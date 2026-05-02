  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Vĩnh Long ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh, hướng tới phát triển bền vững

Thứ Bảy, 06:01, 02/05/2026
VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long đã chính thức ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh dành cho các doanh nghiệp, khu điểm du lịch và cơ sở lưu trú. Đây là bước tiến quan trọng của địa phương trong việc hướng tới du lịch bền vững, gắn bảo vệ môi trường với gìn giữ văn hóa bản địa.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã chính thức ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh, được áp dụng đồng bộ và chi tiết cho 3 nhóm đối tượng chính, bao gồm các doanh nghiệp lữ hành, khu điểm du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn. Thông qua việc thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, chính quyền địa phương tạo ra một khung hành động thống nhất, giúp các đơn vị kinh doanh định hình lại phương thức hoạt động theo hướng văn minh và có trách nhiệm hơn. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý cùng theo dõi, kiểm tra và vận động các tổ chức, cá nhân tích cực chuyển đổi mô hình kinh doanh sang hướng bền vững.

Không gian xanh tại điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim, tỉnh Vĩnh Long

Điểm nổi bật của bộ tiêu chí là những yêu cầu nghiêm ngặt về quản lý môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa. Các đơn vị được yêu cầu không sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần như ống hút, ly nhựa hay hộp xốp trong quá trình phục vụ du khách. Đặc biệt, Vĩnh Long đặc biệt khuyến khích việc sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, mang đậm nét đặc trưng của vùng sông nước như mây, tre, lá dừa để trang trí không gian.

Việc bảo tồn và khai thác kiến trúc bản địa từ những ngôi nhà truyền thống của đồng bào Kinh và Khmer cũng được chú trọng, nhằm tránh tình trạng bê tông hóa quá mức và giữ gìn trọn vẹn cảnh quan tự nhiên. Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn cũng phải cam kết không buôn bán các sản phẩm làm từ động vật hoang dã và tích cực tham gia vào các hoạt động tái sinh thảm thực vật, làm sạch môi trường.

Du khách thích thú chụp ảnh tại làng quê Nhị Hòa, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long

Không chỉ về vấn đề môi trường sinh thái, du lịch xanh tại Vĩnh Long còn gắn bó mật thiết với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của người dân và ứng dụng công nghệ hiện đại. Các cơ sở kinh doanh được khuyến khích ưu tiên sử dụng nguồn lao động địa phương, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và những người có hoàn cảnh khó khăn để tạo sinh kế ổn định. Nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, các điểm du lịch có trách nhiệm trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm truyền thống, sản phẩm OCOP của địa phương.

Song song với đó, xu hướng chuyển đổi số cũng được đưa vào bộ tiêu chí đánh giá, thể hiện qua việc khuyến khích sử dụng ứng dụng thanh toán điện tử để giảm thiểu tiền mặt, hoặc thực hiện số hóa các tài liệu, hóa đơn để hạn chế rác thải từ việc in ấn. Bằng cách lồng ghép các quy tắc ứng xử vào chương trình du lịch, Vĩnh Long kỳ vọng mỗi du khách khi đến đây đều sẽ trở thành một "đại sứ" cùng chung tay thực hành lối sống xanh và du lịch có trách nhiệm.

Hải Nam/VOV.VN
