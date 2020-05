Du lịch Trung Quốc hồi sinh trong kỳ nghỉ lễ 1/5

Mặc dù số lượng khách du lịch cũng như doanh thu từ du lịch trong kỳ nghỉ lễ 1/5 năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên, du lịch Trung Quốc đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ khi phải “sống chung” với Covid-19.

Theo số liệu của Bộ văn hóa và du lịch Trung Quốc, kỳ nghỉ lễ 1/5 năm nay, ngành du lịch nước này đón tiếp 115 triệu lượt khách quốc nội, đem lại thu nhập 47,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 6,7 tỷ USD).

Chủ nhiệm Trung tâm dữ liệu Bộ văn hóa và du lịch Trung Quốc Đới Bân. Nguồn CCTV

Khác với mọi năm khi các thành phố lớn, các khu du lịch trọng điểm như Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu... là điểm thu hút khách đến thăm quan, du lịch thì năm nay một số tỉnh lẻ như Quý Châu, Tứ Xuyên, Hồ Nam vươn lên dẫn đầu về số lượng du khách, trong đó Quý Châu với 23 triệu lượt khách, về doanh thu tỉnh Hồ Nam chiếm vị trí số 1 với 14 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ USD).

Kỳ nghỉ lễ năm nay Bắc Kinh đón tiếp 4,6 triệu lượt khách, đạt doanh thu 4,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 600 triệu USD) lần lượt chiếm 55% và 36% lượng khách và doanh thu so với năm ngoái.

Trong khi đó, Hồ Bắc – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, đợt nghỉ lễ năm nay cũng đón tiếp 7,3 triệu lượt khách với doanh thu 2,4 tỷ nhân dân tệ (khoảng 340 triệu USD) bằng khoảng 1/3 so với kỳ nghỉ năm ngoái.

Ông Đới Bân – Chủ nhiệm Trung tâm dữ liệu của Bộ văn hóa và du lịch Trung Quốc cho biết: “Tăng trưởng của thị trường du lịch đang vượt qua kỳ vọng, tiêu dùng và niềm tin vào thị trường du lịch cũng đang phục hồi, độ hài lòng của du khách cũng ngày càng cao, có thể nói chúng ta đã trải qua một kỳ nghỉ an toàn, ổn định, có trật tự và văn minh”.

Kỳ nghỉ lễ 1/5 năm nay diễn ra trong bối cảnh chính quyền các địa phương của Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát, giám sát chặt chẽ, như giới hạn lượng du khách, yêu cầu đặt lịch trước, tăng cường kiểm tra an ninh... nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19. Do đó dù lượng khách và doanh thu từ du lịch của kỳ nghỉ lễ 1/5 năm nay giảm mạnh so với năm ngoái (kỳ nghỉ lễ 1/5 năm 2019 ngành du lịch Trung Quốc đón 195 triệu lượt khách và đem lại doanh thu 117, 6 tỷ nhân dân tệ, khoảng 17 tỷ USD), tuy nhiên đây được coi là số liệu khả quan cho thấy du lịch của Trung Quốc đang từng bước hồi sinh mạnh mẽ sau khi chịu thiệt hại nặng nề bởi dịch Covid- 19./.