Du lịch Nghệ An chưa phát triển hết tiềm năng, lợi thế

Du lịch Nghệ An đã có những bước phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19, gần như đã lấy lại được đà tăng trưởng, tổng lượng khách du lịch đạt gần 8,4 triệu lượt, bằng 124% so với năm 2022. Trong đó, khách lưu trú đạt 5,3 triệu lượt, bằng 125% so với cùng kỳ năm 2022, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 7.800 tỷ đồng, bằng 139% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, con số nêu trên chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Đây cũng là ý kiến của nhiều đại biểu tại phiên chất vấn Kỳ họp 17, HĐND tỉnh Nghệ An vừa qua. Một đại biểu chỉ ra vấn đề bất cập trong chiến lược phát triển du lịch Nghệ An: "Bãi biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất miền Trung. Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy, hàng chục dự án được đầu tư với số vốn hàng nghìn tỷ đồng qua cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng vẫn trong tình trạng triển khai chậm tiến độ, phá vỡ cảnh quan, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan đô thị, tạo lực cản lớn cho sự phát triển du lịch nói chung, kinh tế - xã hội nói riêng của Cửa Lò".

Khu di tích lịch sử Truông Bồn tại Nghệ An.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, thời gian qua, ngành du lịch đã chủ động tham mưu UBND tỉnh Nghệ An về các văn bản, chính sách thúc đẩy phát triển du lịch; phối hợp với các ngành từng bước phát triển hạ tầng du lịch, nhất là giao thông trọng yếu, tạo điều kiện cho du lịch kết nối và mở rộng không gian phát triển. Về các sản phẩm du lịch, Nghệ An đang tập trung khai thác 3 nhóm sản phẩm trụ cột, gồm: du lịch văn hóa và lịch sử gắn với tâm linh; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí gắn với thể thao biển; du lịch sinh thái, mạo hiểm gắn với du lịch cộng đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết: "Trong thời gian qua. Sở Du lịch chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương ký kết, triển khai nhiều hoạt động liên kết để phát triển du lịch. Tiếp nữa là thúc đẩy liên kết, đặc biệt với các tỉnh, thành phố, đó là TP.HCM và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng. Tiếp tục rà soát lại các nội dung đã ký kết để đánh giá, sao cho hợp tác liên kết đi vào chiều sâu, có trọng tâm và đảm bảo hiệu quả. Đặc biệt là đổi mới cơ chế điều phối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong liên kết trong nước và quốc tế".

Để đạt được mục tiêu theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghệ An cần tổ chức triển khai có hiệu quả về chiến lược phát triển Nghệ An đến năm 2030 và tầm nhìn 2035 gắn với quy hoạch tỉnh; tập trung phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng 4 mùa, sản phẩm du lịch dịch vụ đẳng cấp, tiếp tục phối hợp nâng cấp đầu tư hạ tầng du lịch, thu hút các nhà đầu tư chuyên nghiệp, tiềm lực mạnh.

Du khách tham quan vườn hồng ở huyện Nam Đàn, Nghệ An

Về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực phát triển du lịch Nghệ An trong thời gian tới, ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An cho rằng: "Thực trạng nhân lực chung, đặc biệt là ngành du lịch thì hiện nay có sự thiếu hụt. Đề nghị các cấp, các ngành nâng cao công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền cho người lao động và trong đó phải định hướng nghề nghiệp cho đối tượng lao động trẻ. Giai đoạn đến 2030 chúng tôi đào tạo dự kiến cho ngành du lịch khoảng 15.000 - 17.000 người, và đến 2035 là 19.000 người lao động trong lĩnh vực du lịch. Như vậy có thể đáp ứng về mặt số lượng, và chất lượng thì cần quan tâm hơn".

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cho rằng, trong quá trình xây dựng chiến lược, phương hướng thì tỉnh Nghệ An luôn xác định, du lịch là thế mạnh, lĩnh vực ưu tiên phát triển. Dù du lịch đã có nhiều khởi sắc, thành tựu, nhưng vẫn chưa phát triển hết tiềm năng, lợi thế, vai trò mũi nhọn trong nền kinh tế. Sản phẩm du lịch chưa tạo được đột phá, du lịch còn diễn biến theo mùa, du lịch cộng đồng, canh nông còn mức trào lưu, tự phát, thử nghiệm. Sản phẩm du lịch ít được đổi mới, còn trùng với các địa phương khác. Thiếu các dịch vụ vui chơi giải trí, tăng mua sắm, chi tiêu của du khách.

"Để phát triển du lịch không thể mỗi ngành du lịch làm được, mà cần có trách nhiệm và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành trong tỉnh Nghệ An. Cần xây dựng một triết lý, bộ nhận diện rõ ràng, tầm nhìn dài hạn quy hoạch và quản lý quy hoạch bài bản, tổng thể, hiệu quả cho du lịch của tỉnh", ông Thái Thanh Quý cho biết.

Nghệ An cần tập trung các giải pháp đồng bộ như: nhận thức đúng và quyết tâm cao về việc xây dựng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn có tính liên kết, liên ngành, liên vùng. Phát triển du lịch liên quan nhiều ngành, nhiều lĩnh vực do đó cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ các cấp, ngành và người dân.