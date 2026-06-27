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Du lịch Vĩnh Long hướng đến phát triển bền vững

Thứ Bảy, 06:01, 27/06/2026
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VOV.VN - Với lợi thế tài nguyên du lịch phong phú và không gian phát triển được mở rộng, Vĩnh Long đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hướng đến phát triển du lịch xanh, thân thiện và bền vững.

Du lịch Vĩnh Long tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong thời gian qua, với lượng khách và doanh thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng tháng 5/2026, ngành du lịch Vĩnh Long đã đón và phục vụ hơn 570.000 lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 95.000 lượt, tăng gần 124%. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 513 tỷ đồng, tăng 27,5%.

Kết quả này có được nhờ các khu, điểm du lịch tại Vĩnh Long tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và phát huy hiệu quả các loại hình du lịch đặc trưng như du lịch sông nước miệt vườn, làng nghề truyền thống, du lịch nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa bản địa.

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Vĩnh Long đang phát huy thế mạnh du lịch đường thủy

Cùng với việc làm mới sản phẩm, công tác quản lý du lịch tại Vĩnh Long được tăng cường. Các điểm đến chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, niêm yết giá công khai và nâng cao chất lượng phục vụ. Địa phương cũng không ghi nhận tình trạng chèo kéo hay nâng giá bất hợp lý đối với du khách, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Long còn đẩy mạnh hỗ trợ chuyên môn thông qua các lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, quản lý du lịch cộng đồng, tiếp thị số. Đồng thời, tăng cường kết nối tour, tuyến và hỗ trợ các cơ sở làng nghề tham gia phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao chất lượng điểm đến.  

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Du lịch sinh thái Cồn Hô, tại Vĩnh Long

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Để phát triển du lịch, chúng tôi hoàn thiện, nâng cấp hơn về cơ sở hạ tầng. Đặc biệt hiện nay chúng tôi đang tập trung khai thác tốt loại hình du lịch đường thủy. Vấn đề quan trọng nữa đó là giữ được môi trường, giữ được cảnh quan, giữ được tính thân thiện, tính văn hóa cộng đồng của con người Vĩnh Long. Slogan của du lịch Vĩnh Long là 'Điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng'".

Với lợi thế tài nguyên du lịch phong phú và không gian phát triển được mở rộng, Vĩnh Long đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hướng đến phát triển du lịch xanh, thân thiện và bền vững.

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Du lịch Vĩnh Long: Sức sống mới từ những dòng sông

VOV.VN - Sau khi sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long mới sở hữu không gian phát triển du lịch rộng hơn, đa dạng và đặc sắc hơn. Trong đó, du lịch đường sông gắn với văn hóa sông nước được coi là sản phẩm chủ đạo, có tiềm năng tạo đột phá cho địa phương.

Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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