“Dạ yến Hoàng cung” tái hiện tinh hoa ẩm thực cung đình triều Nguyễn tại Huế

Chương trình “Dạ yến Hoàng cung” diễn ra vào các tối 29/4 và 1/5 với quy mô phục vụ khoảng 130 khách mỗi đêm. Hoạt động được tổ chức theo hình thức bán vé giới hạn nhằm đảm bảo chất lượng trải nghiệm.

“Dạ yến Hoàng cung” mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo, đậm dấu ấn Huế.

“Dạ yến Hoàng cung” tái hiện không gian yến tiệc của triều Nguyễn trong bối cảnh kiến trúc cung đình cổ kính. Thực khách được thưởng thức các món ăn mang đậm dấu ấn ẩm thực cung đình như “Nem Công - Chả Phượng”, “Tôm ngự thuyền rồng”, cùng các món thanh tao như “Hương sen Tịnh Tâm”, “Chè hạt sen bọc long nhãn”... Các món ăn được chế biến công phu, phục vụ thực khách theo nghi thức truyền thống cung đình. “Dạ yến Hoàng cung” hướng tới trải nghiệm cá nhân hóa, đảm bảo chất lượng dịch vụ và không gian thưởng thức trọn vẹn.

Không gian yến tiệc lung linh ánh đèn, gợi nhớ đêm hoàng cung xưa.

Vừa thưởng thức ẩm thực, du khách còn có dịp thưởng ngoạn các tiết mục nghệ thuật cung đình Huế, tái hiện không khí yến tiệc hoàng gia xưa.

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết: “Trong dịp 30/4 và 1/5 này, trung tâm kết hợp triển khai nhiều chương trình tập trung với các chương trình nghệ thuật biểu diễn, tổ chức các hoạt động về trải nghiệm ẩm thực vừa ẩm thực cung đình, vừa ẩm thực Huế trải dài từ khu vực phủ Nội vụ qua nhà hát Duyệt Thị Đường. Trong thời gian này trung tâm vừa khai thác kinh tế đêm nhưng cũng tạo sản phẩm để cho du khách khi đến Huế có những hoạt động trải nghiệm thú vị hơn ở Di sản Huế cũng như thành phố Huế”.

Món “Chè hạt sen bọc long nhãn” trứ danh giúp thực khách cảm nhận trọn vẹn nét thanh tao, tinh tế chốn cung đình.

Du khách tham dự “Dạ yến Hoàng cung” tại nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại nội Huế.