Đắk Lắk khai mạc chuỗi các hoạt động du lịch năm 2026

Với chủ đề "Đắk Lắk - Về miền di sản", chương trình Khai mạc các hoạt động du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2026 nhằm mở đầu và công bố chính thức chuỗi các hoạt động, sự kiện kích cầu, thu hút khách du lịch diễn ra trong năm 2026.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đây cũng là dịp để Đắk Lắk tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa và con người, đồng thời thiết thực chào mừng 51 năm Ngày giải phóng Phú Yên (01/4/1975 – 01/4/2026).

Phía Đông tỉnh Đắk Lắk được định hướng gắn với du lịch biển đảo và nghỉ dưỡng cao cấp

Thông qua chuỗi hoạt động này, tỉnh Đắk Lắk quảng bá mạnh mẽ hình ảnh địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế như một điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn; thu hút ngày càng nhiều du khách và các nhà đầu tư, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi sáp nhập thì Đắk Lắk với một cái không gian phát triển mới rừng biển kết hợp thì cộng đồng 49 dân tộc trên địa bàn chúng ta có sự đa dạng về văn hóa và tỉnh cũng xác định là lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển du lịch.

Ở phía Đông tập trung các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Ở phía Tây phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; xây dựng các sản phẩm du lịch lợi thế và thế mạnh của tỉnh, từ đó hình thành các sản phẩm du lịch xanh và bền vững.

Phía Tây tỉnh Đắk Lắk với các buôn làng sở hữu không gian văn hoá cồng chiêng, được định hướng phát triển du lịch cộng đồng

Dịp này tỉnh Đắk Lắk tổ chức các hoạt động về du lịch như: Hội chợ thương mại – du lịch, OCOP & đặc sản địa phương; Âm nhạc – DJ – hài kịch phục vụ du khách; Lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Phú Yên (01/4/1975 - 01/4/2026); đoàn famtrip khảo sát du lịch cùng lữ hành, báo chí, KOLs, KOCs và Hội nghị đánh giá kết quả hành trình du lịch “Đắk Lắk - Về miền di sản”.