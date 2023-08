Đón chuyến bay đầu tiên từ sân bay quốc tế Đài Bắc đến Huế

Xu hướng du lịch kết hợp âm nhạc đêm trên Vịnh Hạ Long thu hút 5000 lượt khách

VOV.VN - Minishow “Biển tình" với sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Thu Hằng trên sân khấu “Love in the Bay” by Ambassador Cruise đã đánh dấu con số lên tới 5000 lượt du khách qua 10 đêm nhạc.