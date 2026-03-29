Malaysia tranh thủ đón dòng khách chuyển hướng từ Trung Đông

Chiến sự ở Trung Đông đã tạo ra thay đổi về xu hướng du lịch, khiến du khách xem xét lại các hành trình liên quan đến khu vực này, từ đó lựa chọn các điểm đến được coi là an toàn hơn và kết nối hàng không thuận tiện hơn.

Tại Malaysia, công ty du lịch The Essence of Asia Tours & Travel cho biết các nhóm du khách Ấn Độ ban đầu dự định đi nghỉ ở Dubai trong tháng 3/2026 đã chuyển hướng chuyến đi sang Malaysia. 6 nhóm du lịch giải trí khác từ Ấn Độ đã xác nhận với công ty này sẽ đến thăm Malaysia từ tháng 4 đến tháng 6, thay vì đến UAE như dự định ban đầu.

"Chúng tôi đang thực hiện các chương trình khuyến mãi với các đối tác Ấn Độ. Mặc dù điều này khiến biên lợi nhuận thấp hơn, nhưng chúng tôi kỳ vọng tổng doanh số cao hơn để thúc đẩy lợi nhuận tổng thể. Malaysia hấp dẫn bởi giá cả phải chăng, đồ ăn Ấn Độ cũng rất phổ biến và các đường bay trực tiếp, khiến việc chuyển hướng sang Malaysia trở nên dễ dàng đối với du khách Ấn Độ", ông Arokia Das Anthony - giám đốc điều hành công ty cho biết.

Một điểm du lịch tại Melaka, Malaysia

Ở cấp độ chính sách, Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia đang điều chỉnh lại chiến lược cho chương trình Visit Malaysia 2026, tập trung hơn vào các thị trường ít chịu ảnh hưởng từ xung đột ở Trung Đông, chẳng hạn như châu Á và Đông Nam Á, đồng thời đánh giá các tuyến bay khác thay cho việc quá cảnh ở Trung Đông để đảm bảo lượng khách ổn định.

Ngoài ra, Malaysia đẩy mạnh các chiến lược tiếp thị khu vực và định tuyến lại các thị trường, nhằm nắm bắt nhu cầu du lịch đang chuyển dịch khỏi Trung Đông. Ví dụ để thu hút du khách châu Âu, điều quan trọng là có các lựa chọn đường bay thay thế, bao gồm việc phối hợp với các hãng hàng không bay tránh Trung Đông.

"Chúng tôi đang tăng cường nỗ lực quảng bá Malaysia tại các thị trường trọng điểm bao gồm Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ. Các sáng kiến ​​bao gồm mở rộng chương trình tiếp xúc doanh nghiệp, tham gia các hội chợ thương mại và sự kiện ngành du lịch, cũng như tương tác trực tiếp với các đối tác nước ngoài", ông Nigel Wong - chủ tịch Hiệp hội Các đại lý du lịch và lữ hành Malaysia cho biết.