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Du lịch phục hồi mạnh, Vĩnh Long mở rộng các sản phẩm mới

Thứ Năm, 15:51, 25/06/2026
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VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch Vĩnh Long tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực; ước tính đón và phục vụ trên 3,26 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến tỉnh Vĩnh Long ước đạt trên 575.600 lượt trong nửa đầu năm.

Tại cuộc làm việc ngày 24/6 giữa Bộ VHTT&DL và tỉnh Vĩnh Long về tình hình phát triển văn hoá, thể thao và du lịch tại địa phương; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long cho biết sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Vĩnh Long được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 địa phương Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre, sở hữu quy mô địa bàn rộng, số lượng di sản, thiết chế văn hóa, thể thao và tài nguyên du lịch lớn. Tỉnh vừa có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển; vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

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Du khách tham quan lò gạch gốm truyền thống tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Hải Nam

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác; đồng thời, từng bước xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng cao, phát triển xanh và bền vững.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long dự thảo Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045; trong đó xác định đến năm 2045, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng lớn vào cơ cấu GRDP của tỉnh. Tỉnh đang hoàn thiện xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 nhằm phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

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Ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long phát biểu tại cuộc làm việc ngày 24/6. Ảnh: Việt Hùng

Phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng tại Vĩnh Long

Trên cơ sở lợi thế về tài nguyên tự nhiên và văn hóa, tỉnh Vĩnh Long tập trung phát triển các dòng sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch văn hóa gắn với hệ thống di tích lịch sử, khu lưu niệm, đền thờ danh nhân, di sản văn hóa, lễ hội truyền thống; khai thác các giá trị đặc trưng như văn hóa dừa, văn hóa gạch - gốm đỏ, văn hóa tín ngưỡng để hình thành bản sắc riêng của du lịch Vĩnh Long.

Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái dựa trên lợi thế hệ sinh thái rừng ngập mặn, sông nước, cù lao, vườn cây ăn trái; phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn và các làng nghề truyền thống tại các địa phương có tiềm năng. Các tuyến du lịch liên vùng, liên địa phương tiếp tục được nghiên cứu, hình thành như tuyến du lịch sinh thái miệt vườn - cù lao; tuyến du lịch văn hóa Khmer gắn với hệ thống chùa Khmer, làng văn hóa Khmer và các lễ hội truyền thống; tuyến du lịch biển, nghỉ dưỡng kết hợp khai thác tiềm năng năng lượng sạch khu vực ven biển.

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Du khách trải nghiệm hành trình du lịch đường sông tại Vĩnh Long. Ảnh: Hải Nam

Về phát triển sản phẩm du lịch, năm 2025 tỉnh Vĩnh Long đã ra mắt mô hình du lịch nông thôn tại ấp Nhị Hòa, xã Nhị Long; đồng thời, tiếp tục khảo sát, xây dựng các mô hình du lịch tại xã Phú Thuận và xã Lương Hòa. Gần đây nhất, từ tháng 6/2026, du lịch đường sông tại Vĩnh Long có thêm sản phẩm mới là hành trình du thuyền La Marguerite (Focus Travel Group), kết nối du khách từ Campuchia hoặc TP.HCM ghé thăm các điểm đến tại Vĩnh Long. Tuyến du lịch này có nhiều điểm nhấn về văn hóa, con người và nghệ thuật truyền thống, giúp du khách thực sự hòa mình vào nhịp sống yên bình ven sông, ghé thăm làng nghề làm chỉ xơ dừa, khám phá vương quốc gạch gốm đỏ Vĩnh Long.

Tuy nhiên tại Vĩnh Long hiện nay, việc xây dựng các sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh cao, thu hút các nhà đầu tư chiến lược và đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch còn gặp nhiều khó khăn. Tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình, dự án và sản phẩm du lịch đã triển khai trước đây nhằm xây dựng các tour, tuyến, sản phẩm du lịch mới phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải. 

Với định hướng phát triển đồng bộ, bền vững, địa phương phấn đấu xây dựng Vĩnh Long trở thành điểm đến hấp dẫn, có khả năng cạnh tranh cao trong khu vực, phát huy hiệu quả các giá trị đặc trưng về văn hóa, sinh thái, sông nước, biển và cộng đồng.

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Du lịch Vĩnh Long: Viết tiếp câu chuyện văn hóa tại “vương quốc gạch gốm”

VOV.VN - Nhiều đời nay, người dân sinh sống ven dòng kênh Thầy Cai (tỉnh Vĩnh Long) gắn liền với nghề làm gạch gốm, tạo ra những lò tròn truyền thống rất đặc trưng. Giờ đây, "vương quốc gạch gốm" kỳ vọng chuyển mình với vị thế mới - một điểm đến du lịch văn hóa độc đáo tại Đồng bằng sông Cửu Long.

PV/VOV.VN
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