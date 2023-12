Du lịch Ấn Độ có an toàn không?

Phóng viên VOV.VN đã phỏng vấn Ngài Sandeep Arya – Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam để giải đáp những thắc mắc về sự an toàn khi du lịch Ấn Độ.

PV: Hiện nay người Việt Nam có rất nhiều lựa chọn du lịch nước ngoài, theo ông, Ấn Độ sẽ thu hút khách Việt Nam ở những yếu tố nào?

Đại sứ Sandeep Arya: Ngành du lịch Ấn Độ vẫn quảng bá về một Ấn Độ diệu kỳ, hay Incredible India. Thông điệp này nghĩa là Ấn Độ mang đến cho du khách sự diệu kỳ, độc đáo hoặc những điều bất ngờ.

Khó có thể diễn tả hết sự diệu kỳ của Ấn Độ, có thể đó là diệu kỳ từ vẻ đẹp thiên nhiên với các dãy núi, biển, sông suối, rừng nhiệt đới hay môi trường sống hoang dã. Đặc biệt là Ấn Độ có vùng sa mạc trên núi cao, như ở Ladakh là nơi có phong cảnh tuyệt đẹp. Những địa danh như sông Hằng hay dãy Himalaya là lý do để rất nhiều du khách yêu thiên nhiên sẽ tìm đến Ấn Độ.

Ngài Sandeep Arya – Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam trao đổi với phóng viên VOV.VN

Thứ hai là các công trình và di tích vốn trải dài trong suốt quá trình lịch sử phát triển của Ấn Độ, thời kỳ nào cũng có các di tích, công trình kiến trúc độc đáo. Nổi bật là lăng mộ Taj Mahal thể hiện sự ảnh hưởng từ Tây Á trong kiến trúc đền đài. Đến thời cận đại thì nhiều công trình Ấn Độ mang hơi hướng của kiến trúc Vương quốc Anh. Rất nhiều di tích thể hiện sự tiếp nối của dòng chảy lịch sử Ấn Độ, điều đó rất đặc biệt và sẽ thu hút khách Việt Nam.

Thứ ba là về văn hóa và tín ngưỡng, đời sống tinh thần của người dân Ấn Độ là vô cùng độc đáo với sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại như các điệu nhảy, kiến trúc, nghề thủ công, âm nhạc, tôn giáo, yoga hay y học cổ truyền… Một nơi mà nhiều tôn giáo như Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kỳ Na giáo, Hồi giáo… chung sống hòa bình, hài hòa với nhau là một điều đặc biệt mà du khách khắp thế giới sẽ muốn khám phá sự “thống nhất trong đa dạng”.

Ngoài ra Ấn Độ là nơi sở hữu hơn 40 di sản được UNESCO ghi danh - xếp hàng đầu trên thế giới. Điều đó tạo ra sự đặc biệt, thôi thúc du khách đến tìm hiểu vì sao nhiều di tích lại có thể tập trung ở một đất nước như vậy. Như vậy tất cả mọi thứ hòa quyện lại và tạo thành sức hấp dẫn của Ấn Độ.

Nói về cạnh tranh điểm đến thì Ấn Độ cũng đã cho phép du khách xin thị thực điện tử (e-visa). Chúng tôi cũng là đất nước nói tiếng Anh phổ biến nên việc du lịch tự túc cũng không quá khó. Chi phí du lịch hợp lý, kể cả tour trọn gói. Ngành du lịch Ấn Độ phục vụ từ phân khúc bình dân cho đến cao cấp, nhưng tour thông thường thì giá cả cũng phải chăng và cung cấp nhiều điểm đến thú vị.

Người dân Ấn Độ cũng giống như người Việt Nam, thân thiện, hiếu khách và chào đón du khách, nếu các bạn đến gặp thì sẽ thấy người dân Ấn Độ cũng dễ gần thôi. Vì những điều này, tôi tin rằng Ấn Độ sẽ là điểm đến phù hợp với người Việt Nam.

Khách Việt Nam tham gia "Hội chợ Ấn Độ" do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức vào tháng 11/2023.

PV: Nhiều thông tin cho rằng Ấn Độ không an toàn cho khách du lịch, đặc biệt với các du khách nữ. Xin ông cung cấp thông tin chính xác về vấn đề này?

Đại sứ Sandeep Arya: Tôi nghĩ đó là những quan điểm và nhận thức không phản ánh thực tế ở Ấn Độ. Đã có nhiều người du lịch đến Ấn Độ mà khi trò chuyện với họ, chúng ta sẽ biết rằng trải nghiệm của họ rất khác với nhận định đó. Cũng có thể là lượng khách Việt Nam sang Ấn Độ chưa đông nên vẫn còn tồn tại những định kiến, lo lắng như vậy. Nhiều nhận xét là từ những người chưa đến Ấn Độ nên chưa đúng và chưa công bằng.

Tôi biết đã có nhiều vị khách du lịch tự túc và các công ty du lịch lên tiếng khẳng định Ấn Độ rất an toàn. Trong đó có những người ở Ấn Độ vài năm, đặc biệt là cựu Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành, đã cố gắng thay đổi quan điểm về sự an toàn ở Ấn Độ bằng những thông tin trên mạng xã hội hay báo chí truyền thông.

Chúng tôi sẽ phải thay đổi định kiến này về du lịch Ấn Độ. Một phần nguyên nhân là do thiếu thông tin chuẩn xác và chính thống nữa. Ấn Độ là đất nước rộng lớn, đông dân và tiếng Anh rất phổ biến; trong khi đó người dân lại rất tự do về ngôn luận nên một số ít vụ việc bị thổi phồng lên và đưa tin đi khắp nơi, vô tình tạo ra nhận thức sai lầm về một đất nước không an toàn với du khách.

Vì vậy, chúng tôi có kế hoạch nâng cao nhận thức, hiểu biết, đa dạng hóa cách tiếp cận thông tin về Ấn Độ với du khách Việt Nam, khi họ có thông tin chính thống và chuẩn hơn thì sẽ có mong muốn du lịch hơn.

Ngoài ra chúng tôi tổ chức trao đổi, giao lưu văn hóa bằng cách đưa nhóm nghệ sĩ từ Ấn Độ sang Việt Nam giới thiệu văn hóa Ấn Độ. Tổ chức những sự kiện Việt Nam - Ấn Độ, giao lưu nhân dân để giúp tăng cường nhận thức về Ấn Độ. Chúng tôi cũng dự kiến mở một chuyên mục trên website của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam để giới thiệu về du lịch.

Các hoạt động giao lưu văn hóa giúp người dân Việt Nam hiểu thêm về đất nước Ấn Độ.

PV: Vậy Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam có thể đưa ra những lời khuyên, hay những điều không nên làm để mọi du khách đều có trải nghiệm trọn vẹn tại Ấn Độ?

Đại sứ Sandeep Arya: Rõ ràng khi đến một quốc gia mới, mỗi du khách nước ngoài luôn cần cẩn thận vào những khung giờ hay các địa điểm vắng người, cần có ý thức để giảm thiểu rủi ro hết mức có thể. Đó là kinh nghiệm mà bất kỳ du khách nào khi đến một đất nước khác cũng nên có.

Du khách cũng cần một kế hoạch tốt, chọn đơn vị phù hợp và uy tín. Hãy quan tâm đến thời điểm và thời tiết, ví dụ mùa hè Ấn Độ khá nóng nên du khách hãy chọn các vùng núi mát mẻ hơn. Theo tôi du khách nên lựa chọn đúng theo sở thích của mình, có thể khám phá thiên nhiên hoặc tìm hiểu di tích và văn hóa thì sẽ tối đa hóa trải nghiệm tại Ấn Độ.

Ngoài ra chúng tôi đã phát hiện các trang giả mạo trang web xin thị thực điện tử (e-visa) của Ấn Độ, nên du khách cần biết truy cập địa chỉ chính xác là https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html để tránh bị lừa đánh cắp thông tin cá nhân. Du khách trước khi sang Ấn Độ cũng nên tải sẵn ứng dụng phiên dịch để giao tiếp với người Ấn Độ. Những ai không ăn được các món cay hay món nào khác thì chỉ cần báo trước với đơn vị tổ chức tour, người Ấn Độ rất hiếu khách nên khách chỉ cần báo trước là sẽ được đáp ứng.

Đoàn khách du lịch Việt Nam tại Ấn Độ. Nguồn: Hiền Nguyễn

PV: Các doanh nghiệp du lịch, hàng không của Việt Nam và Ấn Độ có thể đóng vai trò gì trong việc xóa đi những hiểu lầm về đất nước Ấn Độ?

Đại sứ Sandeep Arya: Dĩ nhiên các hãng hàng không và công ty lữ hành đều rất quan trọng trong kết nối du lịch. Chúng ta đang đi theo hướng mở rộng mạng bay, vì giao thông là thiết yếu với phát triển du lịch và sẽ cần kết nối càng nhiều thành phố càng tốt. Tôi rất mong có thêm các hãng hàng không tham gia vào thị trường du lịch giữa hai nước.

Các công ty lữ hành còn quan trọng hơn thế, là những người tư vấn, tạo điều kiện, sắp xếp lịch trình cho du khách, khiến cho mọi người muốn đi du lịch. Điều này đòi hỏi các công ty phải chứng minh được sự uy tín và hiểu rõ về Ấn Độ. Bởi vậy chúng tôi cũng tạo điều kiện để công ty lữ hành ở Việt Nam tìm điểm đến mới tại Ấn Độ.

Ở Việt Nam, chủ yếu mọi người mới biết về tuyến du lịch "Tam giác vàng" và các di tích Phật giáo. Ấn Độ có nhiều điểm đến mới nhưng chỉ một vài trong số đó được giới thiệu tại Việt Nam. Chúng tôi đã đưa các công ty lữ hành Việt Nam đến Kerala, Gujarat, Bihar để không chỉ riêng họ biết về sản phẩm, mà họ sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn các điểm đến ở Ấn Độ, từ đó có nhiều lựa chọn cho người Việt hơn.

Qua chuyến đi, các công ty đã thực sự nhìn, cảm nhận và có thông tin xác thực, qua đó du khách sẽ quyết định đi Ấn Độ từ những điều mắt thấy tai nghe như thế. Những điều thực tế sẽ được biết đến nhiều hơn và du khách sẽ có cái nhìn khác hơn, dần thay đổi tình trạng thông tin tiêu cực mà không may là vẫn đang có.

PV: Vậy còn các doanh nghiệp tại Ấn Độ thì sao thưa ông, họ có vai trò như thế nào?

Đại sứ Sandeep Arya: Chúng tôi có các hiệp hội doanh nghiệp lữ hành, ví dụ như IATO (Indian Association of Tour Operators); và các thành viên có trách nhiệm lớn hơn khi là một phần của hiệp hội. Để kiểm tra một đơn vị tư vấn tour, du khách nên tìm hiểu xem họ có trong hiệp hội lữ hành Ấn Độ không, có nhiều chi nhánh ở Ấn Độ hoặc có văn phòng ở Việt Nam không? Vì những công ty du lịch lớn và uy tín tại Ấn Độ thường có văn phòng đại diện khắp đất nước.

Hơn nữa các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ cũng luôn giữ chữ tín với các đối tác ở Việt Nam đưa khách Việt sang, vì ngược lại họ cũng đưa người Ấn Độ sang du lịch Việt Nam nữa. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ đưa nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Ấn Độ sang Việt Nam và chắc chắn trong các chuyến đi đó, doanh nghiệp hai nước sẽ gặp trực tiếp đối tác của họ và hiểu biết thêm về nhau.

PV: Xin cảm ơn ông.