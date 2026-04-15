Công bố điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 3467/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2045. Phạm vi quy hoạch trải dài trên địa bàn 4 phường, 8 xã với tổng diện tích hơn 205.000 ha.

Đến năm 2030, khu du lịch dự kiến đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 5–6%; đến năm 2045 đạt khoảng 8 triệu lượt khách, với tỷ lệ khách quốc tế trên 10%. Quy hoạch xác định mô hình phát triển đa cực, lấy cao nguyên trung tâm làm hạt nhân, mở rộng về phía Tây Bắc - Tân Lập; xây dựng và phát triển các cực tăng trưởng tại các vùng có điều kiện thuận lợi, các trục vành đai, hành lang kinh tế trọng điểm và khu vực ngoại vi.

Không gian phát triển được phân thành 4 vùng, với trung tâm Khu du lịch là tổ hợp đô thị du lịch Mộc Châu - trung tâm du lịch trọng điểm - Vân Hồ, phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí, hội nghị, chăm sóc sức khỏe. Các cực phát triển như Tô Múa, Chiềng Yên, Chiềng Sơn đóng vai trò vệ tinh, phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm nông nghiệp và khai thác bản sắc văn hóa dân tộc. Hệ thống tuyến du lịch được tổ chức theo hướng liên kết vùng và quốc tế, kết nối Mộc Châu với Lào và các nước Đông Nam Á qua cửa khẩu Lóng Sập; đồng thời mở rộng liên kết với Hà Nội, Hòa Bình, Điện Biên, Quảng Ninh thông qua cao tốc và các tuyến quốc lộ.

Quy hoạch chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đặc biệt là phát triển giao thông kết nối như cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu – Sơn La, nâng cấp các tuyến quốc lộ, hình thành các tuyến vành đai, phát triển giao thông công cộng và nghiên cứu xây dựng sân bay chuyên dùng phục vụ du lịch. Quy hoạch cũng đặt trọng tâm bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan tự nhiên, đa dạng sinh học, phát triển kiến trúc xanh, sử dụng công nghệ thân thiện môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch là bước ngoặt quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.