Cần nâng thời hạn, giá trị của visa điện tử để thu hút khách du lịch nước ngoài

Sáng nay (17/5), Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề về 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV. Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có nhiều lãnh đạo, đại diện một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an, phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Nam tham dự hội nghị và trình bày tham luận xoay quanh nội dung dự thảo 5 dự án luật

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Công an tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt các nội dung trọng tâm của 5 Dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Căn cước công dân; Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đây là những Dự án Luật có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường quản lý nhà nước và bảo đảm quyền lợi của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trình bày tham luận về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cùng những yêu cầu thực tiễn đặt ra, Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho rằng, năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo Đại tá Hà, hai luật này được ban hành, sửa đổi đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho cho công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh và cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú, hoạt động tại Việt Nam; từ đó phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy du lịch, hội nhập quốc tế.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trình bày tham luận tại hội nghị

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội và nhiệm vụ xây dựng Chính phủ số, công dân số, yêu cầu hội nhập quốc tế đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung một số quy định của luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đối với luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, theo đại tá Hà, việc triển khai chính sách visa điện tử là một chủ trương hết sức đúng đắn, đồng thời đảm bảo thuận tiện công khai, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, theo Đại tá Hà, quy định của luật, Chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được cấp visa điện tử nếu đáp ứng các điều kiện như có quan hệ ngoại giao với Việt Nam; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ; không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho hay, quá trình thực hiện, quy định trên lại ràng buộc việc mở rộng đối tượng được cấp visa điện tử, do đó ảnh hưởng đến việc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Chính vì vậy cần nghiên cứu sửa đổi để có thể mở rộng áp dụng nhiều hơn nữa công dân các nước, vùng lãnh thổ khi bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển của nước ta. Ngoài ra, thời hạn visa điện tử hiện nay cũng tương đối ngắn, không quá 30 ngày và chỉ có giá trị nhập cảnh một lần, chưa thực sự tạo thuận lợi cho người nước ngoài có nhu cầu vào Việt Nam du lịch, khảo sát thị trường dài ngày hoặc có nhu cầu nhập, xuất cảnh nhiều lần; do đó cần nghiên cứu sửa đổi, nâng thời hạn, giá trị của visa điện tử.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam dự kiến, thời gian tới, lượng người nước ngoài nhập cảnh vào nước ta sẽ tăng cao, đặc biệt là người nhập cảnh bằng visa điện tử ngày càng nhiều. Do vậy, công tác quản lý cư trú của người nước ngoài phải tăng cường hơn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng chính sách thông thoáng về nhập, xuất cảnh của Việt Nam. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho rằng cần thiết sửa đổi, bổ sung một số quy định của luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam./.