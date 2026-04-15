中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công bố điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thứ Tư, 16:12, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/4, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2045.

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 3467/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2045. Phạm vi quy hoạch trải dài trên địa bàn 4 phường, 8 xã với tổng diện tích hơn 205.000 ha.

cong bo dieu chinh quy hoach chung xay dung khu du lich quoc gia moc chau hinh anh 1
 Quang cảnh hội nghị.

Đến năm 2030, khu du lịch dự kiến đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 5–6%; đến năm 2045 đạt khoảng 8 triệu lượt khách, với tỷ lệ khách quốc tế trên 10%. Quy hoạch xác định mô hình phát triển đa cực, lấy cao nguyên trung tâm làm hạt nhân, mở rộng về phía Tây Bắc - Tân Lập; xây dựng và phát triển các cực tăng trưởng tại các vùng có điều kiện thuận lợi, các trục vành đai, hành lang kinh tế trọng điểm và khu vực ngoại vi. 

Không gian phát triển được phân thành 4 vùng, với trung tâm Khu du lịch là tổ hợp đô thị du lịch Mộc Châu - trung tâm du lịch trọng điểm - Vân Hồ, phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí, hội nghị, chăm sóc sức khỏe. Các cực phát triển như Tô Múa, Chiềng Yên, Chiềng Sơn đóng vai trò vệ tinh, phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm nông nghiệp và khai thác bản sắc văn hóa dân tộc. Hệ thống tuyến du lịch được tổ chức theo hướng liên kết vùng và quốc tế, kết nối Mộc Châu với Lào và các nước Đông Nam Á qua cửa khẩu Lóng Sập; đồng thời mở rộng liên kết với Hà Nội, Hòa Bình, Điện Biên, Quảng Ninh thông qua cao tốc và các tuyến quốc lộ. 

Quy hoạch chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đặc biệt là phát triển giao thông kết nối như cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu – Sơn La, nâng cấp các tuyến quốc lộ, hình thành các tuyến vành đai, phát triển giao thông công cộng và nghiên cứu xây dựng sân bay chuyên dùng phục vụ du lịch. Quy hoạch cũng đặt trọng tâm bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan tự nhiên, đa dạng sinh học, phát triển kiến trúc xanh, sử dụng công nghệ thân thiện môi trường, hướng tới phát triển bền vững. 

cong bo dieu chinh quy hoach chung xay dung khu du lich quoc gia moc chau hinh anh 2
Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch là bước ngoặt quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch là bước ngoặt quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

linh_dam.jpg

Quy hoạch tổng thể Thủ đô: Từ đô thị nén sang đa tầng, đa lớp

VOV.VN - Với triết lý “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm hướng tới xử lý quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường và mở rộng không gian phát triển bền vững. Định hướng chuyển từ đô thị nén sang cấu trúc đa tầng, đa lớp, hình thành các cực tăng trưởng mới ở phía Bắc, Tây, Nam.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Tag: quy hoạch mộc châu du lịch mộc châu khu du lịch quốc gia phát triển du lịch quy hoạch sơn la cao nguyên mộc châu du lịch tây bắc hạ tầng du lịch liên kết vùng du lịch sinh thái đô thị du lịch kinh tế du lịch quy hoạch 2045 mộc châu phát triển
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Cam, hồng nhuộm vàng cả triền đồi trên cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) đang vào mùa cam, hồng chín vàng rực rỡ, đẹp nhất trong năm, thu hút lượng khách du lịch rất đông ghé thăm và tận hưởng không khí trong lành. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách có những bức ảnh thật ấn tượng giữa vườn cam, vườn hồng trĩu quả.

Ngang nhiên khai thác đất trái phép ở Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu

VOV.VN - Giữa ban ngày lại ngay gần khu dân cư, nhiều máy xúc hạng nặng và xe tải rầm rập ngang nhiên vào ra khai thác, vận chuyển đất, đá trái phép ở tổ dân phố Nà Bó, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực