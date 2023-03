Điện Biên mùa hoa ban nở say đắm lòng du khách

Hàng ngàn du khách tham gia Lễ hội “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản”

VOV.VN - Tối 26/8, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khai mạc Lễ hội “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 18, năm 2022. Nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi động, đậm sắc màu văn hóa của Hội An và Nhật Bản thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước dự.