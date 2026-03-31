Lưu trú “chui” của khách nước ngoài, chủ nhà bị phạt tiền triệu

Theo đó, qua công tác nắm tình hình cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, lực lượng chức năng xác định tại hộ gia đình ông H.Q.V (sinh năm 1967, trú tại xóm Bạch Thạch, xã Tân Thành) có người nước ngoài đến lưu trú nhưng không được khai báo.

Xử phạt trường hợp không khai báo tạm trú người nước ngoài theo quy định.

Cụ thể, ông H.Q.V – chủ hộ – đã cho một người nước ngoài tên Đ.E (sinh năm 2020, quốc tịch Đức, là con riêng của vợ ông) lưu trú tại nhà từ ngày 11/11/2025 đến ngày 16/3/2026 nhưng không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Căn cứ Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Công an xã Tân Thành đã ra quyết định xử phạt ông H.Q.V số tiền 4.000.000 đồng. Hiện người vi phạm đã chấp hành nộp phạt đầy đủ theo quy định.

Qua vụ việc, Công an xã Tân Thành khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là thực hiện nghiêm việc khai báo lưu trú, tạm trú đối với người nước ngoài. Đây là trách nhiệm quan trọng nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.