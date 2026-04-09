Du lịch Thái Nguyên khởi sắc từ đầu năm

Thứ Năm, 20:25, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong quý I năm 2026, du lịch tỉnh Thái Nguyên ghi nhận những tín hiệu tích cực khi đón hơn 2,6 triệu lượt du khách. Kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu sau khi không gian phát triển du lịch của tỉnh được mở rộng và định hình rõ nét hơn.

Quý I năm 2026, trong hơn 2,6 triệu lượt khách, tỉnh Thái Nguyên đã đón gần 80.000 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt trên 3.600 tỷ đồng và tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của kinh tế du lịch. Trước đó, cả năm 2025, Thái Nguyên đón hơn 7,3 triệu lượt khách với tổng doanh thu đạt khoảng 7.500 tỷ đồng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, hiện địa phương đã phát triển đa dạng các loại hình như du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà, du lịch tâm linh – lịch sử, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cũng như các sản phẩm MICE, thể thao và khám phá hang động mạo hiểm. Hạ tầng phục vụ du lịch tiếp tục được cải thiện với 785 cơ sở lưu trú cùng hơn 4.700 cơ sở dịch vụ ăn uống. Công tác quy hoạch, thu hút đầu tư và kết nối giao thông đến các khu, điểm du lịch đang từng bước được hoàn thiện. 

Du lịch trà được xem là sản phẩm đặc trưng mang tính biểu tượng của Thái Nguyên

Tuy nhiên, ngành du lịch Thái Nguyên vẫn đối mặt với một số hạn chế như thiếu vắng các nhà đầu tư chiến lược, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, hoạt động quảng bá, liên kết vùng chưa hiệu quả; nguồn nhân lực còn thiếu và yếu. Cộng đồng doanh nghiệp du lịch phần lớn là nhỏ và vừa, năng lực tài chính và quản trị còn hạn chế.

Nhằm tạo đột phá, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung phát triển du lịch theo hướng bền vững, lấy du lịch cộng đồng, sinh thái và văn hóa làm nền tảng. Tỉnh đã xác định 6 nhóm sản phẩm chủ lực, gồm: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; Văn hóa, lịch sử; Văn hóa trà; Du lịch cộng đồng; Du lịch nông nghiệp; Du lịch thể thao, khám phá và MICE. Trong đó, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng được định vị với thương hiệu “Thiên đường du lịch hồ trên núi”, còn du lịch trà được xem là sản phẩm đặc trưng mang tính biểu tượng. Hai điểm nhấn quan trọng trong định hướng phát triển là hồ Núi Cốc và hồ Ba Bể, những khu vực có tiềm năng lớn để trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tầm quốc gia.

“Thiên đường du lịch hồ trên núi” sẽ là định vị thương hiệu cho dòng sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của Thái Nguyên.

Bà Trần Nữ Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết: Địa phương cũng đang tăng cường liên kết với các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh miền Trung nhằm mở rộng không gian phát triển và đa dạng hóa thị trường.

“Về định hướng sản phẩm, chúng tôi mong muốn sớm có những công nhận thương hiệu cho các sản phẩm du lịch độc đáo, đảm bảo đáp ứng đúng thị hiếu khách hàng đi đôi với việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ và giá cả. Đặc biệt, cần đẩy mạnh thu hút đầu tư cho mô hình du lịch bằng tàu hỏa. Việc kết nối tuyến đường sắt từ trung tâm Hà Nội đến với ‘Thủ đô Gió Ngàn’ Thái Nguyên sẽ mở ra cơ hội bứt phá cho ngành du lịch tỉnh”, bà Trần Nữ Ngọc Anh cho biết.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Thái Nguyên dự kiến đầu tư hơn 551 tỷ đồng cho phát triển du lịch, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp như hoàn thiện hạ tầng, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm đặc trưng và thúc đẩy chuyển đổi số... Năm 2026, Thái Nguyên đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách và đến năm 2030 phấn đấu đạt ít nhất 12 triệu lượt khách, doanh thu trên 25.000 tỷ đồng mỗi năm.

Thái Nguyên nỗ lực thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng

VOV.VN - Thái Nguyên đang triển khai những bước đi chiến lược, tận dụng tối đa lợi thế về di sản văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên độc đáo (đặc biệt là cây chè và Khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Ba Bể) để đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
