中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk khai mạc chuỗi các hoạt động du lịch năm 2026

Chủ Nhật, 20:19, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 29/3 tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk trọng thể khai mạc các hoạt động du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Với chủ đề "Đắk Lắk - Về miền di sản", chương trình Khai mạc các hoạt động du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2026 nhằm mở đầu và công bố chính thức chuỗi các hoạt động, sự kiện kích cầu, thu hút khách du lịch diễn ra trong năm 2026.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đây cũng là dịp để Đắk Lắk tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa và con người, đồng thời thiết thực chào mừng 51 năm Ngày giải phóng Phú Yên (01/4/1975 – 01/4/2026).

Dak lak khai mac chuoi cac hoat dong du lich nam 2026 hinh anh 1
Phía Đông tỉnh Đắk Lắk được định hướng gắn với du lịch biển đảo và nghỉ dưỡng cao cấp

Thông qua chuỗi hoạt động này, tỉnh Đắk Lắk quảng bá mạnh mẽ hình ảnh địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế như một điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn; thu hút ngày càng nhiều du khách và các nhà đầu tư, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi sáp nhập thì Đắk Lắk với một cái không gian phát triển mới rừng biển kết hợp thì cộng đồng 49 dân tộc trên địa bàn chúng ta có sự đa dạng về văn hóa và tỉnh cũng xác định là lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển du lịch.

Ở phía Đông tập trung các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Ở phía Tây phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; xây dựng các sản phẩm du lịch lợi thế và thế mạnh của tỉnh, từ đó hình thành các sản phẩm du lịch xanh và bền vững.

Dak lak khai mac chuoi cac hoat dong du lich nam 2026 hinh anh 2
Phía Tây tỉnh Đắk Lắk với các buôn làng sở hữu không gian văn hoá cồng chiêng, được định hướng phát triển du lịch cộng đồng

Dịp này tỉnh Đắk Lắk tổ chức các hoạt động về du lịch như: Hội chợ thương mại – du lịch, OCOP & đặc sản địa phương; Âm nhạc – DJ – hài kịch phục vụ du khách; Lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Phú Yên (01/4/1975 - 01/4/2026); đoàn famtrip khảo sát du lịch cùng lữ hành, báo chí, KOLs, KOCs và Hội nghị đánh giá kết quả hành trình du lịch “Đắk Lắk - Về miền di sản”.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
Tag: du lịch Đắk Lắk di sản Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk kiến nghị cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực tăng trưởng hai con số
Đắk Lắk kiến nghị cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực tăng trưởng hai con số

VOV.VN -Trong chuyến công tác tại Đắk Lắk, ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã làm việc về phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh kiến nghị Trung ương sớm ban hành cơ chế đặc thù để khơi thông nguồn lực, hướng tới mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số bền vững.

Đắk Lắk kiến nghị cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực tăng trưởng hai con số

Đắk Lắk kiến nghị cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực tăng trưởng hai con số

VOV.VN -Trong chuyến công tác tại Đắk Lắk, ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã làm việc về phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh kiến nghị Trung ương sớm ban hành cơ chế đặc thù để khơi thông nguồn lực, hướng tới mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số bền vững.

Đặc sắc Lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm của người Chăm và Ba Na ở Đắk Lắk
Đặc sắc Lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm của người Chăm và Ba Na ở Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 28/2 (tức 12 tháng Giêng), tại Làng văn hóa Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk tưng bừng diễn ra Lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm Xuân Bính Ngọ 2026.

Đặc sắc Lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm của người Chăm và Ba Na ở Đắk Lắk

Đặc sắc Lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm của người Chăm và Ba Na ở Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 28/2 (tức 12 tháng Giêng), tại Làng văn hóa Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk tưng bừng diễn ra Lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm Xuân Bính Ngọ 2026.

Đắk Lắk đưa đặc sản vào khay quà Tết
Đắk Lắk đưa đặc sản vào khay quà Tết

VOV.VN - Đắk Lắk là vùng đất giàu tiềm năng nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các sản vật OCOP như cà phê, mật ong, trái cây sấy, hạt dinh dưỡng trở thành điểm nhấn tinh tế, lan tỏa hương vị xuân trong mỗi gia đình.

Đắk Lắk đưa đặc sản vào khay quà Tết

Đắk Lắk đưa đặc sản vào khay quà Tết

VOV.VN - Đắk Lắk là vùng đất giàu tiềm năng nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các sản vật OCOP như cà phê, mật ong, trái cây sấy, hạt dinh dưỡng trở thành điểm nhấn tinh tế, lan tỏa hương vị xuân trong mỗi gia đình.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực