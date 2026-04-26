Gần 80 cơ sở lưu trú du lịch ở Đắk Lắk hoạt động “chui”

Trước thực trạng này, ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường chấn chỉnh nhằm bảo vệ quyền lợi du khách và đưa ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh phát triển theo hướng minh bạch, bền vững và quy củ hơn.

Một số cơ sở lưu trú homestay tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk chưa thực hiện các quy định liên quan nhưng vẫn hoạt động.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 785 cơ sở lưu trú du lịch; riêng khu vực phía Đông (địa bàn tỉnh Phú Yên cũ) có 495 cơ sở. Tuy nhiên, tại đây có 78 cơ sở (khách sạn, nhà nghỉ, homestay…) chưa thực hiện thông báo tới cơ quan có thẩm quyền để được thẩm tra điều kiện kinh doanh, nhưng vẫn hoạt động. Các cơ sở này chủ yếu tập trung dọc ven biển, từ phường Sông Cầu vào đến xã Hoà Hiệp, khu vực tiếp giáp tỉnh Khánh Hoà.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk sẽ tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở lưu trú nhằm đưa ngành du lịch hoạt động bài bản, quy củ hơn.

Ông Nguyễn Sơn Hưng, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, cùng với Giấy phép đăng ký kinh doanh, cơ sở lưu trú bắt buộc phải gửi thông báo đến cơ quan chức năng để thẩm định các điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cơ sở vật chất và an toàn vệ sinh thực phẩm (nếu có kinh doanh ăn uống). Nếu được xác nhận đủ điều kiện, các cơ sở mới được phép hoạt động. Đối với các trường hợp vi phạm, sau kỳ nghỉ lễ này, Sở sẽ phối hợp với UBND các xã, phường phía Đông tiến hành tổng kiểm tra và xử lý theo quy định.

“Trong đợt hè tới đây, Sở sẽ ban hành văn bản để chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở du lịch vi phạm, đồng thời hướng dẫn họ thực hiện việc thông báo để thẩm định hoạt động quy củ, đúng pháp luật. Như vậy ngành du lịch tỉnh mới phục vụ tốt du khách, và tạo công bằng cho những cơ sở du lịch hoạt động đúng quy định", ông Nguyễn Sơn Hưng nhấn mạnh.