Du lịch suy giảm như thời Covid-19 tại quốc đảo ở Ấn Độ Dương

Thứ Ba, 06:01, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Là quốc gia phụ thuộc vào du lịch, Seychelles đã phải chịu suy giảm 37% lượng du khách trong tháng 3/2026 so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh tác động của gián đoạn hàng không và xung đột tại Trung Đông.

Số lượng khách du lịch đến Seychelles - đảo quốc ở Ấn Độ Dương đã sụt giảm khoảng 37% trong tháng 3/2026 so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 23.746 người. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 khi ngành du lịch của nước này gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo Cơ quan Du lịch Seychelles, khoảng 40% lượng khách quốc tế đến Seychelles được vận chuyển bởi các hãng hàng không Vùng Vịnh. Bất ổn địa chính trị gần đây tại Trung Đông đã làm gián đoạn đáng kể các hành lang du lịch chính, mặc dù vẫn có các tuyến bay thay thế giúp kết nối một số thị trường đến Seychelles. Sự sụt giảm mạnh lượng khách du lịch đến đã ảnh hưởng đến dòng ngoại tệ chảy vào Seychelles và nguy cơ làm chậm tăng trưởng kinh tế. Mức độ ảnh hưởng sẽ phụ thuộc vào thời gian kéo dài của cuộc xung đột ở Trung Đông.

du lich suy giam nhu thoi covid-19 tai quoc dao o An Do duong hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Để thích ứng với khó khăn, gần đây Hãng hàng không Air Seychelles đã bổ sung các chuyến bay thẳng mới từ Paris, Rome và Istanbul tới nước này. Đại diện Air Seychelles cho biết, khi công suất khai thác sụt giảm từ các đường bay truyền thống ở Vùng Vịnh, điều cần thiết hiện nay là cung cấp các lựa chọn thay thế và đáng tin cậy cho du khách; qua đó tăng cường kết nối hàng không giữa Seychelles và các thị trường khách du lịch trọng điểm ở châu Âu.

Ngoài ra, ngành du lịch Seychelles cũng hướng tới các thị trường khác như châu Phi và Ấn Độ. Các chuyến bay thẳng của Air Tanzania đến Seychelles được kỳ vọng ​​sẽ mang lại tác động tích cực đến du lịch và thương mại. Việc duy trì kết nối hàng không, khả năng tiếp cận từ các thị trường này đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ các khách sạn, các nhà điều hành du lịch và nền kinh tế Seychelles trong giai đoạn lượng khách du lịch giảm sút.

 

Hải Nam/VOV.VN (tổng hợp)
Malaysia tranh thủ đón dòng khách chuyển hướng từ Trung Đông
Malaysia tranh thủ đón dòng khách chuyển hướng từ Trung Đông

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Malaysia đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu du lịch nội vùng đang gia tăng, cũng như cơ hội thu hút du khách chuyển hướng từ châu Âu, Trung Đông sang các điểm đến gần hơn ở châu Á.

Xung đột Trung Đông gây thiệt hại ra sao đối với du lịch toàn cầu?
Xung đột Trung Đông gây thiệt hại ra sao đối với du lịch toàn cầu?

VOV.VN - Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) dự báo xung đột tại Trung Đông gây thiệt hại cho ngành du lịch và lữ hành toàn cầu hàng trăm triệu USD mỗi ngày về chi tiêu của du khách quốc tế, do sự gián đoạn các chuyến bay, suy giảm niềm tin của du khách và kết nối khu vực bị hạn chế.

Du lịch Thái Lan dự báo nguy cơ sụt giảm lớn vì xung đột Trung Đông
Du lịch Thái Lan dự báo nguy cơ sụt giảm lớn vì xung đột Trung Đông

VOV.VN - Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan dự báo trong trường hợp xấu nhất, Thái Lan có thể thất thu hơn 40 tỷ baht (khoảng 1,2 tỷ USD) về doanh thu du lịch, trong kịch bản việc đóng cửa không phận Trung Đông kéo dài 8 tuần.

