhà phao hơi, khiêu vũ trên bãi biển. Nhiều gian hàng ẩm thực với hàng loạt món ăn, thức uống đến từ 3 miền phục vụ du khách.

Với mong muốn mang đến cho người dân địa phương, du khách kỳ nghỉ thú vị, nhiều địa phương khác ở Bà Rịa- Vũng Tàu cũng có các hoạt động văn hoá, nghệ thuật hấp dẫn./.