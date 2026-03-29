中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Malaysia tranh thủ đón dòng khách chuyển hướng từ Trung Đông

Chủ Nhật, 06:01, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Malaysia đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu du lịch nội vùng đang gia tăng, cũng như cơ hội thu hút du khách chuyển hướng từ châu Âu, Trung Đông sang các điểm đến gần hơn ở châu Á.

Chiến sự ở Trung Đông đã tạo ra thay đổi về xu hướng du lịch, khiến du khách xem xét lại các hành trình liên quan đến khu vực này, từ đó lựa chọn các điểm đến được coi là an toàn hơn và kết nối hàng không thuận tiện hơn.

Tại Malaysia, công ty du lịch The Essence of Asia Tours & Travel cho biết các nhóm du khách Ấn Độ ban đầu dự định đi nghỉ ở Dubai trong tháng 3/2026 đã chuyển hướng chuyến đi sang Malaysia. 6 nhóm du lịch giải trí khác từ Ấn Độ đã xác nhận với công ty này sẽ đến thăm Malaysia từ tháng 4 đến tháng 6, thay vì đến UAE như dự định ban đầu.

"Chúng tôi đang thực hiện các chương trình khuyến mãi với các đối tác Ấn Độ. Mặc dù điều này khiến biên lợi nhuận thấp hơn, nhưng chúng tôi kỳ vọng tổng doanh số cao hơn để thúc đẩy lợi nhuận tổng thể. Malaysia hấp dẫn bởi giá cả phải chăng, đồ ăn Ấn Độ cũng rất phổ biến và các đường bay trực tiếp, khiến việc chuyển hướng sang Malaysia trở nên dễ dàng đối với du khách Ấn Độ", ông Arokia Das Anthony - giám đốc điều hành công ty cho biết.

Một điểm du lịch tại Melaka, Malaysia

Ở cấp độ chính sách, Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia đang điều chỉnh lại chiến lược cho chương trình Visit Malaysia 2026, tập trung hơn vào các thị trường ít chịu ảnh hưởng từ xung đột ở Trung Đông, chẳng hạn như châu Á và Đông Nam Á, đồng thời đánh giá các tuyến bay khác thay cho việc quá cảnh ở Trung Đông để đảm bảo lượng khách ổn định.

Ngoài ra, Malaysia đẩy mạnh các chiến lược tiếp thị khu vực và định tuyến lại các thị trường, nhằm nắm bắt nhu cầu du lịch đang chuyển dịch khỏi Trung Đông. Ví dụ để thu hút du khách châu Âu, điều quan trọng là có các lựa chọn đường bay thay thế, bao gồm việc phối hợp với các hãng hàng không bay tránh Trung Đông.

"Chúng tôi đang tăng cường nỗ lực quảng bá Malaysia tại các thị trường trọng điểm bao gồm Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ. Các sáng kiến ​​bao gồm mở rộng chương trình tiếp xúc doanh nghiệp, tham gia các hội chợ thương mại và sự kiện ngành du lịch, cũng như tương tác trực tiếp với các đối tác nước ngoài", ông Nigel Wong - chủ tịch Hiệp hội Các đại lý du lịch và lữ hành Malaysia cho biết.

 

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: Trung Đông Malaysia châu Á du khách
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Sự chuyển hướng của du khách Singapore giữa bất ổn Trung Đông
Sự chuyển hướng của du khách Singapore giữa bất ổn Trung Đông

VOV.VN - Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã gây tác động rộng khắp ngành du lịch toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về tâm lý của du khách, các tuyến bay dài hơn, giá vé máy bay cao hơn và kế hoạch kỳ nghỉ phải thay đổi.

Sự chuyển hướng của du khách Singapore giữa bất ổn Trung Đông

Sự chuyển hướng của du khách Singapore giữa bất ổn Trung Đông

VOV.VN - Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã gây tác động rộng khắp ngành du lịch toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về tâm lý của du khách, các tuyến bay dài hơn, giá vé máy bay cao hơn và kế hoạch kỳ nghỉ phải thay đổi.

Thái Lan gỡ khó cho ngành du lịch khi xung đột gia tăng tại Trung Đông

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đang lên kế hoạch cho các biện pháp kích thích du lịch mới, nhằm giảm thiểu tác động của xung đột Trung Đông đến ngành du lịch nước này.

Thái Lan gỡ khó cho ngành du lịch khi xung đột gia tăng tại Trung Đông

Thái Lan gỡ khó cho ngành du lịch khi xung đột gia tăng tại Trung Đông

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đang lên kế hoạch cho các biện pháp kích thích du lịch mới, nhằm giảm thiểu tác động của xung đột Trung Đông đến ngành du lịch nước này.

Xung đột Trung Đông gây thiệt hại ra sao đối với du lịch toàn cầu?

VOV.VN - Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) dự báo xung đột tại Trung Đông gây thiệt hại cho ngành du lịch và lữ hành toàn cầu hàng trăm triệu USD mỗi ngày về chi tiêu của du khách quốc tế, do sự gián đoạn các chuyến bay, suy giảm niềm tin của du khách và kết nối khu vực bị hạn chế.

Xung đột Trung Đông gây thiệt hại ra sao đối với du lịch toàn cầu?

Xung đột Trung Đông gây thiệt hại ra sao đối với du lịch toàn cầu?

VOV.VN - Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) dự báo xung đột tại Trung Đông gây thiệt hại cho ngành du lịch và lữ hành toàn cầu hàng trăm triệu USD mỗi ngày về chi tiêu của du khách quốc tế, do sự gián đoạn các chuyến bay, suy giảm niềm tin của du khách và kết nối khu vực bị hạn chế.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực