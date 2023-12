Du lịch tàu biển sôi động ngay đầu năm 2024

Tàu biển quốc tế Celebrity Solstice (hãng Royal Caribbean Cruise Lines) mang theo hơn 3.000 khách với nhiều quốc tịch như Mỹ, Canada, Anh, Australia… đến Việt Nam với 4 chuyến vào các ngày 28/12/2023, 5/1, 21/1 và 29/1/2024 theo các hải trình xuyên Việt cập cảng Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Nha Trang - Huế - Hạ Long và Hạ Long - Huế - Phú Mỹ.

Ngoài ra, tàu biển Spectrum of the Seas (hãng Royal Caribbean Cruise Lines) cũng sẽ đưa 3.500 khách đa quốc tịch đến Nha Trang - Phú Mỹ từ ngày 4 - 5/1/2024. Các chuyến tàu biển này do Công ty Lữ hành Saigontourist đón và phục vụ, đồng thời cung cấp các hành trình tham quan tại Việt Nam cho hành khách trên tàu.

Tàu biển Celebrity Solstice cập cảng tại Bà Rịa - Vũng Tàu hôm 28/12. Nguồn: Bích Chi

Tại mỗi cảng, du khách quốc tế từ tàu biển Celebrity Solstice và Spectrum of the Seas có nhiều lựa chọn du lịch, tham quan do các công ty lữ hành tại Việt Nam cung cấp. Tại Nha Trang (Khánh Hòa), du khách có cơ hội tham quan các di tích văn hoá - lịch sử, trải nghiệm thiên nhiên và nghỉ dưỡng tại các bãi tắm đẹp nổi tiếng, hoặc đạp xe dạo quanh các tuyến phố Nha Trang để trải nghiệm nhịp sống của thành phố biển hiền hòa.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, các tour du lịch đưa du khách đến với thành phố biển Vũng Tàu, trải nghiệm miền Tây sông nước tại Cái Bè (Tiền Giang) hoặc khám phá các điểm đến tại TP.HCM đầy náo nhiệt.

Tại Thừa Thiên Huế, du khách trên tàu biển sẽ tham quan các danh thắng nổi tiếng tại đất Cố đô như Đại Nội và các lăng tẩm, chùa chiền, tìm hiểu về văn hoá nhà vườn Huế, thăm làng cổ Thuỷ Biểu và thưởng thức các món ăn đặc trưng tại "kinh đô ẩm thực" Huế. Tại Quảng Ninh, du khách được ghé thăm kỳ quan vịnh Hạ Long, trải nghiệm chèo thuyền kayak để chiêm ngưỡng gần hơn những núi đá và các hang động kỳ vĩ.

Khách trên tàu Spectrum of the Seas đến với Bà Rịa - Vũng Tàu hồi tháng 8/2023.

Việc tiếp tục đón hàng loạt tàu biển quốc tế ngay từ đầu năm 2024 là tín hiệu tích cực, hướng tới một năm đầy lạc quan cho ngành du lịch quốc tế nói chung và du lịch tàu biển nói riêng của Việt Nam. Tính riêng Công ty Lữ hành Saigontourist đã đón và phục vụ hơn 50 chuyến tàu biển quốc tế đến các cảng lớn tại Việt Nam trong năm 2023. Dự kiến, trong 3 tháng tiếp theo của mùa du lịch tàu biển (quý I/2024), công ty này tiếp tục phục vụ 42 lượt tàu cập các cảng tại Việt Nam.

"Những chuyến tàu biển này đánh dấu một mùa tàu biển quốc tế phục hồi ngoạn mục tính từ đầu tháng 11/2023 đến hết tháng 3/2024. Đây là kết quả của các hoạt động xúc tiến du lịch quốc tế và làm mới sản phẩm du lịch Việt Nam vốn được công ty chú trọng và liên tục triển khai từ giữa năm 2022 đến nay. Đồng thời các chính sách tích cực của Nhà nước và các bộ, ban, ngành trong việc tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi cho du khách quốc tế đến Việt Nam cũng bắt đầu phát huy hiệu quả, tạo tiền đề cho năm du lịch 2024 nhiều triển vọng", đại diện Công ty Lữ hành Saigontourist cho biết.