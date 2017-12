Du lịch Việt Nam năm 2017: Những dấu ấn nổi bật

Sự kiện nổi bật nhất của du lịch Việt Nam năm 2017 là đón 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30% so với năm 2016, phục vụ 73,2 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 23 tỷ USD. Đây có thể coi là kỳ tích tăng trưởng kỷ lục về tổng số khách quốc tế, tăng 3 triệu lượt khách so với năm 2016. Ngày 16/1/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là dấu ấn đặc biệt trong lịch sử 57 năm phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Nghị quyết này là cơ sở rất quan trọng để xây dựng các khuôn khổ pháp lý, đề ra các chính sách, khắc phục các khó khăn và vấn đề tồn tại của ngành, huy động sự tham gia và nguồn lực của xã hội nhằm đưa du lịch Việt Nam phát triển ở một tầm cao mới, thuộc nhóm những quốc gia phát triển du lịch hàng đầu trong ASEAN. Để tăng cường thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 56/2017/NQ-CP cho phép gia hạn 01 năm quy định miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân 05 quốc gia Tây Âu đã được hưởng quy chế này, đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam được đẩy mạnh thông qua việc tổ chức tham gia các hội chợ du lịch quốc tế và trong nước như: Hội chợ du lịch quốc tế Travex (Singapore), ITB (Đức), MITT (Nga), TTM Plus (Thái Lan), Kofta (Hàn Quốc); Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2017; Chuẩn bị tổ chức Hội chợ ITE HCM 2017. Các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2017 – Lào Cai với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc” đã giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Lào Cai và khu vực Tây Bắc. Tổ chức các hoạt động xúc tiến hình ảnh du lịch Việt Nam sau khi bộ phim Kong: Skull Island được công chiếu và phối hợp tổ chức công bố đại sứ du lịch Việt Nam tại Mỹ và Anh cho đạo diễn Jordan Vogt Robert. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bổ nhiệm ông Lý Xương Căn (tên Hàn Quốc là Lee Chang Kun, sinh năm 1958 tại Seoul (Hàn Quốc), là hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ) làm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 03 năm (từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2020) - Ảnh: KT Việt Nam nhận giải Điểm đến Golf hấp dẫn nhất châu Á – Thái Bình Dương (Hội nghị Golf châu Á – Thái Bình Dương năm 2017). Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới”. Khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là “Khu nghỉ dưỡng mới đẳng cấp nhất thế giới”. Công ty du lịch Vietravel là “Nhà điều hành tour du lịch trọn gói hàng đầu thế giới”. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines là “Hãng hàng không hàng đầu thế giới về bản sắc văn hóa” và “Hãng hàng không hàng đầu thế giới về hạng phổ thông đặc biệt”. Theo Báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu năm 2017 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam năm 2017 đã có bước cải thiện quan trọng, tăng 8 bậc, từ thứ 75/141 quốc gia được đánh giá trong năm 2015 lên thứ 67/136 quốc gia được đánh giá trong năm 2017. Việt Nam đứng ở vị trí 6/10 điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất thế giới năm 2017, dựa trên tăng trưởng lượng khách (Theo Tổ chức Du lịch thế giới UNWTO), đứng đầu châu Á về tốc độ phát triển du lịch. Các chỉ tiêu về lượng khách du lịch quốc tế, nội địa và tổng thu từ khách du lịch đều tăng trưởng vượt mức kế hoạch đề ra. Năm 2018, Du lịch Việt Nam phấn đấu đón trên 15,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 78 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 620.000 tỷ đồng.

