Đến Hòa Bình, đừng quên khám phá những địa danh này

Tượng đài Bác Hồ: Nằm trên đồi Ông Tượng được khánh thành năm 1997, tượng đài Bác Hồ có chiều cao 18 m, trong đó, phần thân Tượng Bác cao 13,5 m (tính từ chân dép cao su trở lên tới đỉnh đầu), bệ tượng (phần sóng nước mây trời) cao 4,5 m. Tượng đài Bác nặng khoảng 400 tấn, bằng chất liệu bê tông siêu cao, bê tông granít do Viện Vật liệu xây dựng nghiên cứu và thực hiện theo yêu cầu của công trình. (Ảnh KT) Thủy điện Hòa Bình: Được coi là một kỳ tích của thế kỷ 20, thủy điện Hòa Bình được đánh giá là công trình thi công phức tạp bậc nhất. Toàn bộ thân đập nhà máy thủy điện Hòa Bình được xây bằng vật liệu đá đổ với lõi giữa bằng đất sét thay vì bê tông như các công trình thủy điện khác. Công suất của đập thủy điện này đạt mức kỷ lục năm 2017 của đơn vị đạt 11,254 tỷ kWh. Ảnh @thuuphuongg47 Thác Mu: Thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình, là địa điểm dành cho những người yêu thích khám phá, xê dịch. Điểm nhấn của thác Mu chính là đoạn chân thác có độ cao hơn 100m. Sau nhiều năm, thác nước đổ xuống đã tạo thành bể bơi thiên nhiên khá rộng. Ảnh @Phamtrang_lgl Thung Nai: Được ví như "Hạ Long trên cạn" của vùng Tây Bắc, Thung Nai nằm trên lòng sông Đà. Với vẻ đẹp hoang dại, phong cảnh hữu tình, tới đây bạn sẽ có cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Mùa khô là thời điểm lý tưởng nhất để đến địa danh này, bạn có thể thăm các hang động bên trong một cách dễ dàng. Ảnh @quanghiepcao Thung lũng Mai Châu: Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng Mai Châu hiện ra với những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau trải dài, những hàng cây xanh rì cùng với những nếp nhà sàn nhỏ li ti, bảng lảng khói sương hòa quyện. Đến Mai Châu vào khoảng tháng 10 - 12 hoặc tháng 3, 4 hàng năm, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rừng hoa ban, hoa mận và hoa đào, thưởng thức đặc sản rừng núi tại các bản làng du lịch như bản Lác hay bản Poom… Ảnh Dulich 24. Đèo Thung Khe: Đèo Thung Khe nằm giữa Tân Lạc và Mai Châu còn có tên gọi khác là đèo Đá Trắng. Thung Khe một ngày như có bốn mùa. Sáng trong trẻo, thung lũng dưới chân đèo xanh mướt thảm cỏ,đầy sức sống mùa xuân. Trưa chói chang như ngày hè. Chiều dìu dịu, con đường đèo như "dải lụa vắt ngang" lưng núi chìm trong ánh nắng vàng man mác mùa thu. Và đêm buông xuống, sương mù kín đặc, mưa lạnh tê tái như ngày đông giá. Ảnh @mailinh29 Động Thác Bờ: Động Thác Bờ nằm ở xóm Bưng, xã Ngòi Hoà, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình. Động Thác Bờ gắn với quần thể di tích đền Bờ thờ Bà Chúa thượng ngàn có công giúp vua Lê Lợi dẹp loạn phương Bắc, đây cũng từng là nơi trú chân của nhiều cánh lái buôn ngược xuôi sông Đà khi qua đây gặp sóng to gió lớn. Do đó, động Thác Bờ từ lâu đã thu hút du khách thập phương đến bái vọng và du lịch. Ảnh @ms.thor Suối khoáng Kim Bôi: Nhờ nguồn nước khoáng nóng tự nhiên chảy ra từ lòng đất rất tốt đối với sức khỏe (chữa các bệnh viêm khớp, huyết áp, dạ dày…) nên rất nhiều khách đã chọn suối nước nóng Kim Bôi là nơi nghỉ ngơi và du lịch vào mùa đông. Ảnh @jolie88.88 Cửu thác Tú Sơn: Khu du lịch Cửu Thác Tú Sơn nằm cạnh quốc lộ 12B, trên địa phận xóm Củ, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi. Ở độ cao trên 1000 mét, thiên nhiên nơi đây hùng vĩ, mát mẻ. Cửu thác Tú Sơn tự hào với có tới chín con thác như: thác Tiên Tắm, thác tình Âu Cơ, thác Trải Chiếu Quan Lang, Thác nàng Út Lót, Thác Bạc, Thác Triệu Phu, Tháng Thượng Ngàn, Thác Mẫu, Thác Thiên Ngọc Thạch. Ảnh: Du lịch 24h Lũng Vân: Nằm cách trung tâm thành phố Hòa Bình khoảng 40km, Lũng Vân (huyện Tân Lạc) là một trong bốn cái nôi văn hóa lớn và cổ xưa nhất ở xứ Mường Hòa Bình. Đây được coi là “nóc nhà xứ Mường Bi”, bởi đó là vùng đất sinh sống cao nhất của người dân tộc Mường, đồng thời cũng là nơi chứa đựng rất nhiều câu chuyện đã đi vào huyền thoại. Ảnh @phamyenkhanh.

