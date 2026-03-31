Lưu trú “chui” của khách nước ngoài, chủ nhà bị phạt tiền triệu

Thứ Ba, 11:43, 31/03/2026
VOV.VN - Ngày 31/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Tân Thành đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp không thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, lực lượng chức năng xác định tại hộ gia đình ông H.Q.V (sinh năm 1967, trú tại xóm Bạch Thạch, xã Tân Thành) có người nước ngoài đến lưu trú nhưng không được khai báo.

luu tru chui cua khach nuoc ngoai, chu nha bi phat tien trieu hinh anh 1
Xử phạt trường hợp không khai báo tạm trú người nước ngoài theo quy định.

Cụ thể, ông H.Q.V – chủ hộ – đã cho một người nước ngoài tên Đ.E (sinh năm 2020, quốc tịch Đức, là con riêng của vợ ông) lưu trú tại nhà từ ngày 11/11/2025 đến ngày 16/3/2026 nhưng không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Căn cứ Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Công an xã Tân Thành đã ra quyết định xử phạt ông H.Q.V số tiền 4.000.000 đồng. Hiện người vi phạm đã chấp hành nộp phạt đầy đủ theo quy định.

Qua vụ việc, Công an xã Tân Thành khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là thực hiện nghiêm việc khai báo lưu trú, tạm trú đối với người nước ngoài. Đây là trách nhiệm quan trọng nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: xử phạt không khai báo tạm trú người nước ngoài lưu trú vi phạm cư trú Công an Thái Nguyên
Tin liên quan

Xử phạt người đăng thông tin sai sự thật về bầu cử ở Thái Nguyên

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử lý một trường hợp đăng tải bình luận sai sự thật, xuyên tạc quy trình bầu cử trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận.

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Ngày 14/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Chương Dương đã ra quyết định xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

