Cải chính

“Dạ yến Hoàng cung” tái hiện tinh hoa ẩm thực cung đình triều Nguyễn tại Huế

Thứ Sáu, 11:07, 01/05/2026
VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động dịp lễ 30/4-1/5, chương trình “Dạ yến Hoàng cung” được tổ chức tại nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại nội Huế thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch về đêm tại Cố đô.

Chương trình “Dạ yến Hoàng cung” diễn ra vào các tối 29/4 và 1/5 với quy mô phục vụ khoảng 130 khách mỗi đêm. Hoạt động được tổ chức theo hình thức bán vé giới hạn nhằm đảm bảo chất lượng trải nghiệm.

da yen hoang cung tai hien tinh hoa am thuc cung dinh trieu nguyen tai hue hinh anh 1
“Dạ yến Hoàng cung” mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo, đậm dấu ấn Huế.

“Dạ yến Hoàng cung” tái hiện không gian yến tiệc của triều Nguyễn trong bối cảnh kiến trúc cung đình cổ kính. Thực khách được thưởng thức các món ăn mang đậm dấu ấn ẩm thực cung đình như “Nem Công - Chả Phượng”, “Tôm ngự thuyền rồng”, cùng các món thanh tao như “Hương sen Tịnh Tâm”, “Chè hạt sen bọc long nhãn”... Các món ăn được chế biến công phu, phục vụ thực khách theo nghi thức truyền thống cung đình. “Dạ yến Hoàng cung” hướng tới trải nghiệm cá nhân hóa, đảm bảo chất lượng dịch vụ và không gian thưởng thức trọn vẹn.

da yen hoang cung tai hien tinh hoa am thuc cung dinh trieu nguyen tai hue hinh anh 2
Không gian yến tiệc lung linh ánh đèn, gợi nhớ đêm hoàng cung xưa.

Vừa thưởng thức ẩm thực, du khách còn có dịp thưởng ngoạn các tiết mục nghệ thuật cung đình Huế, tái hiện không khí yến tiệc hoàng gia xưa.

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết: “Trong dịp 30/4 và 1/5 này, trung tâm kết hợp triển khai nhiều chương trình tập trung với các chương trình nghệ thuật biểu diễn, tổ chức các hoạt động về trải nghiệm ẩm thực vừa ẩm thực cung đình, vừa ẩm thực Huế trải dài từ khu vực phủ Nội vụ qua nhà hát Duyệt Thị Đường. Trong thời gian này trung tâm vừa khai thác kinh tế đêm nhưng cũng tạo sản phẩm để cho du khách khi đến Huế có những hoạt động trải nghiệm thú vị hơn ở Di sản Huế cũng như thành phố Huế”.

da yen hoang cung tai hien tinh hoa am thuc cung dinh trieu nguyen tai hue hinh anh 3
Món “Chè hạt sen bọc long nhãn” trứ danh giúp thực khách cảm nhận trọn vẹn nét thanh tao, tinh tế chốn cung đình.
da yen hoang cung tai hien tinh hoa am thuc cung dinh trieu nguyen tai hue hinh anh 4
Du khách tham dự “Dạ yến Hoàng cung” tại  nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại nội Huế.
451a5019.jpeg

Lễ hội ẩm thực 500 món ngon tại TP.HCM hút khách trong ngày khai mạc

VOV.VN - Thực khách được thưởng thức tinh hoa ẩm thực ba miền ngay tại TP.HCM, từ những món ăn dân dã “gây thương nhớ” đến các đặc sản vùng cao, món biển đảo, ẩm thực hoàng gia, đến ẩm thực xanh - chay và khu “ẩm thực không biên giới” với sự tham gia của các đối tác quốc tế.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Nghệ nhân Cần Thơ “khoác áo mới” cho bánh dân gian Nam Bộ

VOV.VN - Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2026 tại Cần Thơ sẽ diễn ra từ ngày 26/4 - 1/5 tại Quảng trường Bình Thủy, gắn với hoạt động Giỗ tổ Hùng Vương. Đây là sự kiện đưa những chiếc bánh quê bước ra khỏi căn bếp gia đình trở thành một nét văn hoá độc đáo trong lòng người dân và du khách.

Lễ hội Bánh mì tại TP.HCM thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước

VOV.VN - Ngay từ những giờ đầu, Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 đã thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế đến tham quan, mua sắm.

Rộn ràng thi tráng bánh cuốn vinh danh di sản nghề làm bánh cuốn Thanh Trì

VOV.VN - Chiều 18/3, lễ công bố Quyết định ghi danh nghề làm bánh cuốn Thanh Trì vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức tại đình Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội.

