Định hình du lịch Thái Nguyên trên chặng đường mới

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, xã Tân Cương có thêm nhiều điều kiện để phát triển du lịch gắn với văn hóa trà. Tại đây, sự kết nối giữa Khu nhà sàn sinh thái Thái Hải, hồ Ghềnh Chè và vùng chè đặc sản đã mở ra chuỗi trải nghiệm phong phú, kết hợp giữa sinh thái, văn hóa và nông nghiệp. Nắm bắt cơ hội đó, các đơn vị, doanh nghiệp tại Tân Cương đã chủ động thay đổi, đưa sản xuất gắn với du lịch trải nghiệm.

Bà Đoàn Thị Hảo - Giám đốc HTX chè Hảo Đạt chia sẻ: “Tại hợp tác xã chúng tôi, các đoàn du khách, sinh viên và học sinh đến tham quan, trải nghiệm đều được hoàn toàn miễn phí. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là tạo điều kiện tốt nhất để mọi người được trực tiếp tìm hiểu về vùng chè đặc sản và nét văn hóa trà truyền thống. Bên cạnh đó, việc liên kết với các điểm đến như hồ Núi Cốc hay hồ Ghềnh Chè sẽ tạo nên một quần thể du lịch văn hóa đặc sắc, giúp du khách có một hành trình khám phá trọn vẹn hơn khi đến với Tân Cương”.

Du lịch tại khu vực hồ Núi Cốc vẫn còn ở dạng tiềm năng

Ở cấp cơ sở, chính quyền địa phương cũng chủ động định hình các tuyến, điểm du lịch theo hướng bài bản, gắn kết không gian. Bà Dương Thị Thu Hằng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Cương cho biết: “Theo định hướng phát triển, du khách có thể đi từ hồ Ghềnh Chè, theo tuyến đường du lịch ven sông Công qua Núi Cốc để lên đến xã Đại Phúc. Trên trục đường xuyên suốt này, hiện có rất nhiều mô hình du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm đang hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, trên địa bàn Tân Cương còn có Khu bảo tồn làng nhà sàn sinh thái Thái Hải vốn đã rất nổi tiếng. Nếu được đầu tư toàn diện và đúng hướng, Tân Cương sẽ trở thành địa phương trọng điểm, vừa có chè nổi tiếng, vừa phát triển được du lịch bền vững”.

Năm 2026, Thái Nguyên đặt mục tiêu thu hút 8 triệu lượt du khách và xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn với những bước đi mang tính đột phá cả về tư duy, hành động. Với chủ trương không chỉ dừng lại ở khai thác tiềm năng sẵn có, Thái Nguyên đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy liên kết vùng. Từ định hướng quy hoạch này, các vùng trọng điểm du lịch đang dần hình thành rõ nét. Tuy nhiên trên thực tế, dù sở hữu nhiều “ngọc quý”, du lịch Thái Nguyên vẫn đang đối mặt với bài toán phức tạp về liên kết và tổ chức sản phẩm.

Hội thi hái chè thu hút đông đảo du khách tham gia

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Dũng Tân nhận định các điểm đến còn rời rạc, thiếu chuỗi giá trị hoàn chỉnh, khiến doanh thu chưa tương xứng với lượng khách: “Các sản phẩm du lịch của Thái Nguyên, từ tâm linh, lịch sử đến cộng đồng và sinh thái, đều mang giá trị tự thân rất hấp dẫn. Đó giống như những viên ngọc quý, nhưng đáng tiếc là cho đến nay, các tour tuyến vẫn chưa tìm được một sợi dây liên kết đủ bền chặt để xâu chuỗi những hạt ngọc đó thành một món trang sức giá trị. Tôi tin rằng, chỉ khi chúng ta giữ chân được du khách ở lại lâu hơn, doanh thu du lịch mới tăng trưởng tỉ lệ thuận với lượng khách, từ đó đóng góp thực chất vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh".

Chính trong bối cảnh đó, vai trò của HĐND tỉnh càng được thể hiện rõ nét. Không chỉ thông qua quy hoạch tổng thể, HĐND còn là cơ quan quyết định các cơ chế, chính sách then chốt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực và tạo hành lang pháp lý cho phát triển du lịch. Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV (tháng 2/2026) đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo nền móng quan trọng cho phát triển du lịch khi xác định rõ văn hóa - du lịch là một trong những trụ cột nâng cao chất lượng tăng trưởng. Các Nghị quyết về hỗ trợ du lịch cộng đồng, đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực… cũng sẽ là “đòn bẩy” quan trọng góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch chuyên nghiệp, bền vững.

Việc tạo sự kết nối giữa hồ Núi Cốc và hồ Ba Bể được xem là điểm nhấn cho du lịch Thái Nguyên trong giai đoạn mới

Dù vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện thể chế, mà còn phải tăng cường giám sát quá trình triển khai quy hoạch, bảo đảm phát triển du lịch đúng định hướng xanh, bền vững, gắn với bảo tồn văn hóa và nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng du lịch, đào tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy liên kết vùng bởi đây là những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Ông Nguyễn Chu Thu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang trong quá trình xây dựng Nghị quyết hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn đến năm 2030. Hệ thống cơ chế, chính sách này sẽ là hành lang pháp lý quan trọng để tập trung mọi nguồn lực cho phát triển du lịch. Mong muốn của tỉnh là không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, từ đó xây dựng thương hiệu du lịch xanh, bền vững và chất lượng cao. Với những giải pháp nội bộ đồng bộ như vậy, Thái Nguyên chắc chắn sẽ thu hút được nhiều du khách hơn và đặc biệt là gia tăng thời gian lưu trú của khách du lịch tại địa phương”.

Du khách hòa mình cùng trải nghiệm hái chè

Mục tiêu 8 triệu lượt khách của Thái Nguyên không chỉ là con số, mà là thước đo cho hiệu quả của cả một hệ thống chính sách, trong đó HĐND tỉnh giữ vai trò dẫn dắt. Khi những danh lam, thắng cảnh được xâu chuỗi bằng tầm nhìn quy hoạch và cơ chế phù hợp, Thái Nguyên hoàn toàn có thể vươn lên trở thành điểm đến hấp dẫn, chuyển mình từ “điểm đến tiềm năng” thành “trung tâm trải nghiệm” của du khách trong và ngoài nước.