Đông đảo du khách đến Lễ chùa, xin lộc đầu năm

Chỉ tính riêng từ ngày 22 đến 29.1 (từ 28 đến mùng 5 tết), có khoảng hơn 800 ngàn lượt khách đến An Giang, tăng 15,4% so dịp Tết năm ngoái.

Miếu bà Chúa Xứ núi Sam.

Trong đó, Khu du lịch núi Sam đón hơn 400 ngàn lượt khách, Khu du lịch núi Cấm đón gần 200 ngàn lượt khách… Doanh thu từ phí vào cổng, dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí, dịch vụ lưu trú, lữ hành ước đạt khoảng 36 tỉ đồng. Mặc dù lượng khách năm nay đông hơn cùng kỳ năm ngoái, nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe hoặc quá tải phòng trọ.

Du khách đến xin lộc đầu năm tại Miếu bà chúa Xứ núi Sam.

Theo ngành du lịch tỉnh An Giang, du khách đến với An Giang đông nhất là thời điểm Tết nguyên đán và dịp Lễ hội Bà chúa Xứ. Để đảm bảo an toàn về mọi mặt cho du khách và người dân đến với An Giang, ngành chức năng và các địa phương của tỉnh đang tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại địa phương, không để xảy ra các tình trạng, mất an ninh trật tự; mất an toàn vệ sinh thực phẩm… nhất là các khu du lịch trọng điểm; không để tình trạng đeo bám, chèo kéo gây phiền hà cho du khách, không niêm yết giá công khai, không bán đúng giá niêm yết...

Lễ chùa đầu năm.

Lượng khách đến An Giang dịp này, chủ yếu là khách du lịch nội địa, đi hành hương, cúng viếng đầu năm, ngoài việc cầu quốc thái, dân an, cầu gia đạo hòa hiếu, làm ăn phát tài,... nhiều người còn tìm đến đây để “trả lễ” vì lời cầu khấn trước đó linh ứng, công việc làm ăn thuận lợi, thi cử đỗ đạt cao. Anh Trần Văn Thịnh, đến từ tỉnh Bình Dương, năm nào cũng đến An Giang lễ chùa vào dịp đầu năm cho biết: "Hôm nay tôi đi lễ chùa đầu năm, viếng phật; Tôi đi rất nhiều nơi rồi, nhưng tôi thấy ở đây rất đẹp và sạch sẽ, cẩn thận. Tôi đi chùa vãn cảnh và cầu cho gia đình bình an, mọi người trong gia đình có năm mới đều mạnh khỏe, cầu may mắn, cầu lộc làm ăn”./.