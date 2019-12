“Đứng ngoài” mùa thấp điểm, du lịch Quảng Ninh 2019 thắng lớn

Theo báo cáo của Sở du lịch Quảng Ninh tại Hội nghị tổng kết vừa diễn ra mới đây, trong năm 2019, Quảng Ninh đã đón khoảng 14 triệu lượt khách du lịch, tăng 14% so với năm 2018. Trong đó, lượng khách quốc tế tăng 15% so với cùng kỳ, đạt mức 5,7 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 29.000 tỷ đồng, vượt hơn 2.000 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra.



Nhìn lại số liệu tổng kết, có thể thấy, du lịch Quảng Ninh có lượng khách ổn định trong cả năm, gần như không có giai đoạn thấp điểm (Quý 1: 5,4 triệu; Quý 2: 8,5 triệu, Quý 3: 11,3 triệu, thời điểm báo cáo 18/12: 14 triệu).

Để có được thành tích ấn tượng này, bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch Quảng Ninh 2019 còn sở hữu 2 chiếc “chìa khóa vàng”, hứa hẹn sự tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo, đó là du lịch MICE (du lịch hội thảo, hội nghị) và những tổ hợp cao cấp “hiểu lòng du khách”.

Du lịch Quảng Ninh thắng lớn dù chưa hết năm 2019.

Điểm đến của du lịch MICE



Trong năm 2019, Quảng Ninh đã trở thành “sân khấu” cho hàng loạt sự kiện lớn, mang tầm quốc gia và quốc tế như Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019; Chung kết Sao Mai 2019; Ngày hội khởi nghiệp đổi mới quốc gia Techfest 2019…

Hiện tượng này đến từ sự cải thiện vượt bậc về hạ tầng giao thông với các tuyến đường cao tốc, cảng biển, sân bay quốc tế được phát triển đồng bộ, kết nối những trung tâm kinh tế lớn của Quảng Ninh.

Hệ thống cơ sở lưu trú cũng có bước phát triển mạnh về cả lượng và chất, đặc biệt là những khách sạn, resort đẳng cấp quốc tế có khả năng phục vụ du lịch MICE một cách chuyên nghiệp, đơn cử như FLC Hạ Long (vận hành từ cuối năm 2018) với trung tâm hội nghị quốc tế sức chứa 1.500 khách – một trong những trung tâm hội nghị quy mô và hiện đại bậc nhất tại Quảng Ninh.

Theo ông Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, vùng đất di sản đang hội tụ đủ các yếu tố để đáp ứng tốt các yêu cầu của du lịch MICE, từ đó đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm trong phân khúc này, tạo lợi thế cạnh tranh đối với các nước trong khu vực. Nhờ vậy, Quảng Ninh sẽ được hưởng lợi từ dòng khách doanh nghiệp, khách hội nghị cao cấp vốn chi tiêu cao hơn du khách thông thường.

Quan trọng hơn, phân khúc MICE hầu như không có tính mùa vụ rõ rệt do được tổ chức theo nhu cầu sự kiện hay hội họp quanh năm. Tận dụng được những lợi thế này sẽ giúp Quảng Ninh giải quyết hiệu quả câu hỏi “mùa thấp điểm” vốn là thách thức với du lịch miền Bắc trong nhiều năm nay.

Trung tâm hội nghị quốc tế thuộc FLC Hạ Long sở hữu không gian hiện đại bậc nhất tại Quảng Ninh.

Chốn dừng chân “hiểu lòng du khách”



Một trong những bài toán khó được nhắc đến trong phát triển du lịch là vấn đề dịch vụ đồng bộ, giúp kích thích chi tiêu và tạo cảm hứng để du khách quay trở lại. Quảng Ninh đang bước đầu làm tốt điều này với các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng tương đối phong phú tại những tổ hợp giải trí hay những quần thể nghỉ dưỡng cao cấp.

Đơn cử như tại FLC Hạ Long. Không chỉ là một cơ sở lưu trú đơn thuần, du khách đến đây có thể tận hưởng những dịch vụ đa dạng, từ sân golf với tầm nhìn bao trọn kỳ quan thiên nhiên thế giới cho tới bể bơi trong nhà, từ dịch vụ du thuyền đẳng cấp khám phá vịnh biển cho tới tiệc trà chiều trên tầng cao nhất của khách sạn, hay đơn giản là hành trình ẩm thực đa phong cách tại chuỗi nhà hàng Á – Âu trong lòng quần thể…

FLC Hạ Long đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Cùng với FLC Hạ Long, những tổ hợp của Sunworld hay Vinpearl cũng mang tới hàng loạt dịch vụ nghỉ dưỡng, mua sắm, vui chơi giải trí nhiều màu sắc, là điểm đến dành cho du khách mọi lứa tuổi, quốc tịch.

Không còn khung cảnh vắng vẻ mùa thấp điểm của nhiều năm trước, với sự đầu tư bài bản của các “ông lớn”, du lịch thành phố di sản giờ đây sôi động suốt 4 mùa bởi ngoài ngắm cảnh, du khách còn cả mê cung dịch vụ để trải nghiệm từ những điểm đến hiểu họ muốn gì. Tất cả góp phần đưa Hạ Long, Quảng Ninh quay lại “ngôi vương”, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những địa phương có ngành du lịch phát triển hàng đầu cả nước và khu vực trong thời gian tới./.