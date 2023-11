Du lịch, hàng không Trung Đông chật vật vì xung đột Israel - Hamas

Xung đột Israel - Hamas đang làm suy yếu hoạt động du lịch tại nhiều quốc gia lân cận, đúng lúc bắt đầu mùa cao điểm, kéo dài từ tháng 10 đến cuối tháng 5 năm sau. Du lịch là nguồn thu ngoại tệ lớn ở cả Lebanon, Jordan và Ai Cập, tuy nhiên triển vọng lúc này khá mờ mịt.

Ông Zaki Reda - chủ một văn phòng du lịch ở Cairo, Ai Cập cho biết những đặt chỗ mới đến Ai Cập đang bị trì hoãn cho tới khi tình hình được giải quyết. Một số đặt chỗ bị hủy, chủ yếu là các nhóm khách đến từ Đức, Anh và Pháp; trong khi chuyến đi từ Trung Quốc, Nga và các nước châu Á khác đã được thực hiện vì du khách chọn tiếp tục hành trình để không bị mất tiền.

Di tích Petra ở miền Nam Jordan. Nguồn: Reuters

Ở Jordan, khung cảnh tại các điểm du lịch khá ảm đạm. Tại Jerash, phía Bắc Jordan, người dân cho biết tuần này chỉ thỉnh thoảng mới có du khách, so với hàng trăm khách du lịch châu Âu thường đến mỗi ngày. Ở phía Nam tại Petra - điểm đến chính ở Jordan, một đại lý du lịch cho biết 80% số lượt đặt phòng khách sạn đã bị hủy và 2/3 số du khách phương Tây đã không đến nơi này nữa. Tại tỉnh Aqaba liền kề - cửa ngõ biển duy nhất của Jordan, các tàu du lịch đã ngừng cập bến.

Ông Samer Al Majali - Giám đốc điều hành của Royal Jordanian có trụ sở tại Amman (Jordan) cho biết hãng đang gặp khó khăn khi chuyển hướng chuyến bay tốn kém chi phí, nhiên liệu tăng cao và lượng du khách quốc tế giảm. “Chúng tôi là quốc gia gần nhất với xung đột này và bị ảnh hưởng khá tiêu cực bởi tất cả những gì đang diễn ra”.

“Bay về hướng Tây hiện tại rất khó khăn, mặc dù không phận đã mở nhưng chúng tôi không thể bay vì lý do an ninh. Phía Bắc cũng là một vấn đề... Hầu hết các chuyến bay của chúng tôi phải đi về phía Nam, xuống Biển Đỏ, băng qua Sinai rồi về phía Bắc đến Ai Cập rồi đến châu Âu. Đó là đường cong khá dài, khiến chúng tôi tốn nhiều tiền nhiên liệu hơn mà giá nhiên liệu lại tăng do khủng hoảng. Chúng tôi cũng chứng kiến sự sụt giảm lớn về du lịch. Jordan phụ thuộc rất nhiều vào du lịch và lượng đặt phòng đã giảm mạnh”, ông Samer Al Majali cho biết.

Theo dữ liệu của công ty phân tích du lịch ForwardKeys, lượng đặt vé máy bay đến Jordan đã giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm đến ở Jordan như di tích Petra từ lâu đã rất phổ biến với khách du lịch, du khách thường kết hợp Israel và Jordan trong một chuyến du lịch trọn gói.

Sân bay quốc tế Queen Alia tại Amman, Jordan. Nguồn: Reuters

Trong khi đó, hãng Royal Air Maroc đã hủy các chuyến bay đến và đi từ sân bay Ben Gurion tại Tel Aviv (Israel) cho đến ngày 31/12, theo trang web của hãng. Hãng hàng không có trụ sở tại Casablanca chịu ảnh hưởng bởi xung đột Israel - Hamas, chỉ vài tuần sau khi Maroc hứng chịu trận động đất kinh hoàng nhất trong hơn 60 năm.

Abdelhamid Addou - Giám đốc điều hành của Royal Air Maroc cho biết: “Phải mất vài tuần để trở lại bình thường sau trận động đất, nhưng hiện tại thì không như vậy, với những gì đang xảy ra thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Ngoài dừng các chuyến bay giữa Maroc và Israel, chúng tôi đã chứng kiến sự sụt giảm đối với tất cả các chuyến bay kết nối đến khu vực".

Ngân hàng Thế giới cho biết cuộc xung đột Israel - Hamas đã đẩy giá dầu tăng cao, có thể tăng lên 157 USD/thùng trong thời gian tới nếu chiến sự leo thang, dẫn đến gián đoạn nguồn cung dầu thô lớn ở Trung Đông. Trong một kịch bản “gián đoạn lớn”, nguồn cung toàn cầu sẽ giảm từ 6 triệu đến 8 triệu thùng mỗi ngày, đẩy giá lên khoảng 140 đến 157 USD một thùng.