Điểm đến nào ở Đông Nam Á nổi tiếng về du lịch đêm?

Theo đánh giá của trang du lịch Travelbag, Singapore là thành phố xếp thứ 4 trên toàn cầu về du lịch đêm, sau New York (Mỹ) với danh hiệu "thành phố không bao giờ ngủ" và Tokyo (Nhật Bản), Dubai (UAE). Singapore cũng là thành phố có thứ hạng cao nhất tại Đông Nam Á lọt vào bảng xếp hạng này.

Theo phân tích của Travelbag, du lịch về đêm ngày càng được ưa chuộng, khi du khách có nhu cầu tìm kiếm những điều khác biệt so với những chuyến tham quan ban ngày thông thường. Nghiên cứu khảo sát hàng loạt điểm đến phổ biến trên thế giới và đánh giá trên thang điểm 100, về các tiêu chí như mức độ an toàn vào ban đêm, số lượng địa điểm mở cửa khuya, mức độ ô nhiễm ánh sáng, tiếng ồn, cùng số lượng hashtag trên Instagram liên quan đến "noctourism" (nighttime tourism - một xu hướng du lịch khám phá thành phố ban đêm thay vì trở về khách sạn).

Nghiên cứu của Travelbag tập trung đánh giá các điểm đến Đông Nam Á về trải nghiệm du lịch đêm. Trong đó, Thái Lan là tâm điểm của khu vực, với Phuket, Chiang Mai và Bangkok đều được đánh giá cao. Mỗi thành phố đều mang đến một trải nghiệm về đêm độc đáo, từ những khu phố cổ lung linh ánh đèn lồng đến những bữa tiệc trên tầng cao với tầm nhìn bao quát.

Trong các điểm đến được đánh giá, Phuket có mức độ ô nhiễm thấp nhất, mang đến bầu trời đêm thoáng đãng và lý tưởng cho việc ngắm sao. Chiang Mai đạt điểm an toàn rất cao, khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những buổi dạo chơi yên bình và những chuyến phiêu lưu về đêm. Bangkok mang đến sự phấn khích ở mọi ngóc ngách, với gần 12.000 bài đăng trên Instagram với hashtag #Bangkokatnight, ghi lại mọi thứ từ cảnh đường phố sôi động đến những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn.

Khu vực tượng Merlion tại trung tâm Singapore là nơi thu hút du khách vào các buổi tối.

Tuy nhiên tại Đông Nam Á, Singapore được xếp hạng cao nhất về tổng thể, nhờ sự kết hợp giữa mức độ an toàn, các địa điểm mở cửa về đêm và cảnh quan thành phố tuyệt đẹp, khiến nơi đây trở thành "viên ngọc" của Đông Nam Á về du lịch đêm. Đáng chú ý, Singapore xếp thứ 6 trong số các điểm đến được đánh giá về mức độ an toàn cho khách du lịch vào ban đêm.

Với ánh đèn lấp lánh của Gardens by the Bay, sự nhộn nhịp của các trung tâm thương mại và không khí mua sắm về đêm sôi động, Singapore ghi điểm ấn tượng ở nhiều hạng mục, đặc biệt là việc sở hữu đa dạng các điểm vui chơi về đêm như quán cocktail, quán bar, các câu lạc bộ đêm... Với nhiều sự kiện vào ban đêm đang hút khách như "i Light Singapore" hay "Sentosa Night Mode", Đảo quốc vừa đảm bảo không khí vui chơi sôi động lẫn sự an toàn để du khách thỏa sức tận hưởng, khám phá sau khi Mặt Trời lặn.