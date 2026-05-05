Độc đáo chợ côn trùng Nà Si: Món lạ níu chân du khách đến với Tây Bắc

Nếu có dịp đi Tây Bắc qua Quốc lộ 6, hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi bắt gặp một khu chợ nhỏ ven đường, chợ Nà Si, nơi không chỉ đơn thuần là điểm mua bán hàng hoá, thực phẩm, mà còn là một “bảo tàng sống” về ẩm thực núi rừng. Khu chợ mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Thái, nổi tiếng với những mặt hàng mà không phải ai cũng dám thử: côn trùng.

Chợ Nà Si bày bán từ ve sầu non, bọ xít đến nhộng ong… do chính đồng bào dân tộc Thái địa phương bày bán. Tất cả tạo một khu chợ ẩm thực lạ lẫm nhưng hấp dẫn, thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách gần xa.

Chợ Nà Si chỉ họp vào buổi chiều hàng ngày.

Ngay từ lối vào chợ, du khách dễ dàng bắt gặp những mẹt hàng được bày biện gọn gàng, đầy ắp các loại côn trùng. Nào là ve sầu non béo ngậy, bọ xít rang thơm lừng, nhộng ong, nhộng tằm… Tất cả đều được chế biến sơ hoặc còn tươi sống, tạo nên một khung cảnh vừa lạ lẫm, vừa kích thích trí tò mò.

Với nhiều người, côn trùng có thể là thứ “khó nuốt”, nhưng tại đây, chúng lại là đặc sản quý. Hàng chục loại côn trùng khác nhau, mỗi loại mang một hương vị riêng biệt, được người dân địa phương chế biến thành các món ăn hấp dẫn. Có những loại giá lên tới 300- 400.000 đ/kg – một mức giá không hề rẻ, nhưng vẫn được nhiều người săn tìm.

Người vào chợ Nà Si mua, bán tấp nập, với nhiều mặt hàng độc đáo tạo nên bản sắc riêng của chợ Nà Si

Bà Lò Thị Bun, tiểu thương chợ Nà Si cho biết: “Ve sầu thì cứ đến tháng 5, tháng 6, tháng 7 là có. Ve sầu non mầu đen này niều thịt và con to hơn loại ve trắng và bán được 300.000đ/kg. Ve sầu non rang với nước măng chua là ngon nhất, cho thêm chút mỡ cho giòn. Chợ Nà Si này con côn trùng gì cũng có hết, mùa nào thức nấy. Đây là chợ côn trùng lớn nhất, nổi tiếng mà ai đi qua cũng biết”.

Nhờ bán "đặc sản núi rừng", tiểu thương ở chợ Nà Si có thu nhập khá tốt.

Chị Lò Thị Tươi, một người bán hàng lâu năm tại chợ Nà Si chia sẻ, khách mua côn trùng ở đây chủ yếu là người dân quanh vùng và khách du lịch. Nhiều người đi qua thấy lạ thì dừng lại thử. Vì thế các mặt hàng như ve sầu non, bọ xít bán rất chạy, có ngày cũng bán được gần chục kg, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, nhất là những lúc nông nhàn.

“Bọ xít trung bình mỗi ngày tôi cũng bán được 20-30kg, có nhiều là cũng bán hết. Bọ xít còn non thế này là 50-60.000đ/kg. Ve non là 30-40.000đ/lạng. Hết mùa ve, mùa bọ xít là lại đến mùa dế, mùa ốc, vì thế ngày nào tôi cũng đi chợ. Một tháng thu nhập cũng được 3-6 triệu đồng”, chị Tươi cho biết.

Mùa này mặt hàng nhiều nhất là bọ xít và ve sầu non. Bọ xít có giá từ 50-60.000đ/kg.

Để có được những mặt hàng phong phú ấy, người dân phải vào rừng, lên nương từ sáng sớm hoặc chiều tối – thời điểm côn trùng xuất hiện nhiều nhất. Việc khai thác không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm mà còn cần sự kiên nhẫn và hiểu biết về tập tính của từng loài.

Không chỉ là nơi buôn bán, chợ Nà Si còn là điểm dừng chân thú vị cho du khách. Nhiều người ghé qua không chỉ để mua hàng mà còn để trải nghiệm, khám phá văn hóa ẩm thực độc đáo của vùng cao. Có người e dè đứng nhìn, có người mạnh dạn thử và rồi bất ngờ trước hương vị bùi, béo, giòn tan của những món ăn tưởng chừng “khó nuốt”.

Ve sầu non được bán với giá từ 300-350.000đ/kg

Chị Lê Thị Xuyến, ở xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên chia sẻ: “Mỗi lần có dịp đi qua đây là chúng tôi lại ghé vào chợ. Ở đây có rất nhiều món ăn mà cả nhà tôi rất thích, nhất là các món ăn từ côn trùng, như là nhộng ong, ve sầu non, châu chấu…Các loại rau cỏ khác cũng rất là phong phú mà chỉ đồng bào Thái mới có. Và những người bán hàng ở đây rất mộc mạc, thoải mái. Tôi rất thích những nét đặc trưng riêng có của chợ này”.

Chợ Nà Si, một điểm dừng chân không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng đủ để khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải nhớ. Và biết đâu, chỉ cần một lần dừng lại, nếm thử một món ăn nơi đây, bạn sẽ có thêm một câu chuyện thú vị để kể về hành trình khám phá vùng cao Tây Bắc của mình.

